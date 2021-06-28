Що розповідає твій сніданок про твоє ж статеве життя

Б'ємося об заклад, ти снідаєш, і у тебе є улюблений продукт чи страва, яку ти залюбки споживаєш саме зранку. Гадаєш, як це можна пов'язати з сексом?

На це питання відповів німецький чоловічий журнал. Виявляється, зв'язок таки є і він доволі цікавий!

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Сніданок і статеве життя: у чім зв'язок

Кава

Якщо без кави зранку у тебе "нічого не працює", якщо самої кави на сніданок тобі достатньо – значить, у тебе немає проблем із сексом на одну ніч.

З іншого боку, у нових стосунках тобі знадобиться більше часу, ніж будь-кому іншому, щоб відкритися.

Солодке

Якщо початок твого дня – це круасан із солодкою начинкою чи млинці з варенням, то ти – поціновувач обіймашок і справжній романтик.

А секс для тебе – це процес, який обов'язково містить довгу і ніжну прелюдію.



Кава зранку – штука неоднозначна у сенсі впливу на статеве життя / Фото unsplash

Мюслі

Мюслі на сніданок їси чи не щодня? Просто у тобі живе маленька дитина. От і поведінка у ліжку дещо "дитяча" – ти любиш побавитися, випустити пару чи просто розважитися.

З іншого боку, тебе тягне до пригод і тоді, коли їх і так забагато.

Випічка

Випічка на сніданок – це ознака того, що ти людина практична, а іноді й занадто прагматична. А ще ти впевнений в собі й знаєш, чого хочеш. Ба більше – легко це приймаєш.

Кажуть, у сексі з тобою можна багато чого навчитися. Може, й не брешуть.



А от злаки й випічка найчастіше свідчать про щось хороше / Фото unsplash

Смузі

Ти відкритий для новизни буквально завжди. А ще – готовий витримати тривалий шлях до успіху, і при цьому вибиратися за межі зони комфорту.

Це, безумовно, піде на користь твоєму статевому життю – адже воно буде цікавим і різноманітним.

Яйця

Яйця можна приготувати багатьма способами, цей продукт доволі багатогранний.

От точно такий і ти – і загалом у житті, і в статевих стосунках.



Багатогранність у ліжку – завжди плюс / Фото unsplash

Класика

Шматочок хліба з сиром і ковбасою. Щодня. Без змін і без винятків. Якщо твій сніданок саме такий...

Скажімо так, тобі найбільше подобаються типові секс-пози (як-от місіонера або по-собачому) із – дуже бажано – давньою й постійною партнеркою.

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