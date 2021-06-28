На этот вопрос ответил немецкий мужской журнал. Оказывается, связь таки есть и она довольно интересна!
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Завтрак и половая жизнь: в чем связь
Кофе
Если без кофе утром у тебя "ничего не работает", если самого кофе на завтрак тебе достаточно – значит, у тебя нет проблем с сексом на одну ночь.
- С другой стороны, в новых отношениях тебе понадобится больше времени, чем кому-либо другому, чтобы открыться.
Сладкое
Если начало твоего дня – это круассан со сладкой начинкой или блины с вареньем, то ты – любитель обнимашек и настоящий романтик.
- А секс для тебя – это процесс, который обязательно включает длинную и нежную прелюдию.
Кофе утром – штука неоднозначная в смысле влияния на половую жизнь / Фото unsplash
Мюсли
Мюсли на завтрак ешь едва ли не каждый день? Просто в тебе живет маленький ребенок. Вот и поведение в постели несколько "детское" – ты любишь поиграть, выпустить пар или просто развлечься.
- С другой стороны, тебя тянет к приключениям и тогда, когда их и так много.
Выпечка
Выпечка на завтрак – это признак того, что ты человек практичный, а иногда и слишком прагматичный. А еще ты уверен в себе и знаешь, чего хочешь. Более того – легко это принимаешь.
- Говорят, в сексе с тобой можно многому научиться. Может, и не врут.
А вот злаки и выпечка чаще всего свидетельствуют о чем-то хорошем / Фото unsplash
Смузи
Ты открыт для новизны буквально всегда. А еще – готов выдержать долгий путь к успеху, и при этом выбираться за пределы зоны комфорта.
- Это, безусловно, пойдет на пользу твоей половой жизни – ведь она будет интересной и разнообразной.
Яйца
Яйца можно приготовить разными способами, этот продукт довольно многогранен.
- Вот точно такой и ты – и вообще в жизни, и в половых отношениях.
Многогранность в постели – всегда плюс / Фото unsplash
Классика
Кусочек хлеба с сыром и колбасой. Каждый день. Без изменений и без исключений. Если твой завтрак именно такой...
- Скажем так, тебе больше нравятся типичные секс-позы (например миссионера или по-собачьи) с – очень желательно – давней и постоянной партнершей.
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