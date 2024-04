У дорослому віці ми, ймовірно, маємо трохи більше приватності, ніж у підлітковому віці. Але секс в автомобілі все ще такий же спокусливий, як і раніше – і, особливо для тих з нас, у кого вдома є діти. Він дає вам додаткову можливість відокремитися від обов'язків, щоб по-справжньому розслабитися.

Автомобіль – це також замкнутий простір, який перевіряє здатність тебе і твоєї партнерки ефективно задовольняти одне одного і дає вам широкий доступ один до одного, якщо це не Smart, звісно ж.

Бічні ложки

Як це робиться:

"Ви можете опустити одне сидіння до кінця і посадити обох людей на одне крісло в позу "бічна ложка", вставивши пеніс [або іграшку]", – каже Дон Майкл, сертифікований клінічний психолог і автор книги "Мій чоловік не хоче займатися зі мною сексом".



Секс у позиції бічні ложки / Фото She Knows

Чому це круто:

Ложка залишається класичним прийомом під час сексу, тому що це не тільки зручно, але й ефективно. Якщо ви нервуєте, коли вперше займаєтеся сексом в машині (ми всі через це проходили), то з ложок можна почати. У такій позиції обом партнерам легше розслабитися і зняти напругу, не відволікаючись і не хвилюючись перед початком сексуального контакту.

Сидячий задній вхід

Як це робиться:

"Найкраща позиція в автомобілі – це коли він сидить на пасажирському сидінні, а вона зверху, обличчям від нього, щоб мати доступ до заднього входу. Ця позиція ще краща, коли її ноги розташовані між його ногами, що робить позицію компактною і контрольованою", – каже сексолог і сімейний терапевт Кет Ван Кірк (Kat Van Kirk).

Секс у позиції Сидячий задній вхід / Фото She Knows

Чому це круто:

Жінка контролює проникнення і ритм. При проникненні ззаду відбувається посилена стимуляція точки G, і вона або він має доступ до клітора,

– каже Ван Кірк.

Поясний бондаж

Як це робиться:

"Він лягає на спину на заднє сидіння, а вона зв'язує його руки над головою ременем безпеки. Вона залазить на нього зверху і штовхає досхочу", – розповідає Джесс О'Рейлі, доктор філософії, автор книги "Маленька книга про збочення" (The Little Book of Kink).



Секс у позиції Поясний бандаж / Фото She Knows

Чому це круто:

Ця позиція підходить жінкам, які вміють брати те, що хочуть, без жодних вибачень, – каже О'Рейлі. – Перебуваючи зверху, вона може тертися клітором об його тазову кістку або сягнути пальцями вниз для додаткової стимуляції.

Водій на задньому сидінні

Як це робиться:

"Перекиньте переднє пасажирське сидіння вперед і присуньте його якомога ближче до панелі приладів, – каже Ліза Світ, авторка книги "365 сексуальних гострих відчуттів". – Потім він може відкинутися на спинку сидіння з боку пасажира, поклавши ноги по обидва боки від підголівника переднього пасажира. Вона залазить на нього обличчям від нього і, залежно від свого зросту і типу автомобіля, може або стати на коліна, або зігнути ноги так, щоб її ступні опинилися ззовні його стегон. Щоб взяти його на тест-драйв, все, що їй потрібно зробити, – це вхопитися за підголівник, щоб додати трохи турбопотужності, і переміщати його ручку перемикання передач вгору, вниз і по колу".

Порада з безпеки: "Вимкніть машину, щоб не перетворити цю поїздку на останню радість. Також покладіть рушник або щось інше, щоб захистити матеріал сидіння. І останнє, залишайтеся на пасажирській стороні автомобіля, щоб не було випадкових сигналів клаксона, коли пристрасті розгоряться", – каже Свит.



Секс у позиції Водій на задньому місці / Фото She Knows

Чому це круто:

"Це економний спосіб пересування, який не ставить під загрозу задоволення, незалежно від розміру автомобіля", – каже Свит. – Будь-яка жінка на верхньому сидінні означає, що вона керує процесом, наїжджаючи і скрегочучи, як їй заманеться, в той час, як він може розслабитися і приєднатися до гострих відчуттів".

Яб-Ям з родзинкою

Як це робиться:

Яб-Ям – це класична тантрична поза, яка добре підходить для сексу на передньому сидінні.

