Що написати дівчині під час знайомства: приклади повідомлень, які допоможуть її зацікавити

Знайомство через інтернет сьогодні стало одним із популярних способів. Але для того, щоб дівчина не проігнорувала твоє повідомлення, її потрібно зацікавити. Адже перше враження – основа будь-якого знайомства.

А як зацікавити дівчину? Постарайся бути цікавим і оригінальним, заінтригувати її, щоб у неї з'явилося бажання продовжувати спілкування.

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Важливо заздалегідь продумати, що написати. А що б ти не потрапив у халепу, ми вже підготували тексти повідомлень, які можуть привести тебе до мети – зустрічі з дівчиною, яка сподобалася.

Що написати після першого слова

Ти написав "привіт!", а що писати далі, щоб зацікавити незнайомку? Адже перша думка дівчини – хто це і чому саме вона? На ці питання і потрібно постаратися відповісти на початку листування. Ми склали деякі шаблони, які тобі допоможуть:

У мене немає звички знайомитися в інтернеті, але побачивши тебе, я змінив свою думку. Я ось уже 15 хвилин думаю, що ж написати тобі, прекрасна незнайомко. Тільки сьогодні мені стало зрозуміло, для кого я реєструвався на цьому сайті. Сьогодні чудовий ранок, бо я побачив найпрекраснішу дівчину. Я з майбутнього. Моя місія позбавити тебе від самотності. До твоєї прекрасної усмішки мені не вистачає тільки номера телефону. Мої предки походять від мавпи, а твої, мабуть, від ангела. Я завтра можу проспати. Ти можеш мене розбудити о 8 годині, зателефонувавши на телефон? Мене звати ... Побачив твою фотографію з улюбленцем. Я теж собачник. Нумо вигулювати їх разом. Виглядаєш надзвичайно! Поспілкуємося? Як настрій? Можу його зробити ще кращим. Ім'я дівчини (наприклад, Катя), що мені зробити, щоб ти погодилася зустрітися зі мною? Мене звуть ... Я вже встиг посадити дерево, побудувати будинок, а от головного немає. Побачив фотографію, де твій погляд спрямований в далечінь, і зрозумів: ми дивимося в одному напрямку. Чи не підкажеш, де найближча кардіологія? А то, дивлячись на тебе, у мене зупинилося серце. Пишу статтю про наше знайомство. Чи не даси мені інтерв'ю? Як ти ставишся до побачення наосліп? Допоможи, будь ласка. Що потрібно написати прекрасній дівчині, щоб з нею познайомитися? Яка твоя улюблена їжа? Хочу запросити тебе провести вечір удвох. Ніколи не пишу першим незнайомкам, але побачивши тебе, вирішив змінити принцип. Нам доля дала шанс. Може, скористаємося та познайомимося? Запрошую ввечері прогулятися по даху і побачити, наскільки прекрасне наше місто в темний час доби. Ти не сумуєш, сидячи за комп'ютером? Запрошую в кафе на чашечку кави. Укладімо угоду. З тебе чарівна посмішка, а з мене – коктейль. Сьогодні прекрасна погода. Може, пора вийти з онлайну і прогулятися? Дозволь мені змінити твої плани на сьогоднішній вечір. Чи не підкажеш, як зварити пельмені? Сьогодні я потребую антидепресантів і релаксації, тому пишу тобі.

Яке повідомлення написати, щоб викликати у неї посмішку / Фото Unsplash

Що написати після довгого мовчання

Буває, що листування сходить нанівець. І раптом ти розумієш, що сумуєш за спілкуванням саме з цією людиною. Але пауза занадто велика. Спробувати відновити листування завжди можна. Ось, що можна написати:

Привіт! Ти, напевно, здивована, отримавши моє повідомлення? Я сподіваюся на твоє прихильне ставлення, адже у тебе добре серце. Можна знайти багато виправдань довгому мовчанню, але навіщо? Спочатку були серйозні проблеми (якщо захочеш, розповім), а потім посоромився писати, бо довго не був на зв'язку. Ось тільки зараз зважився, мені дуже не вистачає спілкування з тобою. З нетерпінням буду чекати відповіді. Привіт! Я прекрасно розумію, як ти була обурена, побачивши моє останнє повідомлення. Час не повернути назад, але, сподіваюся, винну голову не відрубають. Я дуже сумую без нашого спілкування. Сподіваюся, що можна ще все виправити. Відгукнися, і я буду найщасливішим! Привіт! Ти згадуєш мене? А я не можу знайти собі місця, що просто обірвав листування. Ти можеш спитати, навіщо знову пишу? Перш за все, мені сумно, що так нерозумно втратив спілкування з тобою. Я дуже сподіваюся, що ми, як і раніше, будемо листуватися. Привіт! Постійно шукаю причину, щоб із тобою зустрітися або написати. Мої думки повертаються до тебе. Купив собі сорочку і думаю: а чи сподобалася б вона тобі? Ти ж знаєш, у мене з вибором завжди були проблеми. В житті у мене відбулося багато подій, мені хотілося б із тобою їх обговорити. Сподіваюся, ти мені відповіси, і ми зустрінемося найближчим часом. Привіт! Я вже не сподіваюся на твою відповідь. Але знай, мені завжди було з тобою цікаво. Поки ти мовчиш, я згадую твою чарівну усмішку й сяючі, як дві зірки, очі. Я не на мить не забуваю про тебе. У мене випадково з’явилися 2 квитки на концерт твоєї улюбленої групи. Може складеш мені компанію?

У спілкуванні будь собою / Фото Pexels

Що написати, щоб вона посміхнулася

Для того, щоб дівчина посміхнулася, потрібно не так вже й багато. Поділись кумедними фотками або картинками, напиши приємне повідомлення. Тобі залишається тільки обрати відповідний варіант для своєї дівчини:

Після спілкування з тобою сон кудись пропав. Як дурень лежу та посміхаюся. Я посперечався з друзями, що зможу запросити в кафе найпривабливішу незнайомку на сайті. Допоможи виграти суперечку. Я вважав себе успішною людиною, у якої все є. Вранці випадково натрапив на твою анкету і зрозумів, що для повного щастя мені не вистачає твоєї посмішки. Ти заповнила всі мої думки. Познайомимося? Така ефектна дівчина не повинна зависати за комп'ютером. Таку красу необхідно вигулювати. Ти не проти, щоб цим зайнявся я? Щось сталося з моїм компом, він завис на твоїй фотографії. Побачивши твою фотку, порадів, що неодружений. Міняю свій вільний час на твій номер телефону. Ти щоночі снишся мені, знала б ти, як шкода прокидатися вранці. Ти справжня чи мені сниться? Готовий посперечатися на 1$, що отримаю відмову, запросивши тебе прогулятися. Хочеш пораду? Ніколи не потрібно сперечатися з чоловіком, все одно він неправий. Щодня не снідаю і не обідаю – всі думки про тебе. А ввечері – немає сил думати, жерти сильно хочеться. Вирішив сьогодні встати з дивана з лівої ноги. В результаті звалився на підлогу. Поїхав на роботу, перед машиною вистрибнуло руде кошеня. Ось так у мене вдома оселилося веселе чортеня. Маленький і ніжний крокодильчик шукає чогось поїсти та ласки. Допоможеш мені? Ти могла б на деякий час покинути мої думки? Багато роботи, а я не маю сили зосередитися. Побачивши твою аватарку, я зрозумів, що народився у правильний час. Якщо сумуєш, подивися на мою пику. Твоєму обличчю терміново необхідна зарядка! Починаємо з підняття куточків губ на максимальну висоту.

Як написати дівчині, що вона приваблива

Якщо ти не знаєш, як сказати дівчині про своє захоплення, ось тобі заготовки компліментів, користуйся:

Твоя посмішка найпрекрасніша у всьому всесвіті. Що б на тобі не було одягнене, ти – чарівна. У жодному словнику я не знайшов такого слова, яке описало б, яка ти чарівна. Ти – сама досконалість у цьому шаленому світі. У тебе така манлива посмішка. Твої очі схожі з гірськими озерами, такі ж блакитні та чисті. Мені не потрібні ні сонце, ні місяць, ні зірки. Для мене ти найяскравіше сяєш. Мене вразила твоя неземна краса. Я ніколи не вірив у магію, але, напевно, доведеться поміняти думку. Адже як інакше пояснити, що, побачивши твою фотографію, у мене почало швидше битися серце, а думки й зовсім зникли. На фото у тебе таємничо-містичний погляд. Він просто заворожує. Твоя краса межує з божевіллям. Напевно, ти не одного чоловіка позбавила сну та спокою. Навіть найпохмуріший день твоя усмішка зробить світлішим. Ти схожа на незабудку, така ж тендітна та ніжна. Ти схожа на бутон квітки, який розкривається під променями сонця, стаючи з кожною миттю все прекраснішим. Я вражений не тільки твоєю красою, а й почуттям гумору. Коли я бачу твою посмішку, мені теж хочеться посміхатися. Ти володарка найгарніших губ, до них так і хочеться доторкнутися. Ти часом не натурниця? У мене підозра, що це з тебе писали Афродіту. Ти прекрасна як весна! Над твоїми рисами попрацювали найкращі ювеліри планети. За все своє життя я не зустрічав дівчини з таким шовковистим і довгим волоссям. Ти завжди виглядаєш надзвичайно! Навіть небо починає хмуритися, якщо не бачить твоєї чарівної посмішки. Твою красу може перевершити тільки дочка! Вперше бачу дівчину, яка така прекрасна в окулярах. Як вважаєш, а на мені вони також будуть так виглядати? Твій голос можна порівняти з весняним струмком! Ти створена з сонячних ниток! Побачивши тебе, я перестав звертати увагу на інших дівчат. Тебе поцілувало сонечко, я такого рудого волосся ще не зустрічав. На цій фотографії з розпущеним волоссям ти нагадуєш русалку, яка затягує мене в любовний вир. Я не вірив у любов як з першого, так і з другого погляду, поки не побачив тебе. Я не належу до романтиків, але побачивши тебе, мені захотілося прогулятися в місячну ніч, обіймаючи тебе. Якби всі дівчата були схожі на тебе, то пластичні хірурги залишилися б без роботи. Я втратив здатність чинити опір твоїй чарівності.

Не бійся бути смішним / Фото Pexels

Що не можна писати дівчині в повідомленнях

Дуже часто буває, що ти пишеш дівчині, а вона на повідомлення не відповідає. Просто багато повідомлень навіюють нудьгу своєю одноманітністю. Ми вирішили навести кілька прикладів, що не варто писати дівчині:

У цій сукні ти виглядаєш стрункішою. (це сприймається як натяк на надлишок ваги).

Ти змінила стрижку? Вона тобі пасує більше. Тепер тільки так і роби з волоссям. (дівчата не люблять отримувати вказівки).

Сьогодні ти в чудовому платті. (а до цього, виходить, вона була погано одягнена).

Привіт, красуне! (нудний шаблон).

Як справи, лялечка/крихітка? (вульгарно і дратує).

Чого мовчиш так довго? (сприймається як порушення особистого простору).

Чи не поранилася, падаючи з небес? (інтернетівський шаблон, який давно не працює).

Привіт! Які плани на вечір? Як твій чотирилапий друг? (зазвичай запитання про плани ігнорується, відповідають тільки на останнє запитання).

Привіт, Світлано! Це Ігор, із яким ти познайомилася в кафе, пам'ятаєш? Які плани на вихідні? Як настрій, покращився? (дуже довго і нудно).

Чим займаєшся? Які плани на вечір? (відразу потрапляєш у категорію нудного хлопця).

З нетерпінням чекаю зустрічі з тобою. (виглядаєш обділеним жіночою увагою).

Я тебе багато разів просив не писати, коли йде чемпіонат по футболу/хокею. (це сприймається, як привід припинити спілкування).

А хто тебе фотографував і де це? (фраза, що викликає тільки негатив).

Щоб зав'язалося листування, дотримуйся деяких правил:

пиши грамотно;

прояви почуття гумору;

не пиши мільйон повідомлень за 5 хвилин;

не нав'язуйся;

не пиши вульгарно.

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Сподіваємося, що прочитавши цю статтю, ти зможеш підкорити дівчину, і вона тобі обов'язково відповість.