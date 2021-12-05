У що можна пограти вдома: добірка цікавих ігор

Ви зібралися компанією, щоб весело провести час? Всі останні новини вже обговорили, а що робити далі, щоб не нудьгувати? Цікаво провести вечір із коханою дівчиною або в компанії друзів допоможуть захопливі ігри. Адже можна знайти велику кількість цікавих розваг для дорослих, які не потребують жодних навичок.

Такі ігри допоможуть влитися в колектив новеньким або ж згуртувати сильніше усталену компанію. Ми підібрали розваги, які дозволять незвично провести час. Вибір за вами!

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У компанії

Ваші гості занудьгували? Є багато цікавих ігор, що підходять для розваги будь-якої компанії. Ми зробили добірку популярних і веселих ігор, а обирати вам:

"У мене в штанах ..." Беруть участь всі гості. Утворивши коло, людина, яка розпочинає гру повинна сказати своєму сусідові зліва назву кінофільму/мультфільму пошепки, щоб інші гравці не почули. Запам'ятавши назву кінофільму, сусіду поруч говориться інша назва. Як тільки остання людина отримає назву, ведучий говорить: "У мене в штанах ..." Кожен гравець називає кінофільм, який сказав йому сусід. Це досить кумедно, особливо, якщо хтось назвав такі фільми, як: "Попелюшка", "Термінатор", "Зловісні мерці" і подібні до них. "Алфавіт поруч". Перший гравець називає навмання букву алфавіту, крім тих, з яких не починаються слова (наприклад, Ь). Учасникам необхідно вказати предмет на цю букву, що знаходиться в межах видимості (наприклад, щось з одягу на гостях). Перемагає гравець, після якого ніхто не зможе назвати предмет. "Музичний пінг-понг". Перший гравець співає рядок із будь-якої пісні. Наступний виконує інший твір із будь-яким словом першої пісні. На роздуми дається не більше 10 секунд. Черговість не обов'язкова. Продовжує той, хто швидше згадає потрібний рядок. "Буріме по черзі". Гостям дається завдання придумати привітання (віршована форма необов'язкова). При цьому наступний учасник повинен почати своє вітання або побажання зі слова, на яке закінчується попередня фраза. Переможець – автор найоригінальнішого та смішного привітання. "Хранитель таємниці". Гравець, який пропускає раунд, говорить пошепки ведучому вислів, добре відомий всім (приказку, прислів'я або крилатий вислів із кінофільму, наприклад, "... командувати парадом буду я"). Ведучий повинен сказати, скільки слів містить фраза. Гравцям потрібно її відгадати, задавши стільки запитань, скільки слів у вислові. Запитання ставлять різні, проте ведучий на них повинен відповісти реченням, обов'язково включивши слово з фрази. "Еліас". На картках слід написати різні слова або словосполучення, якщо ви не купили гру заздалегідь. Гравець повинен пояснити сенс слова, не використовуючи однокореневі слова. Можна описати, як можна використовувати предмет, застосовувати антоніми. Наприклад, для словосполучення "теплий вечір" добре підійде антонім – "холодний ранок навпаки". "Повітряні стрілки". Для цього береться порожня коробка від сірників і висувається наполовину. Гравцю необхідно якомога сильніше дути в середину. Перемога присуджується тому, у кого коробок полетить далі. Для більшого інтересу можна гру ускладнити: потрапити предметом, наприклад, у стакан або окреслене коло. "Буратіно". Кришка коробки з-під сірників одягається на кінчик носа. Завдання – зняти її, при цьому руками не допомагати. Перемога присуджується тому, хто витратить менше часу. "Ненажера". Всі гості утворюють пари, яким по черзі зав'язують очі. Кожна з них повинна годувати одночасно один одного бажано продуктами, які можуть забруднити (наприклад, варенням). "Місяцехід". Усі учасники, утворивши коло, грають у "переглядини". Дозволяється робити гримаси, щоб розсмішити інших, розмовляти не можна. Перший, який засміявся, починає бігати на чотирьох навколо гравців із криком: "Я – місяцехід один!". Наступний (вистачає і посмішки) прилаштовується за першим, вигукуючи: "Я – місяцехід два!". Перемагає той, хто зможе втриматися від сміху. "Пантоміма". Вибирається пара гравців. Один загадує будь-яке слово, обов'язково іменник. Другий гравець показує його тільки жестами іншим. Людина, яка вгадає, буде наступною показувати інше задане слово. "Фанти з записками". Кожен учасник на аркуші записує завдання для виконання. В добре знайомій компанії завдання може бути й вульгарним (наприклад, цей хлопець повинен поцілувати таку-то дівчину). Черговість встановлюється жеребкуванням. Гравці дістають картку та виконують завдання. Для тих, хто відмовляється його виконати, придумується штраф. Це залежить від вашої фантазії, наприклад, випити склянку води з сіллю. "Без комплексів". У рюкзак заздалегідь кладуться предмети одягу: памперси, ліфчик, купальник, колготи, сімейні труси. Обирається ведучий, завданням якого буде вмикати/вимикати музичний супровід. Учасники під час музики танцюють і передають рюкзак один одному. Тільки вимикається музичний супровід, танцюрист, у якого в цей момент виявився рюкзак із речами, дістає з нього один предмет і одягає на себе. Заздалегідь обговорюється, як обрати переможця. Наприклад, це людина, яка не одягнула жодної речі, або найсмішніша. "З'їж банан". Викликаються добровольці від 2 до 4 осіб. Умова гри – перемагає той, хто з'їсть швидше з зав'язаними очима вже очищений банан. Прикол у тому, що поки учасникам зав'язують очі, інші швидко надягають на банани презервативи. Реакція під час спроби відкусити шматочок – непередбачувана. Веселощі гарантовані!

