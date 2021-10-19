Що потрібно робити разом зі своєю коханою, щоб зміцнити стосунки

Сон в одному ліжку – не єдине, що пара повинна робити, щоб зміцнити свій зв'язок. Рано чи пізно рівень лібідо почне падати, а це означає, що секс стане не таким уже й частим гостем. Тож між вами має бути щось більше, ніж просто інтимний зв'язок. І саме на цьому ми й загостримо нашу увагу.

Ці дії допоможуть зробити ваші стосунки міцнішими. І, що найцінніше, вони не вимагають титанічних зусиль ані від тебе, ані від твоєї коханої.

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1. Відвідайте удвох зоопарк

Звучить безглуздо, але це дуже важливе заняття. Дитина всередині тебе обов'язково вийде та дозволить партнерці побачити тебе з цього боку і навпаки. Спільні походи до зоопарку подарують вам двом відчуття безтурботності та щастя.



Виведіть у люди ваших дітей, які ховаються всередині / Фото Unsplash

2. Вчіться грати на музичному інструменті

Ви удвох можете спробувати навчитися грати на гітарі, фортепіано або скрипці. Це лише один зі способів додати музику до вашого життя, а також гармонію, яка назавжди збереже ваші стосунки. Головне – вибрати те, що приноситиме задоволення вам обом.

3. Пишіть листи один одному

Якщо ви живете в різних будинках через роботу або з будь-якої іншої причини, черпайте натхнення зі старих часів ери листівок і листів. Це надзвичайно романтично. Електронна пошта – це нормально, але лист, який можна потримати у руках, дарує інший спектр відчуттів. Спробуй, ти не пошкодуєш!



Пишіть один одному романтичні листи / Фото Unsplash

4. Організовуйте пікніки

Тільки ви удвох, трохи свіжої їжі, хороший алкоголь, наприклад, напої від Nemiroff – бренду горілки №1 в Україні, трохи музики. Усе це дозволить додати романтики та безтурботності. Це ідеальна картина, якої потребує кожна пара, навіть якщо ви про це ніколи не говорите. Влаштовуйте пікніки бодай раз на місяць. Це гарантовано зблизить вас.

5. Вирушайте у мандри

Завжди кажуть, що подорож з партнером допомагає краще зрозуміти один одного. А ще вона дає більше часу, який можна провести удвох і допомагає виявити усі плюси та мінуси людини, яка поруч.

6. Готуйте удвох

Готувати – це весело, і ця ізоляція навчила поратися на кухні весь світ. Приготуйте улюблену страву або ж спробуйте щось нове. Організуйте незабутню романтичну вечерю. Спільне ж приготування їжі дозволить бути максимально близькими. А ще дає можливість кожному дізнатися більше про вподобання один одного.



Спільне приготування їжі зближує / Фото Unsplash

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Ці спільні заняття зроблять вас максимально близькими. Тож не відмовляйся від романтичного листування, організації пікніків і подорожей удвох. Гарантуємо, ваші стосунки стануть ще міцнішими та щасливішими!