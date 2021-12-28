Що написати дівчині під час знайомства: приклади повідомлень, які допоможуть її зацікавити
Джерело:24 канал
Знайомство через інтернет сьогодні стало одним із популярних способів. Але для того, щоб дівчина не проігнорувала твоє повідомлення, її потрібно зацікавити. Адже перше враження – основа будь-якого знайомства.
А як зацікавити дівчину? Постарайся бути цікавим і оригінальним, заінтригувати її, щоб у неї з'явилося бажання продовжувати спілкування.
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Важливо заздалегідь продумати, що написати. А що б ти не потрапив у халепу, ми вже підготували тексти повідомлень, які можуть привести тебе до мети – зустрічі з дівчиною, яка сподобалася.
Що написати після першого слова
Ти написав "привіт!", а що писати далі, щоб зацікавити незнайомку? Адже перша думка дівчини – хто це і чому саме вона? На ці питання і потрібно постаратися відповісти на початку листування. Ми склали деякі шаблони, які тобі допоможуть:
- У мене немає звички знайомитися в інтернеті, але побачивши тебе, я змінив свою думку.
- Я ось уже 15 хвилин думаю, що ж написати тобі, прекрасна незнайомко.
- Тільки сьогодні мені стало зрозуміло, для кого я реєструвався на цьому сайті.
- Сьогодні чудовий ранок, бо я побачив найпрекраснішу дівчину.
- Я з майбутнього. Моя місія позбавити тебе від самотності. До твоєї прекрасної усмішки мені не вистачає тільки номера телефону.
- Мої предки походять від мавпи, а твої, мабуть, від ангела.
- Я завтра можу проспати. Ти можеш мене розбудити о 8 годині, зателефонувавши на телефон?
- Мене звати ... Побачив твою фотографію з улюбленцем. Я теж собачник. Нумо вигулювати їх разом.
- Виглядаєш надзвичайно! Поспілкуємося?
- Як настрій? Можу його зробити ще кращим.
- Ім'я дівчини (наприклад, Катя), що мені зробити, щоб ти погодилася зустрітися зі мною?
- Мене звуть ... Я вже встиг посадити дерево, побудувати будинок, а от головного немає. Побачив фотографію, де твій погляд спрямований в далечінь, і зрозумів: ми дивимося в одному напрямку.
- Чи не підкажеш, де найближча кардіологія? А то, дивлячись на тебе, у мене зупинилося серце.
- Пишу статтю про наше знайомство. Чи не даси мені інтерв'ю?
- Як ти ставишся до побачення наосліп?
- Допоможи, будь ласка. Що потрібно написати прекрасній дівчині, щоб з нею познайомитися?
- Яка твоя улюблена їжа? Хочу запросити тебе провести вечір удвох.
- Ніколи не пишу першим незнайомкам, але побачивши тебе, вирішив змінити принцип.
- Нам доля дала шанс. Може, скористаємося та познайомимося?
- Запрошую ввечері прогулятися по даху і побачити, наскільки прекрасне наше місто в темний час доби.
- Ти не сумуєш, сидячи за комп'ютером? Запрошую в кафе на чашечку кави.
- Укладімо угоду. З тебе чарівна посмішка, а з мене – коктейль.
- Сьогодні прекрасна погода. Може, пора вийти з онлайну і прогулятися?
- Дозволь мені змінити твої плани на сьогоднішній вечір.
- Чи не підкажеш, як зварити пельмені?
- Сьогодні я потребую антидепресантів і релаксації, тому пишу тобі.
Яке повідомлення написати, щоб викликати у неї посмішку / Фото Unsplash
Що написати після довгого мовчання
Буває, що листування сходить нанівець. І раптом ти розумієш, що сумуєш за спілкуванням саме з цією людиною. Але пауза занадто велика. Спробувати відновити листування завжди можна. Ось, що можна написати:
- Привіт! Ти, напевно, здивована, отримавши моє повідомлення? Я сподіваюся на твоє прихильне ставлення, адже у тебе добре серце. Можна знайти багато виправдань довгому мовчанню, але навіщо? Спочатку були серйозні проблеми (якщо захочеш, розповім), а потім посоромився писати, бо довго не був на зв'язку. Ось тільки зараз зважився, мені дуже не вистачає спілкування з тобою. З нетерпінням буду чекати відповіді.
