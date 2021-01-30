5 речей, які варто зробити відразу після сексу

Секс – надзвичайно приємний процес. Але чи задумувався ти, що варто зробити відразу ж після заняття ним? Men 24 розповість тобі, що слід зробити після заняття сексом. Деякі з цих пунктів тебе однозначно вразять!

Джерело: 24 канал

Ми на Men 24 знаємо, що однозначно варто зробити відразу ж після заняття сексом. Тож скористайся нашими порадами, щоб отримати ще більше задоволення від цього надзвичайно приємного заняття.

Це цікаво Незабутнє тренування у ліжку: 5 секс-поз, які можуть замінити заняття спортом

1. Спробуй ще раз

Ніщо не заважає тобі зайнятися сексом ще раз. Влаштуйте собі справжній секс-марафон, якщо протягом робочого тижня на це приємне заняття катастрофічно не вистачало часу. Зовсім не обов'язково цього разу повертатися до того ж набору секс-поз, якими ви користувалися лічені хвилини тому. Можете, наприклад, зайнятися оральним сексом. Він також подарує неабияке задоволення, а також підійде для тих, хто у першому раунді встиг неабияк стомитися.

2. Сходи у душ

Якщо ти не надто охочий іти на другий захід – відразу ж вирушай до душу. Найгірше, що ти можеш зробити – заснути, не змивши з себе сліди пристрасті. Це, по-перше, не гігієнічно. По-друге, душ дозволить розслабитися. По-третє, ним можна зайнятися удвох, плавно перейшовши до першого пункту нашого списку.



Сходи з коханою у душ після сексу / Фото Unsplash

3. Піти попоїсти

Секс – та ще фізична вправа, тож немає нічого дивного, що після нього у тебе може прокинутися звірячий апетит. Якщо ви зайнялися коханням пізно ввечері, то ми б рекомендували не надто перевантажувати організм, щоб не зіпсувати собі сон. Можеш, наприклад, випити склянку кефіру або з'їсти банан. Цього буде достатньо, щоб поповнити запас енергії та не відчувати важкість вночі.

Спробуй це 5 секс-поз, які дозволять тобі відчути себе олімпійцем у ліжку

4. Займися спортом

Заняття сексом можна сприйняти як своєрідну розминку перед тренуванням. Тож, якщо ти не можеш прожити жодного дня без фізичних навантажень, експерти рекомендують зайнятися сексом, а після цього вибиратися до тренажерного залу. Але не зривайся відразу ж з ліжка, щоб не налякати свою кохану.



Після сексу можна також зайнятися спортом / Фото Unsplash

5. Піти спати

Секс може викликати шалене бажання піти спати. Тож навіщо собі відмовляти? Ба більше: експерти рекомендують перед сном займатися не надто динамічним сексом, якщо у вас виникають проблеми зі сном. Певна фізична активність дозволить тобі швидше заснути та міцно спати протягом усього дня.

Читай також 7 поз йоги, які сміливо можна використати під час сексу

А ще краще – можеш виконати кілька пунктів, щоб отримати ще більше задоволення та користі від заняття сексом!