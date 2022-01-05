Шлюб приречений на крах: 5 причин, які призводять до розлучення

Ніщо не вічне, а шлюб тим більше. Тож варто завжди бути готовими до його логічного фіналу. Особливо, якщо на це є одна з 5 причин, перелічених далі.

Шлюб – чудова ідея, але за неї доводиться дорого платити. Нелегко підтримувати святість будь-яких стосунків, якщо партнери не бажають працювати над ними. Нерідко це небажання та бездушність призводять до розлучення. Ба більше, є кілька причин, які можуть стати тригерами завершення шлюбу.

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1. Несумісність

Коли ми говоримо про непримиренні відмінності, це, в основному, означає рівень сумісності. Або ви перебуваєте на протилежних полюсах і не хочете доходити до середини, або ви просто розходитеся.

Це може бути пов'язано з різними цінностями, проблемами у сексуальному житті, релігійними розбіжностями або зростанням як особистості.



Ви просто можете бути несумісними / Фото Milan Popovic

2. Непорозуміння

Основна причина більшості сварок, конфліктів і розлучень – непорозуміння.

Припущення йдуть пліч-о-пліч з цією проблемою. Сімейні проблеми та фінансовий тягар, якщо їх не обговорювати, призводять до паузи у стосунках або розлучення. А найгірше те, що вони можуть вкрай негативно вплинути на майбутні стосунки, якщо узагалі буде бажання їх будувати.

3. Зради

Невірність незалежно від того, одружені ви чи ні, неприпустима. Якщо це відбувається у шлюбі, не можна очікувати на розуміння коханої. Очевидно, що у тебе є на це певні причини. І саме тому ми вкотре нагадуємо про те, що шлюб – це не лише мила рутина, а й кропітка робота. І було б вкрай дивно ставити хрест на щасливих стосунках лише тому, що ви удвох не змогли обговорити питання, пов'язані з сексом.

На жаль, зради часто стають причиною розлучень. І хоч статистика свідчить про те, що у багатьох парах походи наліво вибачають, таке стається не зі всіма та не завжди. Ба більше, це все одно вкрай негативно впливає на рівень довіри між партнерами.



Зради часто стають причиною розлучень / Фото Romina Ahmadpour

4. Залежності

Варто розуміти, що будь-яка залежність може вкрай негативно вплинути на шлюб. І ти не повіриш, але надмірна прив'язаність до роботи тут – не виняток. Усе це може впливати не лише на твій настрій, а й самопочуття.

Ба більше, між вами руйнується той цінний зв'язок, який надзвичайно важливо не втратити з роками.

5. Насильство

І тут мовиться не лише про фізичне, а й психологічне й фінансове.

Варто розуміти, що з ним стикаються не лише жінки, а й чоловіки. Усе це не лише негативно впливає на стосунки, а й на саму людину. Тож це неприпустимо й образливо. І цьому однозначно не місце у щасливому шлюбі. В інакшому випадку він просто приречений на крах.



Психологічне насильство теж негативно впливає на шлюб / Фото Afif Kusuma

6. Проблеми у сім'ї

Будьмо відвертими, нас ніхто не вчив, як потрібно поводитися у сім'ї. І це дуже кепсько. Особливо в тих ситуаціях, коли дрібні конфлікти переростають у справжні скандали. А все тому, що ніхто не вміє спокійно сісти й обговорити проблему, яка турбує. Тож не дивно, що з часом кількість цих проблем зростає, нагадуючи справжню лавину. І після цього шлюб не просто тріщить по швах. Він перестає існувати.

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Шлюб – надзвичайно крихка субстанція. Тож варто намагатися берегти його з усіх сил. А також слід уникати помилок, які можуть стати загрозою для ваших щасливих стосунків.