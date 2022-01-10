Ні для кого не секрет, що уявити жоден свій день без цього гаджета просто неможливо. А тепер зверни увагу на те, як ти користуєшся ним. Виявляється, це може дуже і дуже багато про тебе розповісти.

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1. Одна рука підтримує гаджет, а великий палець іншої – гортає

Якщо ти тримаєш смартфон так, то ти розумний, розважливий і мудрий чоловік.

Ти спочатку аналізуєш ситуацію, а потім робиш кроки. Це змушує тебе бути обережним, а також заважає іншим обдурити тебе. А все тому, що ти продумуєш кожну ситуацію на кілька кроків наперед.

Але головна твоя вада проявляється, коли справа доходить до почуттів. Твоя стратегія йде коту під хвіст, адже на цій арені ти приймаєш необдумані та швидкі рішення. А ще дуже високі шанси, що ти схильний до зради. Це, сам розумієш, може поставити хрест на будь-яких стосунках.



Це свідчить про те, що ти розумний і розважливий / Фото Hannah Busing

2. Користуєшся смартфоном обома руками

Якщо ти так поводишся зі своїм смартфоном, то швидкість – це те, що тобі подобається.

Ти ефективний, вмієш швидко ухвалювати рішення, які часто бувають правильними. Адаптація до мінливого середовища для тебе не є проблемою. Ти здатний діяти й ефективно функціонувати в нових умовах.

Однак у справах кохання твоя ефективність не проявляється. Через твою наполегливість ти іноді пропускаєш вікно, щоб наблизитися до людини, до якої тебе тягне. І це, як правило, відлякує її.

3. Тримаєш телефон в одній руці та гортаєш великим пальцем

Якщо ти є цією людиною, то рівень твоєї впевненості просто приголомшливий!

Ризик не лякає тебе, а насправді змушує поспішати. Ти робиш усе це з розумом, і це допомагає тобі отримувати бажані результати.

Але коли справа доходить до кохання, тобі подобається не поспішати. Усе для того, щоб краще пізнати людину. Ти не готовий стрибати з головою у щось нове, поки не переконаєшся, що це саме те, що тобі потрібно. Іноді це змушує людей думати, що ти замкнута людина.

4. Використовуєш вказівний палець для гортання, поки тримаєш смартфон в іншій руці

У тебе багато чудових творчих ідей, які ти часто втілюєш у життя.

Тобі подобається самотність, адже вона допомагає направити усі свої думки у потрібне русло та створити шедевр.

В особистому житті ти стаєш сором'язливим, і це заважає тобі налагоджувати нові зв'язки. Але коли хтось намагається пізнати тебе краще, він вражений твоєю особистістю.



Така манера свідчить про наявність творчих ідей / Фото Jonas Leupe

Це цікаво Що про тебе може розповісти твоя манера їсти

Як бачиш, манера користуватися смартфоном може розповісти про тебе або твого співрозмовника досить багато. Тож можеш звернути на неї увагу під час знайомства з новими людьми.