Дженга / Фото Unsplash

"Знайди відмінності". Хлопці та дівчата стають один навпроти одного. Хлопці уважно дивляться на зовнішній вигляд дівчат, потім по команді відвертаються. У цей час дівчата щось змінюють у своїй зовнішності (надягають чужі сережки або туфлі, знімають колготки тощо). Завдання хлопців – визначити, що змінилося в дівчині. Переможець, який правильно вказав на зміни, отримує поцілунок напарниці у винагороду. "Поєдинок". Для гри можна взяти картоплю, сире яйце або апельсин. Противники, зубами утримуючи свою ложку з предметом, повинні без рук впустити яйце або апельсин суперника. При цьому важливо утримати та не впустити нічого зі своєї ложки. Веселощі забезпечені. "З'їж мене". Для гри слід підготувати: монету, ніж, виделку, рукавички, шарф і шапку. Всі стають навколо столу, на якому лежить розкрита шоколадка і всі предмети. Перший гравець підкидає монету, якщо випав "орел", він повинен якомога швидше надіти на себе шарф, шапку, рукавички та ножем із вилкою відрізати шматок шоколаду. Але в цей час монету кидає наступний гравець, якщо у нього також випадає "орел", він починає знімати всі предмети з попереднього гравця і, забравши вилку з ножем, відрізати собі шоколадку. Тільки в тому випадку, якщо випаде "решка", учасник пропускає хід. У цій грі черга до шоколадки доходить рідко, бо від гравців потрібні спритність і швидкість одягання, або щоб часто випадала "решка", що збільшує час попереднього учасника. "Сучасний казкар". Кожному учаснику видається аркуш паперу і ручка. Гравець сам обирає казку і намагається написати її своєю професійною мовою за певний час. Наприклад, із "Колобка" зробити поліційний протокол. Після того як зачитані всі казки, загальним голосуванням обирається найсмішніша. "Одягни друга". Довільно обирають дві пари. Вони домовляються, хто з них буде одягати іншого. Потім їм зав'язують очі та видають пакети з одягом (за складністю та кількістю набори повинні бути схожі). За командою гравець дістає річ і намагається надіти її на напарника. Час обмежений, зазвичай про це домовляються заздалегідь. Перемагає той, хто правильніше і більше одягу надіне на другого учасника. Цікавіше, коли чоловікам доводиться надягати жіночі речі. "Картопля та сигарети". Жеребкуванням обираються 2 гравці. До поясу закріплюється мотузка з картоплею на кінці. Завдання учасника – якомога швидше пересунути порожню пачку з-під сигарет до фінішу. "Звільни від прищіпок". Грають парами. Гравцям на одяг чіпляється 15 – 20 прищіпок. Потім всім зав'язуються очі. Під музику за 1 хвилину необхідно знайти та зняти якомога більше прищіпок із суперника. "Легка хода". Перед гравцем на рівній відстані по прямій