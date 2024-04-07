Здорові пари ніколи не роблять цих 5 речей: перевір свою

Здорові пари – це найщасливіші, найстабільніші та найдовговічніші пари. Це ті, які дійсно мають хороші стосунки і задоволені своїм життям і тим, що вони побудували.

Водночас вони також розуміють, що для того, щоб мати хороші стосунки, потрібно докласти трохи зусиль і попрацювати. І що інтеграція нових звичок і практик так само важлива, як і уникнення негативних.

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Знайти людину, яка тобі подобається і яка здається сумісною з тобою, – це не все, що потрібно. Це лише перший крок, а потім ти повинен подумати про решту стосунків, зміцнити зв'язок і побудувати щось, що залишиться міцним протягом тривалого часу.

Звичайно, тобі не потрібно докладати надлюдських зусиль або форсувати події, щоб мати успішні стосунки, але важливо знати, що хороші речі мають свою ціну. І якщо ти нехтуєш своїми стосунками просто тому, що немає серйозних проблем, то все може почати погіршуватися.

З іншого боку, ти також повинен знати, що є речі, які можуть здаватися нормальними або незначними, але насправді можуть бути великим ворогом для твоїх стосунків і можуть привести їх на шлях руйнування. Ось чому ти ніколи не побачиш, як здорові та міцні пари роблять деякі помилки, які можуть бути більш проблематичними, ніж здаються.

Обговорювати важливі речі публічно

Існує відома приказка "брудну білизну перуть вдома", і її потрібно розуміти правильно.

У стосунках це означає уникати публічних сварок або обговорень речей, які є приватними, оскільки це може погіршити ситуацію або навіть призвести до того, що інші люди втрутяться і висловлять свою думку, яка може спричинити ще більший розкол. Звичайно, є речі, якими можна ділитися зі світом, але є речі, які належать лише парі і повинні обговорюватися наодинці, як спосіб побудови довіри та безпеки.



Обговорювати проблеми краще вдома / Фото lookstudio

Втеча від проблем або уникнення їх

Найздоровіші, найміцніші та найдовговічніші пари також мають проблеми, різниця в тому, що вони не ігнорують їх, не замітають під килим і не залишають на потім.

Вони працюють у команді, використовують свої комунікативні навички, слухають один одного і разом пропонують рішення, щоб подолати ситуацію, знайти причини і взяти на себе відповідальність за ту роль, яку кожен з них відіграє. Проблеми не зникають, якщо їх ігнорувати, з часом вони стають більшими і можуть вибухнути.

Жертвувати спільним часом

Спати в одному ліжку і ділити один простір не обов'язково означає проводити час разом. Для того, щоб час мав значення, це має бути якісний час. Ви обоє повинні бути присутніми в моменті, не відволікатися, не думати про роботу і не приклеюватися до екрана.

Стосунки зміцнюються завдяки спільному проведенню часу, правильній взаємодії та якісному, веселому проведенню часу. Тому не жертвуй можливістю провести ці моменти зі своєю партнеркою, щоб зайнятися іншими справами. Це також може призвести до зношування стосунків або до того, що люди відчують, що вони віддаляються один від одного.

Коли все інше стоїть на першому місці для партнера, можуть виникнути проблеми.

Говорити, не слухаючи

Частиною хорошого спілкування є вміння слухати іншу людину. Пам'ятай, що розмови – це не монологи, і що так само як для нас важливо відчувати, що нас слухають, так само це важливо і для інших.

Коли ти не слухаєш, ти не можеш пізнати іншу людину, зрозуміти її, дізнатися, що їй подобається, що її турбує або які її межі, тому важливо давати їй час і простір для самовираження, показуючи, що ти слухаєш з емпатією та увагою.



Важливо не лише говорити, а ще й слухати / Фото freepik

Тримати образи і мститися

Вміння прощати також дуже важливе, а це означає, що потрібно відпускати ситуацію і не використовувати кожну проблему чи аргумент, щоб нападати один на одного або мститися. Це може бути однією з найбільш руйнівних речей у стосунках і перетворює все на токсичне змагання за те, хто більше страждає, хто кращий за іншого і хто заслуговує на "урок", щоб "збалансувати" рахунок.

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Зверни увагу на те, що ми описали вище. Пам'ятай, якщо ви удвох працюватимете над стосунками та над собою, то ваша пара буде щасливою та гармонійною.