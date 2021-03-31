Мапа жіночого задоволення: де шукати точки U, K та A на її тілі

Годі концентрувати свою увагу на точці G. На тілі твоєї коханої є низка інших місць, які однозначно варті твоєї уваги. Якщо приділити їм достатньо часу, у тебе є всі шанси подарувати не лише максимум приємностей, а й незабутній оргазм. Тож гайда вивчати мапу жіночого задоволення.

Підозрюємо, що ти ніколи не чув про точки U, K та A. Це ерогенні зони, стимуляція яких позитивно впливає на отримання задоволення.

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Якщо пошукати в гуглі точку G, то ти отримаєш понад 1,5 мільярда результатів. Це просто шалений обсяг інформації, якою оволодіти неможливо ані за день, ані за рік, ані за десятки років. Але потрібно бути чесним: про точку G ти точно чув. Та й приблизно орієнтуєшся, де її шукати. Втім не варто зосереджуватися лише на ній. Жіноче тіло має низку інших місць, які допоможуть подарувати насолоду своїй партнерці.

Точка U

Ми продовжуємо вивчати ерогенні зони жінок з точки U. Вона отримала таку назву через максимальну близькість до уретри (отвору, через який виходить сеча). Уретра у жінок розташована під клітором і входом у піхву. І, на жаль, часто залишається непоміченою.

Найкращий спосіб стимулювати точку U – оральний секс або секс-пози, які дозволяють ніжно розтирати шкіру. Точка U, як і сам клітор, не потребують агресії.



Для стимуляції точки U можна зайнятися оральним сексом / Фото Unsplash

Точка A

Її виявив ще у 90-х роках малазійський лікар Чуа Чі Енн під час дослідження відсутності мастила у деяких жінок. Лікар зауважив, що кільком з його пацієнток вдалося виробляти значно більше природного лубриканта та навіть досягати оргазму, стимулюючи область всередині піхви. Вона розташована приблизно за 7,5 сантиметра від входу в неї, поруч з сечовим міхуром і маткою.

Найпростіший спосіб стимулювати точку A – ввести кілька пальців у піхву й максимально обережно погладжувати цю область. Під час стимуляції загинай пальці так, щоб вони нагадували літеру C.

Згідно з дослідженнями, задоволення, яке приносять ці погладжування, збільшується пропорційно стимуляції. Ба більше: так можна допомогти партнерці отримати мультиоргазм.



Точку A виявив малазійський лікар у 90-х роках минулого століття / Фото Unsplash

Точка K

До 1998 року ніхто не чув про точку K, виявлену американською сексологинею Барбарою Кіслінг. Звідси й назва. Ця область, розташована в кінці піхви, поруч з шийкою матки, – одна з найбільш важкодоступних. Тому впродовж багатьох років вона отримала прізвисько "таємний прохід".

Це дуже чутлива область, тому її потрібно стимулювати надзвичайно делікатно. Хоча жінки, яким це вдалося, стверджують, що отримали одні з найкращих оргазмів у своєму житті.

Найкращий спосіб отримати доступ до цієї зони у жіночій анатомії – вправа для тазового дна, яка завжди рекомендується як жінкам, так і чоловікам. У цьому випадку наявність хорошого м'язового тонусу лобково-куприкових м'язів дозволяє жінкам підіймати матку, відкриваючи доступ до точки K.

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Спробуй наступного разу приділити максимум уваги цим ерогенним зонам. Подаруй своїй партнерці якомога більше задоволення, а також потурбуйся про те, щоб вона насолоджувалася процесом сповна.