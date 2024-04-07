Здоровые пары никогда не делают этих 5 вещей: проверь свою

Здоровые пары – это самые счастливые, самые стабильные и самые долговечные пары. Это те, которые действительно имеют хорошие отношения и довольны своей жизнью и тем, что они построили.

В то же время они также понимают, что для того, чтобы иметь хорошие отношения, нужно приложить немного усилий и поработать. И что интеграция новых привычек и практик так же важна, как и избегание негативных.

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Найти человека, который тебе нравится и который кажется совместимым с тобой, – это не все, что нужно. Это лишь первый шаг, а потом ты должен подумать об остальных отношениях, укрепить связь и построить что-то, что останется крепким в течение длительного времени.

Конечно, тебе не нужно прилагать сверхчеловеческих усилий или форсировать события, чтобы иметь успешные отношения, но важно знать, что хорошие вещи имеют свою цену. И если ты пренебрегаешь своими отношениями просто потому, что нет серьезных проблем, то все может начать ухудшаться.

С другой стороны, ты также должен знать, что есть вещи, которые могут казаться нормальными или незначительными, но на самом деле могут быть большим врагом для твоих отношений и могут привести их на путь разрушения. Вот почему ты никогда не увидишь, как здоровые и крепкие пары делают некоторые ошибки, которые могут быть более проблематичными, чем кажутся.

Обсуждать важные вещи публично

Существует известная поговорка "грязное белье стирают дома", и ее нужно понимать правильно.

В отношениях это означает избегать публичных ссор или обсуждений вещей, которые являются частными, поскольку это может ухудшить ситуацию или даже привести к тому, что другие люди вмешаются и выскажут свое мнение, которое может вызвать еще больший раскол. Конечно, есть вещи, которыми можно делиться с миром, но есть вещи, которые принадлежат только паре и должны обсуждаться наедине, как способ построения доверия и безопасности.



Обсуждать проблемы лучше дома / Фото lookstudio

Бегство от проблем или избегание их

Самые здоровые, самые крепкие и долговечные пары также имеют проблемы, разница в том, что они не игнорируют их, не заметают под ковер и не оставляют на потом.

Они работают в команде, используют свои коммуникативные навыки, слушают друг друга и вместе предлагают решения, чтобы преодолеть ситуацию, найти причины и взять на себя ответственность за ту роль, которую каждый из них играет. Проблемы не исчезают, если их игнорировать, со временем они становятся больше и могут взорваться.

Жертвовать совместным временем

Спать в одной кровати и делить одно пространство не обязательно означает проводить время вместе. Для того, чтобы время имело значение, это должно быть качественное время. Вы оба должны присутствовать в моменте, не отвлекаться, не думать о работе и не приклеиваться к экрану.

Отношения укрепляются благодаря совместному проведению времени, правильному взаимодействию и качественному, веселому времяпрепровождению. Поэтому не жертвуй возможностью провести эти моменты со своей партнершей, чтобы заняться другими делами. Это также может привести к износу отношений или к тому, что люди почувствуют, что они отдаляются друг от друга.

Когда все остальное стоит на первом месте для партнера, могут возникнуть проблемы.

Говорить, не слушая

Частью хорошего общения является умение слушать другого человека. Помни, что разговоры – это не монологи, и что так же как для нас важно чувствовать, что нас слушают, так же это важно и для других.

Когда ты не слушаешь, ты не можешь узнать другого человека, понять его, узнать, что ему нравится, что его беспокоит или какие его границы, поэтому важно давать ему время и пространство для самовыражения, показывая, что ты слушаешь с эмпатией и вниманием.



Важно не только говорить, но и слушать / Фото freepik

Держать обиды и мстить

Умение прощать также очень важно, а это означает, что нужно отпускать ситуацию и не использовать каждую проблему или аргумент, чтобы нападать друг на друга или мстить. Это может быть одной из самых разрушительных вещей в отношениях и превращает все в токсичное соревнование за то, кто больше страдает, кто лучше другого и кто заслуживает "урок", чтобы "сбалансировать" счет.

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Обрати внимание на то, что мы описали выше. Помни, если вы вдвоем будете работать над отношениями и над собой, то ваша пара будет счастливой и гармоничной.