Що таке дієта 90 30 50, яка стала вірусною у мережі

28 березня 2024, 13:42
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Джерело:

GQ

Ця дієта називається 90 30 50 і є ідеальним прикладом успішної комунікації. Її запустив кілька місяців тому американський дієтолог Кортні Кассіс у тіктоці, вона дозволила їй – за її власним визнанням – скинути сім кілограмів за два місяці без особливих страждань.

Для цього вона застосовувала цю просту формулу: щонайменше 90 грамів білка, 30 грамів клітковини і 50 грамів корисних жирів на день. Результат: дієта, про яку всі говорять.

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Меню дієти 90 30 50

Проста у застосуванні стратегія базується на трьох основних прийомах їжі плюс полуденок. Схема, якої слід дотримуватися, виглядає так, з індивідуальними замінами найкращих продуктів протягом тижня:

  • сніданок – чорничний протеїновий йогурт;
  • обід – салат з лангустином;
  • перекус – смузі з ананаса і шпинату;
  • вечеря – пара курячих тако.

Серед основних правил:

  • заповнюй половину тарілки некрохмалистими овочами (щоб отримати більше клітковини, включи 3 чашки зелених листових овочів – найбагатших на поживні речовини некрохмалистих овочів);
  • включи білок приблизно у чверть тарілки (куряча грудка, курячі стегна, мелена індичка, лосось, креветки, грецький йогурт, сир);
  • вибирай корисні жири (авокадо, горіхи і насіння, олія авокадо, оливкова олія, натуральне горіхове масло, насіння чіа, насіння льону).

В іншу половину тарілки додай вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Улюблені продукти Кортні Кассіс – кіноа, солодка картопля, дикий рис, безглютеновий хліб і тортильї з маніоки.


Харчування має бути збалансованим / Фото vesctock

Що думають дієтологи

Передумова, яка є обов'язковою, добре відома: кожен повинен дотримуватися дієти після рекомендацій лікаря. Однак цього разу експерти не стали скандалити, адже дієта 90 30 50 є менш екстремальною, ніж інші, і, перш за все, заохочує споживати розумну кількість білків і корисних жирів, а також віддавати перевагу продуктам, що містять харчові волокна, таким як цільнозернові вуглеводи, фрукти і овочі.

Очевидно, що багато що залежить від маси тіла, віку та фізичної форми людини. Особливо в останньому випадку 90 грамів білка на день може бути недостатньо для тих, хто часто тренується. Але в цілому, всі макроелементи є в наявності.

І за словами Кортні Кассіс, "вони працюють разом, щоб прискорити метаболізм, підтримати процеси спалювання жиру, сприяти насиченню, збалансувати рівень цукру в крові і збільшити суху м'язову масу". Це правда, але їх прийом у нових відсоткових співвідношеннях не обов'язково творить чудеса.

Як розраховувати блоки в Зоновій дієті?

Той самий принцип, зрештою, вже давно застосовується в Зонній дієті, низьковуглеводній і високобілковій, яка обертається навколо правила 40 30 30: вона теж заснована, якщо коротко, на точному балансі макроелементів під час основних прийомів їжі та перекусів:

  • 40% калорій повинні надходити з вуглеводів,
  • 30% – з білків,
  • 30% – з жирів.


Порція повинна містити білки, жири та корисні вуглеводи / Фото timolina

Усе це регулюється системою "блоків" – саме правильним співвідношенням вуглеводів, білків і жирів – і має основну мету: тримати глікемічну реакцію (і рівень інсуліну) під контролем. Наприклад, уявімо собі людину з потребою в білку 112 грамів на день, що означає 16 блоків білка, які повинні поєднуватися з 16 блоками вуглеводів (144 грами) і 16 блоками жирів (24 грами) для підтримки балансу зонної дієти.

Таким чином, кожен 4-блоковий прийом їжі повинен містити 28 грамів білків, 36 грамів вуглеводів і 6 грамів жирів. Спочатку розрахунок може здатися складним, але потрібно лише кілька днів практики, щоб довести його до автоматизму. У гіршому випадку: в інтернеті є безліч сайтів і застосунків, які швидко виконують підрахунок.

Які ризики чекають на тих, хто дотримується Зонової дієти?

Будь-яка дієта "для всіх" несе в собі загрозу дефіциту поживних речовин, до якої в цьому випадку додаються ризики для серцево-судинної системи, наприклад, підвищення кров'яного тиску.

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Що стосується результатів: зменшення запасів глікогену в м'язах і вироблення кетонових тіл – у результаті використання жиру як джерела енергії за відсутності вуглеводів – дійсно може призвести до зменшення жирової маси, але також і до зменшення м'язової маси і води.

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Автор: Назарій Лазур