Як захистити своє психічне здоров'я під час користування додатками для знайомств

Ти можеш знайти собі пару в додатках для знайомств, а можеш і не знайти. Та безвідносно до цього твоє психічне здоров'я точно постраждає в процесі. Чому ж та як цьому протистояти?

Як додатки для знайомств можуть тобі нашкодити

В океані ідеально відфільтрованих фото профілів і досконало відшліфованих біографій будь-кому легко відчути, що він недостатньо хороший. А додай до цього тягар відмов, і побачиш ідеальний спосіб зруйнувати своє психічне здоров'я.

Дивися також Твій найулюбленіший персонаж "Дюни" може розповісти, який коктейль припаде до душі

І ось факт: згідно з дослідженням Міжнародного журналу екологічних досліджень та громадського здоров'я за 2020 рік, люди, які користуються додатками для знайомств, мали вищі показники психологічного дистресу, тривоги та депресії.

Як захистити себе під час користування додатками для знайомств

Установи ліміт часу на день, протягом якого будеш користуватися додатком для знайомств. Зайві години не збільшать кількість знайомств, а лише змусять тебе пройти крізь карусель емоцій, після якої точно знудить.

протягом якого будеш користуватися додатком для знайомств. Зайві години не збільшать кількість знайомств, а лише змусять тебе пройти крізь карусель емоцій, після якої точно знудить. Використовуй один додаток за раз. Не треба хапатися за нові, перебування в декількох додатках не тільки призведе до непотрібної плутанини, але й створить підґрунтя для більшого відторгнення і небажаної тривоги.

Не треба хапатися за нові, перебування в декількох додатках не тільки призведе до непотрібної плутанини, але й створить підґрунтя для більшого відторгнення і небажаної тривоги. Чітко визнач свої межі. Переконайся, що чітко сформулював свої потреби та кордони, що не підлягають обговоренню. Тримай свої кордони твердо на місці та пам'ятай, що ніхто і ніщо не варте того, щоб ігнорувати ці межі.

Якщо скористатися кількома порадами, можна уникнути шкоди від додатків для знайомств / Фото pressfoto@freepik

Якнайшвидше позбудься віртуальності. Не дозволяй собі нескінченні онлайн-розмови, що ніколи не переходять у реальне життя. Спілкування в додатку не покаже тобі справжню версію людини, і ти ніколи не можеш бути певен, чи варта людина твого часу, якщо не спілкувався з нею особисто.

Не дозволяй собі нескінченні онлайн-розмови, що ніколи не переходять у реальне життя. Спілкування в додатку не покаже тобі справжню версію людини, і ти ніколи не можеш бути певен, чи варта людина твого часу, якщо не спілкувався з нею особисто. Не сприймай нічого особисто. Якщо хтось тебе відкидає, це не тому, що з тобою щось не так. Просто та людина шукає щось інше. Ключ до виживання і процвітання в додатку для знайомств – не падати в бездонну яму сумнівів у собі.

Якщо хтось тебе відкидає, це не тому, що з тобою щось не так. Просто та людина шукає щось інше. Ключ до виживання і процвітання в додатку для знайомств – не падати в бездонну яму сумнівів у собі. Стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Стався з добротою і будь відвертим, не грай в непотрібні ігри або складні натяки. І тоді поставатимеш у позитивному світлі, а ще й запобігатимеш будь-яким випадкам ненависті з того боку.

Стався з добротою і будь відвертим, не грай в непотрібні ігри або складні натяки. І тоді поставатимеш у позитивному світлі, а ще й запобігатимеш будь-яким випадкам ненависті з того боку. Формулюй реалістичні очікування. Знайомства – складний процес, а додатки для знайомств – ще складніший. Тож дивитися на життя з рожевими окулярами – передумова розчарування. Будь реалістичним та не чекай миттєвих наслідків від знайомств.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.