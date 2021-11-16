Що таке білкова інтоксикація й до чого тут занадто часте споживання морепродуктів
Джерело:Healthline
Про шкоду для людського організму надмірної кількості у їжі жирів та вуглеводів говорять часто. А як у цьому сенсі справа з білками?
Білки (протеїни) – основа, такі собі цеглинки, побудови клітин та тканин нашого тіла. А проте і білкове отруєння – явище не рідкісне.
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Як можна отруїтися білками
Отруєння білками насправді трапляється досить часто. Особливо з тими, хто дуже активно працює над створенням красивого тіла, або – задля схуднення.
Причиною інтоксикації найчастіше стає посилення раціону протеїнами та складними жирами. Мовиться про велику кількість м'яса та / або морепродуктів, і при цьому відсутність вуглеводів.
Найнебезпечнішими є саме морепродукти, а саме – краби, креветки, устриці, восьминоги та інші молюски.
- Так, вони багаті на вітаміни й мікроелементи, але і на протеїни. А от жирів і вуглеводів там майже немає.
- Отже, часте та надмірне вживання цих продуктів може стати причиною отруєння.
Які наслідки білкового отруєння
У метаболізмі білків ключову роль грають нирки та печінка. Коли людина споживає надмірну кількість продуктів з їхнім вмістом, то ввесь її організм зазнає ризику отримати підвищений рівень аміаку, сечовини й амінокислот у крові.
Білки (протеїни) – основа, такі собі цеглинки, побудови клітин та тканин нашого тіла / Фото unsplash
Гостре білкове отруєння супроводжують нудота, блювання, порушення випорожнень, підвищена температура тіла, біль у животі та загальне погане самопочуття. Гостре ж отруєння може перерости у хронічне, а тоді людина матиме:
- Підвищену крихкість кісток через вимивання з них кальцію.
- Сечокам'яну хворобу.
- Слабкість, підвищену стомлюваність, синдром хронічної втоми.
- Атаки головного болю, роздвоєння та помутніння в очах.
- Переднепритомні стани, серцеву недостатність, задишку.
Як зняти симптоми білкового отруєння
Самостійно це можна робити тільки у легких випадках. Тобто, за появи симптомів краще негайно звертатися до швидкої допомоги.
А до її прибуття самостійно можна:
- Випити проносне та адсорбенти (активоване вугілля тощо).
- Пити якомога більше рідини (бажано простої води або неміцного чаю).
- Також можна прийняти знеболювальне та жарознижувальне.
Як лікуватися у випадку хронічної білкової інтоксикації – розповісти може тільки фахівець. Та у будь-якому випадку раціон доведеться змінювати.