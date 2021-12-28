Как заинтересовать девушку? Постарайся быть интересным и оригинальным, заинтриговать ее, чтобы у нее появилось желание продолжать общение.

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Важно заранее продумать, что написать. А что бы ты ни попал в беду, мы уже подготовили тексты сообщений, которые могут привести тебя к цели – встрече с понравившейся девушкой.

Что написать после первого слова

Ты написал "привет!", а что писать дальше, чтобы заинтересовать незнакомку? Ведь первое мнение девушки – кто это и почему именно она? На эти вопросы и нужно постараться ответить в начале переписки. Мы составили некоторые шаблоны, которые помогут тебе:

У меня нет привычки знакомиться в интернете, но при виде тебя я изменил свое мнение. Я вот уже 15 минут думаю, что же написать тебе, прекрасная незнакомка. Только сегодня мне стало понятно, для кого я зарегистрировался на этом сайте. Сегодня прекрасное утро, потому что я увидел самую прекрасную девушку. Я из будущего. Моя миссия избавит тебя от одиночества. К твоей прекрасной улыбке мне не хватает только номера телефона. Мои предки произошли от обезьяны, а твои, наверное, от ангела. Я завтра могу проспать. Ты можешь меня разбудить в 8 часов, позвонив по телефону? Меня зовут… Увидел твою фотографию с любимцем. Я тоже собачник. Давай выгуливать их вместе. Выглядишь чрезвычайно! Пообщаемся? Как настроение? Могу его сделать еще лучше. Имя девушки (к примеру, Катя), что мне сделать, чтоб ты согласилась встретиться со мной? Меня зовут… Я уже успел усадить дерево, построить дом, а вот главного нет. Увидел фотографию, где твой взгляд устремлен вдаль, и понял: мы смотрим в одном направлении. Не подскажешь ли, где ближайшая кардиология? А то, глядя на тебя, у меня остановилось сердце. Пишу статью о нашем знакомстве. Не дашь ли мне интервью? Как ты относишься к свиданию вслепую? Помоги, пожалуйста. Что нужно написать прекрасной девушке, чтобы с ней познакомиться? Какая твоя любимая еда? Хочу пригласить тебя провести вечер вдвоем. Никогда не пишу первым незнакомкам, но при виде тебя решил изменить принцип. Нам судьба дала шанс. Может, воспользуемся и познакомимся? Приглашаю вечером прогуляться по крыше и увидеть, насколько прекрасен наш город в темное время суток. Ты не скучаешь, сидя за компьютером? Приглашаю в кафе на чашечку кофе. Заключим сделку. С тебя волшебная улыбка, а с меня – коктейль. Сегодня отличная погода. Может, пора выйти из онлайна и прогуляться? Позволь мне изменить твои планы на сегодняшний вечер. Не подскажешь ли, как сварить пельмени? Сегодня я нуждаюсь в антидепрессантах и ​​релаксации, поэтому пишу тебе.

Какое сообщение написать, чтобы вызвать у нее улыбку / Фото Unsplash

Что написать после долгого молчания

Бывает, что переписка сходит на нет. И вдруг ты понимаешь, что скучаешь по общению именно с этим человеком. Но пауза слишком велика. Попытаться возобновить переписку всегда можно. Вот что можно написать:

Привет! Ты наверняка удивлена, что получила мое сообщение? Я надеюсь на твое благосклонное отношение, ведь у тебя доброе сердце. Можно найти много оправданий долгому молчанию, но зачем? Сначала были серьезные проблемы (если захочешь, расскажу), а потом постеснялся писать, потому что долго не был на связи. Вот только сейчас решился, мне очень не хватает общения с тобой. С нетерпением жду ответа. Привет! Я прекрасно понимаю, как ты была возмущена, увидев мое последнее сообщение. Время не вернуть назад, но, надеюсь, виновную голову не отрубят. Я очень скучаю без нашего общения. Надеюсь, что это можно еще исправить. Отзовись, и я буду самым счастливым! Привет! Ты вспоминаешь меня? А я не могу найти себе места, что просто оборвал переписку. Ты можешь спросить, зачем снова пишу? Прежде всего, мне грустно, что так глупо потерял общение с тобой. Я очень надеюсь, что мы по-прежнему будем переписываться. Привет! Постоянно ищу причины, чтобы с тобой встретиться или написать. Мои мысли возвращаются к тебе. Купил себе рубашку и думаю: а понравилась бы она тебе? Ты знаешь, у меня с выбором всегда были проблемы. В жизни у меня произошло много событий, мне бы хотелось с тобой их обсудить. Надеюсь, ты мне ответишь, и мы встретимся в ближайшее время. Привет! Я уже не надеюсь на твой ответ. Но знай, мне всегда было с тобой интересно. Пока ты молчишь, я вспоминаю твою очаровательную улыбку и сверкающие, как две звезды, глаза. Я не на миг не забываю тебя. У меня случайно появились 2 билета на концерт твоей любимой группы. Может, составишь мне компанию?

В общении будь собой / Фото Pexels

Что написать, чтобы она улыбнулась

Для того, чтобы девушка улыбнулась, нужно не так уж много. Поделись забавными фотками или картинками, напиши приятное сообщение. Тебе остается только выбрать подходящий вариант для своей девушки:

После общения с тобой сон пропал. Как дурак лежу и улыбаюсь. Я поспорил с друзьями, что смогу пригласить в кафе самую привлекательную незнакомку на сайте. Помоги выиграть спор. Я считал себя успешным человеком, у которого все есть. Утром случайно наткнулся на твою анкету и понял, что для полного счастья мне не хватает твоей улыбки. Ты заполнила все мои мысли. Познакомимся? Такая эффектная девушка не должна зависать за компьютером. Такую красоту нужно выгуливать. Ты не прочь, чтобы этим занялся я? Что-то случилось с моим компом, он завис на твоей фотографии. Увидев твою фотку, порадовался, что холост. Меняю свое свободное время на номер телефона. Ты каждую ночь снишься мне, знала бы ты, как жалко просыпаться по утрам. Ты настоящая или мне снится? Готов поспорить на 1$, что получу отказ, пригласив тебя прогуляться. Хочешь совет? Никогда не нужно спорить с мужчиной, все равно он неправ. Каждый день не завтракаю и не обедаю – все мысли о тебе. А вечером – нет сил думать, жрать сильно хочется. Решил сегодня подняться с дивана с левой ноги. В результате свалился на пол. Поехал на работу, перед машиной выпрыгнул рыжий котенок. Вот так у меня дома поселился веселый чертенок. Маленький и нежный крокодильчик ищет чего-нибудь поесть и ласки. Поможешь мне? Ты могла бы на время покинуть мои мысли? Много работы, а у меня нет сил сосредоточиться. Увидев твою аватарку, я понял, что родился в правильное время. Если скучаешь, посмотри на мою морду. Твоему лицу срочно необходима зарядка! Начинаем с поднятия уголков губ на максимальную высоту.

Как написать девушке, что она привлекательна

Если ты не знаешь, как сказать девушке о своем увлечении, вот тебе заготовки комплиментов, пользуйся:

Твоя улыбка самая прекрасная во всей вселенной. Что бы на тебе ни было одето, ты – волшебная. Ни в одном словаре я не нашел такого слова, которое описало бы, как ты очаровательна. Ты – само совершенство в этом безумном мире. У тебя такая манящая улыбка. Твои глаза схожи с горными озерами, такие же голубые и чистые. Мне не нужны ни солнце, ни луна, ни звезды. Для меня ты ярче всего сияешь. Меня поразила твоя неземная красота. Я никогда не верил в магию, но наверняка придется поменять мнение. Ведь как иначе объяснить, что, увидев твою фотографию, у меня стало быстрее биться сердце, а мысли и вовсе исчезли. На фото у тебя таинственно-мистический взгляд. Он просто завораживает. Твоя красота граничит с безумием. Наверное, ты не одного мужчину лишила сна и покоя. Даже самый пасмурный день твоя улыбка сделает светлее. Ты похожа на незабудку, такая же хрупкая и нежная. Ты похожа на бутон цветка, раскрывающийся под лучами солнца, становясь с каждым мгновением все прекраснее. Я поражен не только твоей красотой, но и чувством юмора. Когда я вижу твою улыбку, мне тоже хочется улыбаться. Ты обладательница красивых губ, к ним так и хочется прикоснуться. Ты не натурщица? У меня подозрение, что это из тебя писали Афродиту. Ты прекрасна как весна! Над твоими чертами поработали самые лучшие ювелиры планеты. За всю свою жизнь я не встречал девушки с такими шелковистыми и длинными волосами. Ты всегда выглядишь очень красиво! Даже небо начинает хмуриться, если не видит твоей очаровательной улыбки. Твою красоту может превзойти только дочь! Впервые вижу девушку, которая так прекрасна в очках. Как считаешь, а на мне они тоже будут так выглядеть? Твой голос сравним с весенним ручьем! Ты создана из солнечных ниток! Увидев тебя, я перестал обращать внимание на других девушек. Тебя поцеловало солнышко, я таких рыжих волос еще не встречал. На этой фотографии с распущенными волосами ты напоминаешь русалку, которая затягивает меня в любовный водоворот. Я не верил в любовь как с первого, так и с второго взгляда, пока не увидел тебя. Я не отношусь к романтикам, но увидев тебя, мне захотелось прогуляться в лунную ночь, обнимая тебя. Если бы все девушки походили на тебя, то пластические хирурги остались бы без работы. Я потерял способность сопротивляться твоему очарованию.

Не бойся быть смешным / Фото Pexels

Что нельзя писать девушке в сообщениях

Очень часто бывает, что ты пишешь девушке, а она на сообщение не отвечает. Просто многие сообщения внушают скуку своим однообразием. Мы решили привести несколько примеров, что не стоит писать девушке:

В этом платье ты выглядишь стройнее. (это воспринимается как намек на избыток веса).

Ты сменила стрижку? Она тебе подходит больше. Теперь только так и делай с волосами. (девушки не любят получать указания).

Сегодня ты в отличном платье. (а до этого, значит, она была плохо одета).

Привет, красотка! (скучный шаблон).

Как дела, куколка/крошка/ малышка ? (вульгарно и раздражает).

? (вульгарно и раздражает). Чего молчишь так долго? (воспринимается как нарушение личного пространства).

Не ранилась ли, падая с небес? (интернетовский шаблон, давно не работающий).

Привет! Какие планы на вечер? Как твой четырехлапый друг? (обычно вопрос о планах игнорируется, отвечают только на последний вопрос).

Привет, Светлана! Это Игорь, с которым ты познакомилась в кафе, помнишь? Какие планы на выходные? Как настроение, улучшилось? (очень долго и скучно).

Чем занимаешься? Какие планы на вечер? (сразу попадаешь в категорию скучного парня).

С нетерпением жду встречи с тобой. (выглядишь обделенным женским вниманием).

Я тебя много раз просил не писать, когда идет чемпионат по футболу/хоккею. (это воспринимается как повод прекратить общение).

А кто тебя фотографировал и где это? (фраза, вызывающая только негатив).

Чтобы завязалась переписка, соблюдай некоторые правила:

пиши грамотно;

проявляй чувство юмора;

не пиши миллион сообщений за 5 минут;

не навязывайся;

не пиши пошло.

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Надеемся, что прочитав статью, ты сможешь покорить девушку, и она тебе обязательно ответит.