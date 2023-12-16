6 причин, які спонукають людей до гостингу, згідно з наукою

Було кілька досліджень щодо гостингу, і всі вони дійшли до одного висновку: це болісно, шкідливо і руйнівно, але – розкриває більше інформації про людину, яка йде на цей крок, ніж про її жертву.

Гостинг – це практика у знайомствах, яка призводить до того, що одна людина зникає з життя іншої людини без попередження, застереження або пояснення. Що змушує іншу людину сповнюватися сумнівами, невпевненістю, розчаруванням та питаннями на кшталт "що я зробив чи зробила не так".

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Але річ у тім, що жертва майже ніколи не винна, і є багато причин, чому гостинг трапляється. Вони майже завжди пов'язані з внутрішніми ситуаціями гостера, його досвідом знайомств і невпевненістю.

ми не кажемо, що гостер робить щось погане. Проблема в тому, що людина на іншій стороні може мати різні проблеми, зазнавши гостингу. Тож ми кажемо про те, що слід позбавити жертву віри в те, що вона сама винна в тому, що з нею сталося.



Гостинг – це коли одна людина зникає з життя іншої без пояснень та попереджень / Фото freepik

Головні причини, чому хтось зважується на гостинг

Страх зобов'язань. Багато гостерів мають "короткострокову орієнтацію", тобто не думають про майбутнє і не будують тривалі стосунки. Дехто сприймає інших людей як одноразові речі, має тенденцію уникати емоційної близькості, і це пов'язано зі страхом зобов'язань або значущих прив'язаностей.

Багато гостерів мають "короткострокову орієнтацію", тобто не думають про майбутнє і не будують тривалі стосунки. Дехто сприймає інших людей як одноразові речі, має тенденцію уникати емоційної близькості, і це пов'язано зі страхом зобов'язань або значущих прив'язаностей. Віра в "долю". Деякі гостери просто вірять, що їм судилося знайти одну людину, з якою можна буде провести решту життя. Але при цьому вони не беруть до уваги, що для побудови стосунків потрібен час і праця. А тому легко застосовують гостинг як спосіб позбутися стосунків, які, на їхню думку, не є частиною їхньої долі.

Деякі гостери просто вірять, що їм судилося знайти одну людину, з якою можна буде провести решту життя. Але при цьому вони не беруть до уваги, що для побудови стосунків потрібен час і праця. А тому легко застосовують гостинг як спосіб позбутися стосунків, які, на їхню думку, не є частиною їхньої долі. Досвід гостингу у попередніх стосунках. Люди, які страждали від гостингу у минулому, також більш схильні до того, щоб стати гостерами. Вони радше втечуть, ніж знову постраждають, і роблять це замість того, щоб наважитися розвивати стосунки.

Люди, які страждали від гостингу у минулому, також більш схильні до того, щоб стати гостерами. Вони радше втечуть, ніж знову постраждають, і роблять це замість того, щоб наважитися розвивати стосунки. Брак навичок спілкування. Люди, які не мають або не розвинули свої комунікативні навички, не знають, як вести чесну, відкриту і зрозумілу розмову. Їм легше вдаватися до гостингу, щоб уникнути розмови про якісь негаразди у стосунках, про свої бажання тощо. Сама думка про складну розмову може викликати у них тривогу і стрес, тому вони уникають її, зникаючи.

Люди, які не мають або не розвинули свої комунікативні навички, не знають, як вести чесну, відкриту і зрозумілу розмову. Їм легше вдаватися до гостингу, щоб уникнути розмови про якісь негаразди у стосунках, про свої бажання тощо. Сама думка про складну розмову може викликати у них тривогу і стрес, тому вони уникають її, зникаючи. Ставлення до іншої людини як до неповноцінної. Деякі люди вважають інших неповноцінними. Наприклад, вони вірять, що людина, яка просить про ясність або прихильність у стосунках, слабка, напружена, потребує забагато уваги, перебільшує тощо. І цим такі люди пояснюють собі потребу застосувати гостинг – бо, мовляв, інша людина не заслуговує, щоб їй щось пояснювати.

Деякі люди вважають інших неповноцінними. Наприклад, вони вірять, що людина, яка просить про ясність або прихильність у стосунках, слабка, напружена, потребує забагато уваги, перебільшує тощо. І цим такі люди пояснюють собі потребу застосувати гостинг – бо, мовляв, інша людина не заслуговує, щоб їй щось пояснювати. Проблема міленіалів. Наука каже, що покоління, до якого належить людина, також може зробити її більш схильною до гостингу. Скажімо, міленіали мають вищий відсоток гостингу, ніж представники покоління Z. Міленіали вважають нормальним і прийнятним гостити, коли не відчувають хімії або щось просто йде не так, як вони думають, що мало б бути.

Дані зібрані на основі тематичних публікацій у Psychology Today, LiveScience та El País.