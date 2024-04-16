Роби це зі своєю коханою у душі, щоб зміцнити ваші стосунки

Якщо ви досі не приймали душ удвох, то пора нарешті виправити це неподобство. Крім того, є один ритуал, який може зміцнити ваші стосунки.

Поєднання піни для душу та пісень збільшує вивільнення хімічної речовини, яка зміцнює зв'язок між закоханими. Дослідження навіть виявило, що це може зменшити ймовірність розлучення і "поглиблює розуміння та емпатію у стосунках".

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Співайте у душі удвох

У звіті йдеться, що спільний спів пісень з глибоким емоційним змістом у душі може значно поглибити емоційний зв'язок між партнерами. Музика і спів природним чином вивільняють дофамін – відомий як нейромедіатор гарного самопочуття в мозку, кажуть науковці.

Цей хімічний імпульс не лише підіймає настрій, але й посилює відчуття щастя і задоволення у стосунках, сприяючи створенню більш позитивного спільного середовища,

– наголошують вчені.

І додають, що науково доведено, що спів знижує рівень стресу, зменшуючи рівень кортизолу в організмі.

"Спільний спів під душем має подвійну перевагу – він діє як засіб зняття стресу, а також сприяє емоційній близькості, тим самим зменшуючи потенційні приводи для подружніх розбіжностей", – додають експерти.



Експерти рекомендують партнерам співати у душі / Фото freepik

Представник компанії Plumbworld, яка замовила дослідження, заявив: "Співати пісні у душі разом – це дуже корисно. Спільне виконання пісень у душі може підвищити рівень щастя і допомогти парам відчути себе ближчими".

Це демонструє, як музика і спільні справи можуть покращити наші стосунки. Це веселий спосіб більше спілкуватися, особливо коли вільного часу не так уже й багато.

Не забувай і про секс у душі

Так-так, душ – ідеальне місце для заняття сексом. Але тут потрібно пам'ятати про кілька важливих і корисних порад:

Потурбуйтеся про те, щоб поверхня не була слизькою, постеливши гумовий килимок;

Використовуйте лубрикант на латексній основі, щоб секс був комфортнішим;

Уникайте агресивного сексу, щоб не розвалити кабінку душу або не зірвати шторку;

Будьте обережними, щоб уникнути травматизму під час інтимної зустрічі.

Чим би ви не займалися у душі, корисно це робити удвох. Це зміцнює зв'язок між вами і демонструє високий рівень довіри у партнерстві.

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Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.