"У Яб-Ям партнери сидять віч-на-віч, один верхи на іншому. У класичній версії чоловік сидить у повній позі лотоса, а жінка лежить у нього на колінах, обхопивши його ногами. Звичайно, це не дуже практично в машині, але він може сидіти на пасажирському сидінні, а вона може обхопити його", – кажуть експерти з тантричного сексу Патриція Джонсон і Марк А. Майклз, співавтори книги "Партнери в пристрасті: Посібник із чудового сексу, емоційної близькості та довготривалого кохання".

Секс у позиції Яб-Ям з родзинкою / Фото She Knows

Чому це круто:

"Якщо ви припарковані в місці, де вас ніхто не потурбує, це також дозволяє чергувати активний, рухливий секс з повільним, медитативним стилем занять любов'ю. Це дозволяє вам сидіти в тиші і відчувати тиху красу поєднання вашого тіла з тілом коханої людини. Якщо сексуальна енергія починає зменшуватися, ви можете пульсувати м'язами ПК, щоб знову її розпалити. Обмін імпульсами, який іноді називають "таємною мовою", може бути особливо чуттєвим способом зробити це", – кажуть вони.

Джонсон і Майклз також описують цю позицію як "одну з найінтимніших у сексі". Це тому, що вона зближує ваші тіла, "вирівнюючи їх і розташовуючи віч-на-віч, що робить її ідеальною для зорового контакту", – пояснюють вони.

"Це дозволяє вашим рукам бути вільними, щоб пестити одне одного або стимулювати інші ерогенні зони. Це також чудово підходить для побудови гармонії та зв'язку, оскільки ваше дихання та емоційні стани будуть синхронізуватися досить швидко", – кажуть експерти.

Порада для партнерки від професіонала: задавай темп. Це робить проникнення активним, а не пасивним, що часто призводить до більш приємного оргазму.

Магістральний простір

Як ви це робите:

Ось він – потенціал для дій за задніми дверима, в автомобілі, на який ми всі так довго чекали. Яким би складним і акробатичним це не здавалося, але цілком можливо зробити це в стилі "доггі-стайл" або навіть спробувати анальний секс у вашому автомобілі. Щоб спробувати рух "Trunk Space", Майкл рекомендує "поставити одне крісло і попросити її нахилитися над ним до спинки, а він – зверху на неї".



Секс у позиції Магістральний простір / Фото She Knows

Чому це круто:

Поза "доггі-стайл" дуже збудлива як для чоловіків, так і для жінок, а коли ви спробуєте її за межами чотирьох стін вашого будинку, все може стати ще більш дивовижним. Для партнера, який приймає, з'являється більше можливостей для дотиків – груди, клітор тощо. Для партнера, який проникає, одна лише глибина проникнення може швидко довести його до межі.

Дорожня голова

Як ви це робите:

Ви знали, що це станеться: "Дорожня голова" може бути візитною карткою будь-якої великої дорожньої подорожі, а що стосується імпровізованих сексуальних актів, то це дуже просто. Ніколь Прауз, доктор філософії, дослідниця сексуальної реакції в Span Lab, каже: "Секс – це не просто генітальне проникнення. Якщо вони хочуть спробувати щось сексуальне в русі, безпечніше спостерігати за тим, як партнер стимулює себе".

Заняття оральним сексом з водієм, який має пеніс, також є дуже популярною автомобільною діяльністю, яка, здається, не призводить до значних травм з цієї позиції; однак, існує достатнє збільшення нестабільного водіння з оральним сексом для водія-чоловіка, що, ймовірно, це найкраще імітувати з працюючим двигуном після зупинки!

Ми, звичайно ж, не твоя мама, але ми не схвалюємо оргазм під час керування транспортом. Тому ніяких намагань відтворити це під час руху!



Секс у позиції Дорожня голова / Фото She Knows

Чому це круто:

Різноманітність – це спеція життя, а дорожні оральні ласки можуть зробити ваше сексуальне життя значно цікавішим, особливо якщо ви творчо підійдете до позиціонування.

Яку б з цих секс-позицій ви обрали, варто пам'ятати про те, що такі інтимні зустрічі слід влаштовувати там, де вас ніхто не побачить. В інакшому випадку можна стати якщо не зіркою мережі, то мати не вельми приємну розмову з правоохоронцями.

