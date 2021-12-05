Такие игры помогут влиться в коллектив новым приятелям, сплотить сильнее устоявшуюся компанию. Мы подобрали развлечения, которые позволят необычно провести время. Выбор за вами!

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В компании

Ваши гости заскучали? Имеется масса увлекательных игр, подходящих для развлечения любой компании. Мы сделали подборку популярных и веселых игр, а выбирать вам:

" У меня в штанах... ". Участвуют все гости. Образовав круг, начинающий игру должен сказать своему соседу слева название кинофильма/мультфильма шепотом, чтобы другие игроки не слышали. Запомнив название кинофильма, рядом сидящему говорится другое название. Как только последний человек получил название, ведущий говорит: "У меня в штанах..." Каждый играющий называет кинофильм, сказанный соседом. Это довольно забавно, особенно, если кто-то назвал такие фильмы, как: "Золушка", "Терминатор", "Зловещие мертвецы" и подобные им. "Алфавит рядом". Начинающий называет наугад букву алфавита, кроме тех, из которых не начинаются слова (например, Ъ). Участникам необходимо указать предмет на эту букву, находящийся в пределах видимости (например, что-то из одежды на гостях). Побеждает участник, после которого никто не сможет назвать предмет. "Музыкальный пинг-понг". Начинающий игру поет строку из любой песни. Следующий исполняет другое произведение с любым словом первой песни. На раздумье дается не более 10 секунд. Очередность не обязательна. Продолжает тот, кто быстрее вспомнит нужную строку. "Буриме по порядку". Гостям дается задание придумать приветствие (стихотворная форма необязательна). При этом следующий участник должен начать свое приветствие или пожелание со слова, на которое заканчивается предыдущая фраза. Победитель – автор самого оригинального и смешного приветствия. "Хранитель тайны". Игрок, пропускающий раунд, говорит шепотом ведущему изречение, хорошо известное всем (поговорку, пословицу или крылатое выражение из кинофильма, например, "...командовать парадом буду я"). Ведущий должен сказать, сколько слов содержит фраза. Игрокам нужно ее отгадать, задав столько вопросов, сколько слов в изречении. Вопросы задаются разные, однако ведущий должен ответить предложением, но обязательно включив слово из фразы. "Элиас". На карточках следует написать различные слова или словосочетания, если вы не купили игру заранее. Игрок должен объяснить смысл слова, не используя однокоренные слова. Можно описать, как использовать предмет, применять антонимы. Например, для словосочетания "теплый вечер" хорошо подойдет антоним – "холодное утро наоборот". "Воздушные стрелки". Для этого берется пустой коробок от спичек и выдвигается наполовину. Игроку необходимо как можно сильнее дунуть в середину. Победа присуждается тому, у кого коробок улетит дальше. Для большего интереса можно игру усложнить: попасть предметом, например, в стакан или очерченный круг. "Буратино". Крышка коробка из-под спичек одевается на кончик носа. Задание – снять его, при этом руками не помогать. Победа присуждается тому, кто затратит меньше времени. "Обжора". Все гости образуют пары, которым по очереди завязывают глаза. Каждая из них должна кормить одновременно друг друга продуктами, которые могут испачкать (например, каким-либо вареньем). "Луноход". Все участники, образовав круг, играют в "гляделки". Разрешается строить рожицы, чтобы рассмешить других, разговаривать нельзя. Засмеявшийся первым начинает бегать на четвереньках вокруг игроков с криком: "Я – луноход один!". Следующий (хватает и улыбки) пристраивается за первым, выкрикивая: "Я – луноход два!". Побеждает тот, кто сможет удержаться от смеха. "Пантомима". Выбирается пара игроков. Один загадывает любое слово, обязательно существительное. Второй игрок показывает его только жестами остальным. Угадавший будет следующим показывать другое заданное слово. "Фанты с записками". Каждый участник на листике записывает задание для исполнения. В хорошо знакомой компании, задание может быть и пошлым (к примеру, такой-то должен поцеловать такую-то девушку). Очередность устанавливается жребием. Игроки достают карточку и выполняют задание. Для тех, кто отказывается его выполнить, придумывается штраф. Это зависит от вашей фантазии, например, выпить стакан воды с солью. "Без комплексов". В рюкзак заранее кладутся предметы одежды: памперсы, лифчик, купальник, колготы, семейные трусы. Выбирается ведущий, задачей которого будет включать/выключать музыкальное сопровождение. Участники во время музыки танцуют и передают рюкзак друг другу. Только выключается музыкальное сопровождение, танцор, у которого в этот момент оказался рюкзак с вещами, достает из него один предмет и натягивает на себя. Заранее оговаривается, как выбрать победителя. Например, это человек, который не одел ни одной вещи, или самый смешной. "Съешь банан". Вызываются добровольцы от 2 до 4 человек. Условие игры – побеждает тот, кто съест быстрее с завязанными глазами уже очищенный банан. Прикол в том, что пока участникам завязывают глаза, остальные быстро надевают на бананы презерватив. Реакция при попытке откусить кусочек – непредсказуема. Веселье гарантировано!

