Звісно, здорове і збалансоване споживання їжі має важливе значення для зберігання здоров'я на будь-якому етапі життя. Але з віком потреба в певних поживних речовинах зазвичай зростає, і це не можна випускати з уваги – особливо, коли тобі вже за 60.