лінії ставлять пластикові пляшки (можна банки з-під пива). Потім зав'язують очі та пояснюють завдання – потрібно обійти пляшки, не зачепивши їх. Поки гравець висловлює своє обурення стосовно складності завдання, перешкоди прибираються. У результаті всі спостерігатимуть "горду птицю", яка старанно крокує по кімнаті. Можна підказувати, куди слід робити наступний крок. "Риба-кит". Всі учасники утворюють коло, взявшись за руки. Ведучий кожному говорить назву двох різних тварин. Потім у швидкому темпі голосно називає тварину. Гравець, який почув назву своєї тварини, повинен сісти, а сусіди цьому перешкоджати. Коли всі увійдуть в раж, ведучий говорить: "Кит". Саме це слово було сказано другим всім учасникам. Результат буде веселим! "Як мене звати". Заздалегідь приготуйте листи з потішними словами (наприклад, лінивець, холодильник тощо). Гостям на спину вішається аркуш паперу. Кожен повинен вгадати своє прізвисько за допомогою запитань, заданих іншим учасникам. Можна ставити будь-які запитання. Відповідями можуть бути "так" або "ні". Перемагає той, хто швидше зможе вгадати, що написано на табличці. "Буде виконано". Гості діляться на кілька команд. Всі разом обирають тему (наприклад, птиці, дощ, любов). Завдання – командам потрібно згадати пісню на задану тему і заспівати кілька рядків. Перемога дістанеться тій команді, яка згадає більше пісень. "Новий рядок". Всім гравцям задається рядок будь-якого відомого вірша. Кожен повинен придумати новий фінал з римою. Наприклад, "Ведмедик клишоногий по лісу йде ..." Фінал вас розвеселить. "Цукерка". Всі гості розбиваються на пари, бажано: хлопець і дівчина. Завдання пари – розгорнути та з'їсти цукерку без допомоги рук. Перемагає пара, яка зробить це першою. "Зібрати монети". На стіл ставиться тарілка з монетами, а учасникам видаються палички для суші та блюдце. Перемагає той, хто більше монет перетягне у свою тарілку. "Хор". Обирається добре знайома всім пісня. Всі починають її співати. Після команди: "Тихо!", Кожен продовжує її співати подумки. Через хвилину звучить команда: "Голосно!" Всі продовжують співати пісню хором. Усі співають нарізно, бо під час співу подумки змінюється темп. Гра закінчується сміхом. "Чупа-Чупс". Хлопцям потрібно пояснити жестами фразу: "Підемо до мене додому, пригощу Чупа-Чупсом". Весело спостерігати, коли намагаються показати останнє слово, і як змінюються вирази облич у дівчат при цьому.

Як весело провести час з дівчиною / Фото Unsplash

Удвох із дівчиною

Провести весело та романтично вечір із дівчиною допоможуть ігри для дорослих. Ми зібрали невелику добірку ідей, як можна підняти настрій дівчині або дружині та провести незабутній вечір:

"Одна брехня і дві правди". Гравець говорить три факти зі свого життя, один з яких – відверта брехня. Інший повинен здогадатися, що – правда, а що – брехня. Гра дозволяє краще пізнати один одного. "15 запитань" (кількість може бути різна, про це можна домовитися заздалегідь). Один загадує будь-який предмет, фільм, ім'я улюбленого актора, а другий учасник, задаючи максимум 15 запитань, повинен вгадати задумане. Відповідати на запитання можна тільки "ні" або "так". "Сумо з подушками". Кожному під футболку засовується об'ємна подушка. Завдання – виштовхнути суперника з умовного кола, не застосовуючи рук. "Записка". Гравці по черзі пишуть послання на спині партнера (наприклад, букви або фрази). Перемагає той, хто зумів вгадати більше букв або фраз. "Комплімент". По черзі говоріть своєму партнеру компліменти. Програв той, хто протягом 5 або 10 секунд (як домовитеся) не зможе придумати новий комплімент. "Дивимося кіно". Згадайте будь-яку дію героїв у фільмі (наприклад, вони користуються парасолькою, танцюють, нецензурно лаються тощо). Як тільки ця дія відбувається на екрані, ви цілуєтеся. Для кожного фільму можна загадувати тільки одну дію. "Незвичайні танці". Пара поміщає між собою 1 або краще кілька предметів (наприклад, тенісні м'ячі). Спочатку звучить повільна музика, потім поступово темп зростає. Програє той, хто під час танцю виявиться винуватцем падіння останнього предмета. "Сліпий поцілунок". Завдання – із зав'язаними очима поцілувати загадану частину тіла. "Еротика – не еротика". Кидаючи один одному повітряну кульку, вимовляйте слова. Під час вимови слова з еротичним змістом кулька ловиться, і відбивається, якщо воно є стороннім за змістом. "Скажи те ж саме". На рахунок кожен говорить задумане слово. На наступний рахунок партнери говорять слово, яке б зв'язало 2 попередніх. І так триває, поки вони не зійдуться. Наприклад, перший гравець говорить слово "м'ясо", а другий – "будинок". Теоретично гра може бути припинена ходом, якщо обидва скажуть "магазин". А якщо один скаже "холодильник", а другий – "магазин", гра може надовго затягнутися. Повторювати слова не можна. У разі, якщо початкові слова далекі за змістом (наприклад, "космос" і "бордюр"), гра стане непередбачуваною. "Бики та корови". Один загадує слово з 4 або 5 букв. Мета другого – відгадати слово, називаючи будь-які слова з цією кількістю літер. Якщо в названому слові зустрічаються букви із задуманого, то це "корови". У тому випадку, якщо літери не тільки збігаються, але і розташовуються в тому ж місці, то це вже "бики". Наприклад, задумане слово – "дивак", а гравець говорить "дамка". Маємо 3 спільних літери, тобто 3 "корови". Якщо ж буде названо слово "казан", то це вже 1 "корова" та "бик" (буква "А" стоїть однаково у двох словах). І так, поки не буде відомо слово. "Каркас". Спочатку пара обирає кілька приголосних, тобто основу слова. Потім протягом деякого часу (гравці домовляються заздалегідь) потрібно "натягнути" на основу голосні літери. У слові приголосні можуть стояти в будь-якому місці, але не повторювати їх. Обмежень для приголосних немає. Наприклад, обрані букви "Н" і "Л". З цих букв можна отримати слова: лоно, льон, лінь, лан, нуль, олень та інші. "Дженга". Будується висока вежа з кубиків, брусків. Завдання – прибрати один предмет із середини вежі. Програє той, у кого вежа впаде. "Що за фільм?". Ця гра для справжніх кіноманів. Опишіть історію кіногероя, не називаючи імені. Завдання партнера – вгадати назву фільму. "Хто сміливіший". Суть гри у роздяганні. Причому кожен знімає з себе по одній речі, дотримуючись черги. Програє той, хто відмовився далі знімати з себе предмети. "Плюс і мінус". Один партнер записує фразу, а другий – пише її мінуси та плюси. Наприклад, "2-й день на вулиці йде дощ". Плюси: привід провести романтичний вечір із коханою/коханим. Можна зустрітися з друзями. Мінус: знову тягатися з парасолькою. Ця гра дозволяє оцінити життєві ситуації з іншого боку. "Словесний кросворд". Посеред аркуша пишеться довге слово. Завдання гравців – скласти з букв, що входять в слово, як можна більше нових слів за певну кількість часу. "Гаряче або холодно". Один із партнерів ховає будь-який предмет, але краще невеликий подарунок. Другий починає його шукати. У разі наближення до місця говориться слово "тепло" або "гаряче", при великій відстані – "холодно". Гра триває, поки не буде знайдений предмет. "Збери пазл". Замовте заздалегідь із загальної фотографії пазл. Повірте, це стане не тільки розвагою, але і приємним сюрпризом партнеру. "Чарівне слово". Кожен загадує якесь слово. І якщо партнер вимовляє це слово, відразу отримує поцілунок.

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