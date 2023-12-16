Гостинг – это практика в знакомствах, которая приводит к тому, что один человек исчезает из жизни другого человека без предупреждения, оговорок или объяснений. Что заставляет другого человека наполняться сомнениями, неуверенностью, разочарованием и вопросами типа "что я сделал или сделала не так".

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Но дело в том, что жертва почти никогда не виновата, и есть много причин, почему гостинг случается. Они практически постоянно связаны с внутренними ситуациями гостера, его опытом знакомств и неуверенностью.

Важно: мы не говорим, что гостер делает что-то плохое. Проблема в том, что человек на другой стороне может иметь разные проблемы, испытав гостинг. Поэтому мы говорим, что следует лишить жертву веры в то, что она сама виновата в том, что с ней произошло.



Гостинг – это когда один человек исчезает из жизни другого без объяснений и предупреждений / Фото freepik

Главные причины, почему кто-то решается на гостинг

Страх обязательств. Многие гостеры имеют "краткосрочную ориентацию", то есть не думают о будущем и не строят длительные отношения. Некоторые воспринимают других людей как одноразовые вещи, имеют тенденцию избегать эмоциональной близости, и это связано со страхом обязательств или значимых привязанностей.

Многие гостеры имеют "краткосрочную ориентацию", то есть не думают о будущем и не строят длительные отношения. Некоторые воспринимают других людей как одноразовые вещи, имеют тенденцию избегать эмоциональной близости, и это связано со страхом обязательств или значимых привязанностей. Вера в "судьбу". Некоторые гостеры просто верят, что им суждено найти одного человека, с которым можно будет провести оставшуюся жизнь. Но при этом они не учитывают, что для построения отношений требуется время и труд. Поэтому легко применяют гостинг как способ избавиться от отношений, которые, по их мнению, не являются частью их судьбы.

Некоторые гостеры просто верят, что им суждено найти одного человека, с которым можно будет провести оставшуюся жизнь. Но при этом они не учитывают, что для построения отношений требуется время и труд. Поэтому легко применяют гостинг как способ избавиться от отношений, которые, по их мнению, не являются частью их судьбы. Опыт гостинга в предыдущих отношениях. Люди, пострадавшие от гостинга в прошлом, также более склонны к тому, чтобы стать гостерами. Они скорее сбегут, чем снова пострадают, и делают это вместо того, чтобы решиться развивать отношения.

Люди, пострадавшие от гостинга в прошлом, также более склонны к тому, чтобы стать гостерами. Они скорее сбегут, чем снова пострадают, и делают это вместо того, чтобы решиться развивать отношения. Нехватка навыков общения. Люди, не имеющие или не развившие свои коммуникативные навыки, не знают, как вести честный, открытый и понятный разговор. Им легче прибегать к гостингу, чтобы избежать разговора о каких-то проблемах в отношениях, о своих желаниях и прочем. Сама мысль о сложном разговоре может вызвать у них тревогу и стресс, поэтому они избегают ее, исчезая.

Люди, не имеющие или не развившие свои коммуникативные навыки, не знают, как вести честный, открытый и понятный разговор. Им легче прибегать к гостингу, чтобы избежать разговора о каких-то проблемах в отношениях, о своих желаниях и прочем. Сама мысль о сложном разговоре может вызвать у них тревогу и стресс, поэтому они избегают ее, исчезая. Отношение к другому человеку как к неполноценному. Некоторые люди считают других неполноценными. Например, они верят, что человек, просящий о ясности или привязанности в отношениях, слабый, напряженный, требует слишком много внимания, преувеличивает и так далее. И этим такие люди объясняют себе необходимость применить гостинг – потому что, мол, другой человек не заслуживает, чтобы ему что-то объяснять.

Некоторые люди считают других неполноценными. Например, они верят, что человек, просящий о ясности или привязанности в отношениях, слабый, напряженный, требует слишком много внимания, преувеличивает и так далее. И этим такие люди объясняют себе необходимость применить гостинг – потому что, мол, другой человек не заслуживает, чтобы ему что-то объяснять. Проблема миллениалов. Наука говорит, что поколение, к которому относится человек, также может сделать его более склонным к гостингу. Скажем, миллениалы имеют более высокий процент гостинга, чем представители поколения Z. Миллениалы считают нормальным и приемлемым гостить, когда не чувствуют химии или что-то просто идет не так, как они думают, что должно быть.

Данные собраны на основе тематических публикаций в Psychology Today, LiveScience и El País.