- Привіт! Я прекрасно розумію, як ти була обурена, побачивши моє останнє повідомлення. Час не повернути назад, але, сподіваюся, винну голову не відрубають. Я дуже сумую без нашого спілкування. Сподіваюся, що можна ще все виправити. Відгукнися, і я буду найщасливішим!
- Привіт! Ти згадуєш мене? А я не можу знайти собі місця, що просто обірвав листування. Ти можеш спитати, навіщо знову пишу? Перш за все, мені сумно, що так нерозумно втратив спілкування з тобою. Я дуже сподіваюся, що ми, як і раніше, будемо листуватися.
- Привіт! Постійно шукаю причину, щоб із тобою зустрітися або написати. Мої думки повертаються до тебе. Купив собі сорочку і думаю: а чи сподобалася б вона тобі? Ти ж знаєш, у мене з вибором завжди були проблеми. В житті у мене відбулося багато подій, мені хотілося б із тобою їх обговорити. Сподіваюся, ти мені відповіси, і ми зустрінемося найближчим часом.
- Привіт! Я вже не сподіваюся на твою відповідь. Але знай, мені завжди було з тобою цікаво. Поки ти мовчиш, я згадую твою чарівну усмішку й сяючі, як дві зірки, очі. Я не на мить не забуваю про тебе. У мене випадково з’явилися 2 квитки на концерт твоєї улюбленої групи. Може складеш мені компанію?
У спілкуванні будь собою / Фото Pexels
Що написати, щоб вона посміхнулася
Для того, щоб дівчина посміхнулася, потрібно не так вже й багато. Поділись кумедними фотками або картинками, напиши приємне повідомлення. Тобі залишається тільки обрати відповідний варіант для своєї дівчини:
- Після спілкування з тобою сон кудись пропав. Як дурень лежу та посміхаюся.
- Я посперечався з друзями, що зможу запросити в кафе найпривабливішу незнайомку на сайті. Допоможи виграти суперечку.
- Я вважав себе успішною людиною, у якої все є. Вранці випадково натрапив на твою анкету і зрозумів, що для повного щастя мені не вистачає твоєї посмішки. Ти заповнила всі мої думки. Познайомимося?
- Така ефектна дівчина не повинна зависати за комп'ютером. Таку красу необхідно вигулювати. Ти не проти, щоб цим зайнявся я?
- Щось сталося з моїм компом, він завис на твоїй фотографії.
- Побачивши твою фотку, порадів, що неодружений.
- Міняю свій вільний час на твій номер телефону.
- Ти щоночі снишся мені, знала б ти, як шкода прокидатися вранці.
- Ти справжня чи мені сниться?
- Готовий посперечатися на 1$, що отримаю відмову, запросивши тебе прогулятися.
- Хочеш пораду? Ніколи не потрібно сперечатися з чоловіком, все одно він неправий.
- Щодня не снідаю і не обідаю – всі думки про тебе. А ввечері – немає сил думати, жерти сильно хочеться.
- Вирішив сьогодні встати з дивана з лівої ноги. В результаті звалився на підлогу.
- Поїхав на роботу, перед машиною вистрибнуло руде кошеня. Ось так у мене вдома оселилося веселе чортеня.
- Маленький і ніжний крокодильчик шукає чогось поїсти та ласки. Допоможеш мені?
- Ти могла б на деякий час покинути мої думки? Багато роботи, а я не маю сили зосередитися.
- Побачивши твою аватарку, я зрозумів, що народився у правильний час.
- Якщо сумуєш, подивися на мою пику.
- Твоєму обличчю терміново необхідна зарядка! Починаємо з підняття куточків губ на максимальну висоту.
Як написати дівчині, що вона приваблива
Якщо ти не знаєш, як сказати дівчині про своє захоплення, ось тобі заготовки компліментів, користуйся:
- Твоя посмішка найпрекрасніша у всьому всесвіті.
- Що б на тобі не було одягнене, ти – чарівна.
- У жодному словнику я не знайшов такого слова, яке описало б, яка ти чарівна.
- Ти – сама досконалість у цьому шаленому світі.
- У тебе така манлива посмішка.
- Твої очі схожі з гірськими озерами, такі ж блакитні та чисті.
- Мені не потрібні ні сонце, ні місяць, ні зірки. Для мене ти найяскравіше сяєш.
- Мене вразила твоя неземна краса.
