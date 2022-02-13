Що робити, якщо починаєш сумувати за колишньою після весілля

Наші почуття – доволі дивна субстанція. Тож не дивно, що після побудови нових щасливих стосунків ми починаємо сумувати за колишніми. Розповідаємо, як з цим боротися.

Якщо ти не хочеш, щоб минуле негативно вплинуло на твоє сьогодення – візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш побороти думки, пов'язані зі своєю колишньою.

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1. Напиши про свої почуття

Заведи щоденник, напиши у ньому свої почуття. Вислови їх словами та виклади на папері. Але в жодному разі не телефонуй колишній. Це особливо корисно для тих, хто з почуття провини не може розповісти про свої переживання друзям.

Порада: тримай щоденник у потаємному місці, щоб його ні в якому разі не побачила твоя нова кохана!

2. Пригадай, чому вона стала колишньою

Тобі варто прокрутити в голові причини, які поставили хрест на ваших колишніх стосунках. Пригадай, що змусило вас розійтися. Суперечки? Розбіжності у поглядах? Проблеми в інтимному плані? А тепер дай собі відповідь на питання: "Ти готовий знову через усе це пройти?".

Порада: будь максимально чесним з собою, коли даватимеш відповідь на це питання.



Пригадай, чому ваші стосунки дійшли до логічного завершення / Фото Afif Kusuma

3. Занурся у своє хобі

Ти можеш сумувати за колишньою тому, що у тебе з'явилося надто багато вільного часу. Тоді ми пропонуємо трішки "забити" свій ефір. Для цього можна нарешті знову повернутися до свого хобі.

Це не лише дозволить менше думати про колишню, а й позитивно вплине на твоє самопочуття.

4. Зустрінься з друзями

Доросле життя має ще один недолік: ми часто не маємо часу на зустрічі з друзями. Але це не означає, що ви не повинні бачитися ніколи. Навпаки, коли тебе починають муляти думки про колишню, тобі потрібно приділяти достатньо часу людям, яких ти любиш.

Клич друзів на каву або в кіно. Це дозволить зарядитися позитивом, а також менше думати про людину, яка не повинна повертатися у твоє життя.

5. Займися самовдосконаленням

Самовдосконалення завжди має бути на порядку денному. Якщо ти сумуєш за своєю колишньою, краще приділити увагу тому, щоб зробити щось хороше для себе. Зроби усе можливе для того, щоб негативні та сумні емоції не брали над тобою гору.

Порада: почни з роботи над своїм тілом. Пора нарешті записатися до спортзалу або просто почати виконувати вправи вдома. Це вже неабиякий крок до самовдосконалення.



Почни працювати над собою / Фото Victor Freitas

6. Подорожуй

Плануй подорож з коханою. Вирушайте кудись: чи то по Україні, чи то за кордон. Немає ніякого значення. Важливо, щоб у вас була можливість зарядитися позитивними емоціями, а також надихатися на нові звершення. Усе це дозволить викинути з голови думки про колишню.

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Позбудься думок про колишню за допомогою цих порад. Зосередься на своїх нових щасливих стосунках, на собі та на тому, що відбувається у твоєму житті. І нехай минуле не позбавляє тебе спокою.