Дженга / Фото Unsplash

"Найди отличия". Парни и девушки становятся напротив друг друга. Парни внимательно смотрят на внешний вид девушек, затем по команде отворачиваются. В это время девушки что-то меняют в своем облике (надевают чужие сережки или туфли, снимают колготки и т. д.). Задача парней – определить, что изменилось в девушке. Победитель, точно указавший на изменения, в качестве приза получает поцелуй напарницы. "Поединок". Для игры можно взять картошку, сырое яйцо или апельсин. Противники, зубами удерживая свою ложку с предметом, должны без рук уронить яйцо или апельсин соперника. При этом удержать и не уронить из своей ложки. Веселье обеспечено. "Съешь меня". Для игры следует подготовить: монету, нож, вилку, перчатки, шарф и шапку. Все становятся вокруг стола, на котором лежит раскрытая шоколадка и все предметы. Первый игрок подбрасывает монету, если выпал "орел", он должен как можно быстрее надеть на себя шарф, шапку, перчатки и ножом с вилкой отрезать кусок шоколада. Но в это время монету бросает следующий игрок, если у него также выпадает "орел", он начинает снимать все предметы с предыдущего игрока и, забрав вилку с ножом, отрезать себе шоколадку. Только в том случае, если выпадет "решка", участник пропускает ход. В этой игре очередь до шоколадки доходит редко, так как от игроков требуется ловкость и скорость одевания или чтобы часто выпадала "решка", что увеличивает время предыдущему участнику. "Современный сказочник". Каждому участнику выдается лист бумаги и ручка. Игрок сам выбирает сказку и старается написать ее своим профессиональным языком за определенное время. Например, из "Колобка" сделать полицейский протокол. После того как зачитаны все сказки, общим голосованием выбирается самая смешная. "Одень друга". Произвольно выбираются две пары. Они договариваются, кто из них будет одевать. Затем им завязывают глаза и выдают пакеты с одеждой (по сложности и количеству наборы должны быть схожи). По команде игрок достает вещь и пытается надеть ее на напарника. Время ограничено, обычно об этом договариваются заранее. Побеждает тот, кто правильнее и больше одежды наденет на второго участника. Интереснее, когда мужчинам приходится надевать женские вещи. "Картошка и сигареты". Жеребьевкой выбираются 2 игрока. К поясу закрепляется веревка с картошкой на конце. Задача участника – как можно быстрее дотолкать пустую пачку из-под сигарет до финиша. "Освободи от прищепок". Играют парами. Игрокам на одежду цепляется 15 – 20 прищепок. Затем всем завязываются глаза. Под музыку за 1 минуту необходимо найти и снять как можно больше прищепок с соперника. "Летящая походка". Перед игроком на равном расстоянии по прямой линии ставят пластиковые бутылки (можно банки из-под пива). Затем завязывают глаза и объясняют задание – нужно обойти бутылки, не задев их. Пока игрок выражает свое возмущение сложностью задания, препятствия убираются. В результате все будут наблюдать "гордую птицу", которая старательно вышагивает по комнате. Можно подсказывать, куда следует делать следующий шаг. "Рыба-кит". Все участники образуют круг, взявшись за руки. Ведущий каждому говорит названия животных. Затем в быстром темпе громко называет животное. Игрок, который услышал название своего животного, должен присесть, а соседи этому препятствовать. Когда все войдут в раж, ведущий говорит: "Кит". Именно это слово было сказано вторым всем участникам. Результат будет веселым! "Как меня зовут". Заранее приготовьте листы с потешными словами (например, ленивец, холодильник и т. п.). Гостям на спину вешается такой лист бумаги. Каждый должен угадать свое прозвище по вопросам, заданным другим. Можно задавать любые вопросы. Ответами могут быть "да" или "нет". Побеждает тот, кто быстрее сможет угадать, что написано на табличке. "Будет исполнено". Гости делятся на несколько команд. Все вместе выбирают тему (например, птицы, дождь, любовь). Задание – командам нужно вспомнить песню на заданную тему и спеть несколько строк. Победа достанется той команде, которая вспомнит больше песен. "Новая строка". Всем игрокам задается строка какого-либо известного стихотворения. Каждый должен придумать новый финал в рифме. Например, можно загадать "Мишка косолапый по лесу идет..." Финал вас развеселит. "Конфетка". Все гости разбиваются на пары, желательно: парень и девушка. Задача пары – развернуть и съесть конфету без помощи рук. Побеждает пара, которая сделает это первой. "Собрать монеты". На стол ставится тарелка с монетами, а участникам выдаются палочки для суши и блюдце. Побеждает тот, кто больше монет перетащит в свою тарелку. "Хор". Выбирается хорошо знакомая всем песня. Все начинают ее петь. После команды: "Тихо!", каждый продолжает ее петь про себя. Через минуту звучит команда: "Громко!" Все продолжают петь песню хором. Все поют вразброд, так как при пении про себя меняется темп. Игра заканчивается смехом. "Чупа-Чупс". Парням нужно объяснить жестами фразу: "Пойдем ко мне домой, угощу Чупа-Чупсом". Весело наблюдать, когда пытаются показать последнее слово, и как меняются выражения лиц у девушек при этом.

