Цього разу пройдемося по 4 ознаках, які свідчать про те, що ваш шлюб дійсно щасливий. Над ними ми пропонуємо старанно працювати, щоб стосунки завжди приносили лише радість.

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1. Ви працюєте над ними

Якщо у шлюбі ви удвох готові працювати над проблемами, з якими стикаєтеся, це означає, що у ваших стосунків немає проблем. Якщо ви удвох погодилися з тим, що жоден з вас не може бути ідеальним, то вам не потрібно переживати.



Робота над стосунками означає, що вони дійсно щасливі / Фото Candice Picard

2. Ви заохочуєте один одного до нового

Приємно пробувати щось нове та підтримувати один одного. Це допомагає у зростанні кожного з вас. Спільні поїздки, опановування нових хобі або спільна діяльність. Усе це гарний знак того, що ваші стосунки на плаву.

3. У вас різні точки зору

Круто мати власну думку, і кожен з вас повинен досліджувати різні погляди. Якщо ви слухаєте один одного та сприймаєте почуте, це ознака того, що у вас усе добре у шлюбі. У цьому випадку, шлях, який ви удвох долаєте, правильний.



У стосунках нормально мати різну точку зору / Фото Nathan McBride

4. Ви залишаєте особистий простір

Якщо вам обом комфортно у тиші, займатися своїми справами навіть в одній кімнаті та не розмовляти, це дуже добре. Це означає, що ви розумієте важливість особистого простору та почуваєтеся добре у компанії один одного. Але це корисно лише іноді, а не тоді, коли у другої половинки проблема, але вона не розмовляє з тобою про неї.

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Якщо ці ознаки притаманні твоїй парі, то вам не варто перейматися. В іншому випадку ми пропонуємо прокачувати ці навички. Пам'ятай про те, що стосунки та шлюб – робота, якій немає кінця. Удосконалюйтеся та робіть усе можливе для того, щоб вашому щастю не було меж.