- Я ніколи не вірив у магію, але, напевно, доведеться поміняти думку. Адже як інакше пояснити, що, побачивши твою фотографію, у мене почало швидше битися серце, а думки й зовсім зникли.
- На фото у тебе таємничо-містичний погляд. Він просто заворожує.
- Твоя краса межує з божевіллям. Напевно, ти не одного чоловіка позбавила сну та спокою.
- Навіть найпохмуріший день твоя усмішка зробить світлішим.
- Ти схожа на незабудку, така ж тендітна та ніжна.
- Ти схожа на бутон квітки, який розкривається під променями сонця, стаючи з кожною миттю все прекраснішим.
- Я вражений не тільки твоєю красою, а й почуттям гумору.
- Коли я бачу твою посмішку, мені теж хочеться посміхатися.
- Ти володарка найгарніших губ, до них так і хочеться доторкнутися.
- Ти часом не натурниця? У мене підозра, що це з тебе писали Афродіту.
- Ти прекрасна як весна!
- Над твоїми рисами попрацювали найкращі ювеліри планети.
- За все своє життя я не зустрічав дівчини з таким шовковистим і довгим волоссям.
- Ти завжди виглядаєш надзвичайно!
- Навіть небо починає хмуритися, якщо не бачить твоєї чарівної посмішки.
- Твою красу може перевершити тільки дочка!
- Вперше бачу дівчину, яка така прекрасна в окулярах. Як вважаєш, а на мені вони також будуть так виглядати?
- Твій голос можна порівняти з весняним струмком!
- Ти створена з сонячних ниток!
- Побачивши тебе, я перестав звертати увагу на інших дівчат.
- Тебе поцілувало сонечко, я такого рудого волосся ще не зустрічав.
- На цій фотографії з розпущеним волоссям ти нагадуєш русалку, яка затягує мене в любовний вир.
- Я не вірив у любов як з першого, так і з другого погляду, поки не побачив тебе.
- Я не належу до романтиків, але побачивши тебе, мені захотілося прогулятися в місячну ніч, обіймаючи тебе.
- Якби всі дівчата були схожі на тебе, то пластичні хірурги залишилися б без роботи.
- Я втратив здатність чинити опір твоїй чарівності.
Не бійся бути смішним / Фото Pexels
Що не можна писати дівчині в повідомленнях
Дуже часто буває, що ти пишеш дівчині, а вона на повідомлення не відповідає. Просто багато повідомлень навіюють нудьгу своєю одноманітністю. Ми вирішили навести кілька прикладів, що не варто писати дівчині:
- У цій сукні ти виглядаєш стрункішою. (це сприймається як натяк на надлишок ваги).
- Ти змінила стрижку? Вона тобі пасує більше. Тепер тільки так і роби з волоссям. (дівчата не люблять отримувати вказівки).
- Сьогодні ти в чудовому платті. (а до цього, виходить, вона була погано одягнена).
- Привіт, красуне! (нудний шаблон).
- Як справи, лялечка/крихітка? (вульгарно і дратує).
- Чого мовчиш так довго? (сприймається як порушення особистого простору).
- Чи не поранилася, падаючи з небес? (інтернетівський шаблон, який давно не працює).
- Привіт! Які плани на вечір? Як твій чотирилапий друг? (зазвичай запитання про плани ігнорується, відповідають тільки на останнє запитання).
- Привіт, Світлано! Це Ігор, із яким ти познайомилася в кафе, пам'ятаєш? Які плани на вихідні? Як настрій, покращився? (дуже довго і нудно).
- Чим займаєшся? Які плани на вечір? (відразу потрапляєш у категорію нудного хлопця).
- З нетерпінням чекаю зустрічі з тобою. (виглядаєш обділеним жіночою увагою).
- Я тебе багато разів просив не писати, коли йде чемпіонат по футболу/хокею. (це сприймається, як привід припинити спілкування).
- А хто тебе фотографував і де це? (фраза, що викликає тільки негатив).
Щоб зав'язалося листування, дотримуйся деяких правил:
- пиши грамотно;
- прояви почуття гумору;
- не пиши мільйон повідомлень за 5 хвилин;
- не нав'язуйся;
- не пиши вульгарно.
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Сподіваємося, що прочитавши цю статтю, ти зможеш підкорити дівчину, і вона тобі обов'язково відповість.