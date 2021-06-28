На этот вопрос ответил немецкий мужской журнал. Оказывается, связь таки есть и она довольно интересна!

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Завтрак и половая жизнь: в чем связь

Кофе

Если без кофе утром у тебя "ничего не работает", если самого кофе на завтрак тебе достаточно – значит, у тебя нет проблем с сексом на одну ночь.

С другой стороны, в новых отношениях тебе понадобится больше времени, чем кому-либо другому, чтобы открыться.

Сладкое

Если начало твоего дня – это круассан со сладкой начинкой или блины с вареньем, то ты – любитель обнимашек и настоящий романтик.

А секс для тебя – это процесс, который обязательно включает длинную и нежную прелюдию.



Кофе утром – штука неоднозначная в смысле влияния на половую жизнь / Фото unsplash

Мюсли

Мюсли на завтрак ешь едва ли не каждый день? Просто в тебе живет маленький ребенок. Вот и поведение в постели несколько "детское" – ты любишь поиграть, выпустить пар или просто развлечься.

С другой стороны, тебя тянет к приключениям и тогда, когда их и так много.

Выпечка

Выпечка на завтрак – это признак того, что ты человек практичный, а иногда и слишком прагматичный. А еще ты уверен в себе и знаешь, чего хочешь. Более того – легко это принимаешь.

Говорят, в сексе с тобой можно многому научиться. Может, и не врут.



А вот злаки и выпечка чаще всего свидетельствуют о чем-то хорошем / Фото unsplash

Смузи

Ты открыт для новизны буквально всегда. А еще – готов выдержать долгий путь к успеху, и при этом выбираться за пределы зоны комфорта.

Это, безусловно, пойдет на пользу твоей половой жизни – ведь она будет интересной и разнообразной.

Яйца

Яйца можно приготовить разными способами, этот продукт довольно многогранен.

Вот точно такой и ты – и вообще в жизни, и в половых отношениях.



Многогранность в постели – всегда плюс / Фото unsplash

Классика

Кусочек хлеба с сыром и колбасой. Каждый день. Без изменений и без исключений. Если твой завтрак именно такой...

Скажем так, тебе больше нравятся типичные секс-позы (например миссионера или по-собачьи) с – очень желательно – давней и постоянной партнершей.