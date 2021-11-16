Що таке білкова інтоксикація й до чого тут занадто часте споживання морепродуктів

Про шкоду для людського організму надмірної кількості у їжі жирів та вуглеводів говорять часто. А як у цьому сенсі справа з білками?

Білки (протеїни) – основа, такі собі цеглинки, побудови клітин та тканин нашого тіла. А проте і білкове отруєння – явище не рідкісне.

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Як можна отруїтися білками

Отруєння білками насправді трапляється досить часто. Особливо з тими, хто дуже активно працює над створенням красивого тіла, або – задля схуднення.

Причиною інтоксикації найчастіше стає посилення раціону протеїнами та складними жирами. Мовиться про велику кількість м'яса та / або морепродуктів, і при цьому відсутність вуглеводів.

Найнебезпечнішими є саме морепродукти, а саме – краби, креветки, устриці, восьминоги та інші молюски.

Так, вони багаті на вітаміни й мікроелементи, але і на протеїни. А от жирів і вуглеводів там майже немає.

Отже, часте та надмірне вживання цих продуктів може стати причиною отруєння.

Які наслідки білкового отруєння

У метаболізмі білків ключову роль грають нирки та печінка. Коли людина споживає надмірну кількість продуктів з їхнім вмістом, то ввесь її організм зазнає ризику отримати підвищений рівень аміаку, сечовини й амінокислот у крові.



Білки (протеїни) – основа, такі собі цеглинки, побудови клітин та тканин нашого тіла / Фото unsplash

Гостре білкове отруєння супроводжують нудота, блювання, порушення випорожнень, підвищена температура тіла, біль у животі та загальне погане самопочуття. Гостре ж отруєння може перерости у хронічне, а тоді людина матиме:

Підвищену крихкість кісток через вимивання з них кальцію.

Сечокам'яну хворобу.

Слабкість, підвищену стомлюваність, синдром хронічної втоми.

Атаки головного болю, роздвоєння та помутніння в очах.

Переднепритомні стани, серцеву недостатність, задишку.

Як зняти симптоми білкового отруєння

Самостійно це можна робити тільки у легких випадках. Тобто, за появи симптомів краще негайно звертатися до швидкої допомоги.

А до її прибуття самостійно можна:

Випити проносне та адсорбенти (активоване вугілля тощо).

Пити якомога більше рідини (бажано простої води або неміцного чаю).

Також можна прийняти знеболювальне та жарознижувальне.

Як лікуватися у випадку хронічної білкової інтоксикації – розповісти може тільки фахівець. Та у будь-якому випадку раціон доведеться змінювати.