Що робити, коли у тебе та твоєї колишньої є спільні друзі

Так, це нормально, що люди розходяться навіть після років у щасливих стосунках. І так, це нормально, коли у вас за цей час з'являються спільні друзі. Але що ж тоді з ними робити?

Перш ніж зробити те, про що ти можеш пошкодувати, наприклад, піти від них, нижче ми дамо тобі кілька порад. Вони допоможуть розібратися з тим, що ж робити у випадках, якщо у тебе та колишньої є спільні друзі.

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1. Намагайся мислити раціонально

Це правда, що ділитися друзями з колишньою не ідеально, але це також не настільки серйозно. Напевно у твоїх друзів є багато друзів, яких ти ніколи не бачиш, ти навіть точно не знаєш їхніх імен, чому те ж саме не може статися з твоєю колишньою?

Якщо ви дійсно хороші друзі, ваші стосунки зможуть продовжуватися без будь-яких проблем. Незалежно від того, скільки вони час від часу бачать твою колишню.

2. Враховуй обставини

Твої друзі знали твою колишню до того, як ви почали стосунки? Ти наполіг на тому, щоб вони стали друзями, поки ви були разом? Цілком можливо, що з часом ваша дружба стала зовсім іншою, тому той факт, що ви розійшлися, точно не впливає на цю дружбу.

Інша проблема, якщо, наприклад, твоя колишня робить все можливе, щоб подружитися з твоїми друзями після того, як ви розійшлися. У такому випадку для тебе цілком нормально злитися, особливо якщо ваше розставання не було мирним. Якщо щось подібне станеться, наберися терпіння та поговори зі своїми друзями.

3. Поговори з ними

У будь-якому випадку чесність має переважати в такий час. Поговори зі своїми друзями, щоб пояснити, як ти ставишся до того, що відбувається. Поясни їм, що завдає тобі болю, і вислухай їх, коли вони говорять тобі про свої стосунки з твоєю колишньою.

Можливо, таким чином ти дізнаєшся подробиці їхніх стосунків, які допоможуть тобі краще їх зрозуміти, і навпаки. Не поспішай вирішувати ситуацію, іноді час – найкращий порадник у такій справі. Будь терплячим і чесним.



Будь чесними зі своїми друзями / Фото lookstudio

4. Встанови свої межі та захисти себе

Подумай про те, що після спілкування з ними твої друзі продовжуватимуть дружити з твоїми колишнім. У цьому випадку ти повинен захистити себе. Можливо, тобі варто залишити спільні групи чату, не відвідувати жодної чи всіх їхніх зустрічей, уникати публікацій у соціальних мережах, у яких вони з'являються разом…

Скажи своїм друзям, що тобі потрібен час, щоб нормалізувати це і не бачитися з колишньою весь час. Звичайно, твої друзі знайдуть час, щоб бути винятково з тобою.

5. Чітко визнач, кому ти можеш довіряти, а кому – ні

Відпустити друзів і залишитися друзями з колишньою може бути дуже важко, і ти почуватимешся самотнім. Це також може зменшити твою довіру до них, оскільки вони можуть розповісти твоїй колишній те, що ти їм сказав. Але нам усім потрібні друзі, і хороші друзі, безсумнівно, підтримають тебе, незалежно від того, близькі вони з твоєю колишньою чи ні.

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У будь-якому випадку, може бути гарною ідеєю після завершення стосунків покластися на інших людей, які не входять до кола друзів твоєї колишньої. Наприклад, на твою родину чи інших людей. Ти також можеш звернутися до психолога, якщо тобі потрібна додаткова підтримка.