Как весело провести время с девушкой / Фото Unsplash

Вдвоем с девушкой

Провести весело и романтично вечер с девушкой помогут игры для взрослых. Мы собрали небольшую подборку идей, как можно поднять настроение девушке или жене и провести незабываемый вечер:

"Одна ложь и две правды". Игрок говорит три факта из своей жизни, один из которых – откровенная ложь. Другой должен догадаться, что – правда, а что – ложь. Игра позволяет лучше узнать друг друга. "15 вопросов" (количество может быть разным, об этом можно договориться заранее). Один загадывает любой предмет, фильм, имя любимого актера, а второй участник, задавая не больше 15 вопросов, должен угадать задуманное. Отвечать на вопрос можно только "нет" или "да". "Сумо с подушками". Каждому под футболку засовывается объемная подушка. Задача – вытолкнуть соперника из условного круга, не применяя рук. "Записка". Игроки по очереди пишут послание на спине партнера (например, буквы или фразы). Побеждает сумевший угадать больше букв или фраз. "Комплимент". В порядке очереди говорите своему партнеру комплименты. Проиграл тот, кто в течение 5 или 10 секунд (как договоритесь) не сможет придумать новый комплимент. "Смотрим кино". Загадайте любое действие героев в фильме (например, они пользуются зонтом, танцуют, нецензурно ругаются и т. д.). Как только это действие происходит на экране, вы целуетесь. Для каждого фильма можно загадывать только одно действие. "Необычные танцы". Пара помещает между собой 1 или лучше несколько предметов (например, теннисные мячи). Сначала звучит медленная музыка, затем постепенно темп возрастает. Проигрывает тот, кто во время танца окажется виновником падения последнего предмета. "Слепой поцелуй". Задача – с завязанными глазами поцеловать загаданную часть тела. "Эротика – не эротика". Бросая друг другу воздушный шарик, говорите слова. При названии слова с эротическим смыслом шарик ловится и отбивается, если слово постороннее по смыслу. "Скажи то же самое". На счет каждый говорит задуманное слово. На следующий счет партнеры говорят слово, которое бы связало 2 предыдущих. И так продолжается, пока они не совпадут. Например, первый игрок говорит слово "мясо", а второй – "дом". Теоретически игра может прекратиться следующим ходом, если оба скажут "магазин". А если один скажет "холодильник", а второй – "магазин", игра может надолго затянуться. Повторять слова нельзя. В случае, если первоначальные слова далеки по смыслу (например, "космос" и "бордюр"), игра станет непредсказуемой. "Быки и коровы". Один загадывает слово из 4 или 5 букв. Цель второго – отгадать слово, называя любые слова с этим количеством букв. Если в названом слове встречаются буквы из задуманного, это "коровы". В том случае, если буквы не только совпадают, но и располагаются в том же месте, то это уже быки. Например, задуманное слово – "чудак", а игрок говорит: "Точка". Имеем 3 совместных буквы, т.е. 3 "коровы". Если же будет названо слово "кочан", то это уже 2 "коровы" и "бык" (буква "А" стоит одинаково в двух словах). И так, пока слово не будет угадано. "Каркас". Сначала пары выбирают несколько согласных, т. е. основу слова. Затем в течение некоторого времени (игроки договариваются заранее) нужно "натянуть" на основу гласные буквы. В слове согласные могут стоять в любом месте, но повторять их нельзя. Ограничений для согласных нет. Например, выбраны буквы "Н" и "Л". Из этих букв можно получить слова: лоно, лен, лень, лан, ноль, олень и другие. "Дженга". Строится высокая башня из кубиков, брусков. Задача – убрать один предмет с середины башни. Проигрывает тот, у кого башня рухнет. "Что за фильм?". Это игра для настоящих киноманов. Опишите историю киногероя, не называя имени. Задача партнера – угадать название фильма. "Кто смелее?". Это игра идеальна для пар. Ее суть в раздевании. Причем каждый снимает с себя по одной вещи, соблюдая очередность. Проигрывает тот, кто отказался дальше снимать с себя предметы. "Плюс и минус". Один партнер записывает фразу, а второй – пишет ее минусы и плюсы. Например, "2-й день на улице идет дождь". Плюсы: повод провести романтический вечер с любимой/любимым. Можно встретиться с друзьями. Минус: опять таскаться с зонтом. Эта игра позволяет оценить жизненные ситуации с другой стороны. "Словесный кроссворд". Посреди листа пишется длинное слово. Задача игроков – составить из букв, входящих в слово, как можно больше новых слов за определенное количество времени. "Горячо или холодно". Один из партнеров прячет какой-либо предмет, но лучше небольшой подарок. Второй начинает его искать. При приближении к месту говорится слово "тепло" или "горячо", при большом удалении – "холодно". Игра продолжается, пока не будет найден предмет. "Собери пазл". Закажите заранее с общей фотографии пазл. Поверьте, это станет не только развлечением, но и приятным сюрпризом партнеру. "Волшебное слово". Каждый загадывает какое-либо слово. И если партнер произносит это слово, тут же получает поцелуй.

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