Місіонерську позицію вважають однією з найнудніших. І причина тут дуже проста: більшість чоловіків використовують одноманітні коливання взад-вперед, які не дозволяють отримати максимум задоволення. До твоєї уваги 5 технік Камасутри, які допоможуть прокачати місіонерську позу.

Існують цікаві способи удосконалити секс у місіонерській позиції. Візьми їх на озброєння, щоб ви разом зі своєю партнеркою полюбили її ще більше.

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5 технік Камасутри для сексу в місіонерській позі

1. Збивання

Візьмися за основу пеніса. Потім рухай ним по колу в піхві своєї партнерки.

Чутливість стінок вагіни варіюється у різних областях. Тому за допомогою кругових рухів можна позитивно вплинути на процес отримання задоволення. Особливо актуальною буде ця порада для чоловіків з порівняно тонким пенісом.

2. Розтирання

Часто чоловіки намагаються після проникнення у місіонерській позиції приділяти максимум уваги передній стінці піхви. Мовляв, там же точка G, то навіщо розпорошуватися? Але не всім жінкам подобається одноманітність. Тобі потрібно намагатися "тертися" не лише об передню стінку піхви, а й задню.

Для цього у місіонерській позиції штовхай пеніс вниз, а не вгору. Роби поштовхи короткими та гострими, а не намагайся зануритися максимально глибоко.



Намагайся стимулювати клітор під час сексу в місіонерській позі / Фото Cosmo

3. Пірсинг

Попроси свою партнерку, щоб вона опустила стегна, лежачи на спині. Підіймися над нею так, щоб твоє тіло було вище, ніж зазвичай. Твої плечі повинні бути на одній лінії з її головою. Коли ти входиш і виходиш, твій пеніс ковзатиме вперед і назад по її клітору, забезпечуючи додаткову стимуляцію.

Рекомендуємо робити це повільно та легко. Ти ж пам'ятаєш, що клітор не потрібно шалено й агресивно терти.

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4. Удар вепра

Коли ти входиш і виходиш у місіонерській позі, спрямуй свій пеніс вліво або вправо, надаючи постійний тиск на одну сторону її піхви.

Дослідження свідчать про те, що у більшості жінок одна сторона чутливіша, ніж інша. Тож тобі потрібно експериментувати, визначивши, яку саме сторону потрібно стимулювати максимально.



Спрямовуй свій пеніс вліво або вправо, стимулюючи стінку піхви / Фото depositphotos

5. Спортинг горобця

Роби швидкі неглибокі рухи всередину та назовні, не виходячи повністю.

Для багатьох жінок перші кілька сантиметрів піхви найбільш чутливі. Тож не потрібно входити на повну, намагаючись подарувати задоволення.

Візьми на озброєння ці техніки, щоб отримувати й дарувати максимум задоволення під час сексу. Вам удвох однозначно сподобається!

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