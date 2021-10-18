Мусимо визнати, що завжди уникати конфліктів у нашому житті не вийде. Тож краще бодай спробувати впоратися з ними. Розповідаємо на Men 24, як впоратися з розсердженою дівчиною. Ці поради однозначно будуть корисними для тебе!

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1. Не втрачай самоконтроль

Як би не злилася твоя кохана, не втрачай самоконтроль. Пам'ятай, що принаймні одна людина в бою повинна залишатися при здоровому глузді та поводитися відповідно. Якщо ви удвох втратите самоконтроль, сварка може закінчитися плачевно. Тож запасися терпінням і зберігай спокій, домовилися?



Завжди зберігай спокій у конфліктних ситуаціях / Фото Unsplash

2. Оціни ситуацію

Твоя кохана стомлена? А ти задумувався над тим, що могло стати причиною цього? Можливо, вона надто багато виконує обов'язків по дому або у неї просто складний робочий тиждень. Дозволь їй вилити душу, гнів. Усе для того, щоб твоя друга половинка відчула полегшення. Вентиляція – відмінний спосіб тримати під контролем поточні сварки.

3. Визнач причину її люті

Твоя кохана свариться з тобою просто так? Швидше за все, ця дурниця – спосіб зав'язати розмову. І це лише вершина айсберга. Спробуй дістатися до кореня проблеми. В інакшому випадку вам не вдасться нормально поговорити й уникнути регулярних конфліктів.

4. Не забувай спілкуватися

Затям собі раз і назавжди, що спілкування – ключ до успіху. Потрібно обговорювати проблему. Це дозволить визначити, що добре, а що – ні. Якщо твоя кохана дійсно злиться, дозволь їй поділитися своїми почуттями. Також розкажи про те, що турбує тебе.

5. Не забудь дякувати

І мовиться не лише про слова. Твоїм проявом вдячності може бути допомога по дому, турбота, розподіл обов'язків. Нехай твоя кохана почуватиметься особливою. Приділи їй увагу та прояви свої почуття. Це автоматично заспокоїть її.



Допоможи їй по дому / Фото Unsplash

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Візьми на озброєння ці поради, щоб впоратися з розсердженою коханою. Це дозволить зберегти ваші стосунки та спокій!