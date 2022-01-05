Брак – отличная идея, но за нее приходится дорого платить. Нелегко поддерживать святость любых отношений, если партнеры не хотят работать над ними. Нередко это нежелание и бездушие приводят к разводу. Более того, есть несколько причин, которые могут стать триггерами завершения брака.

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1. Несовместимость

Когда мы говорим о непримиримых отличиях, это, в основном, означает уровень совместимости. Либо вы находитесь на противоположных полюсах и не хотите доходить до середины, либо вы просто расходитесь.

Это может быть связано с разными ценностями, проблемами в сексуальной жизни, религиозными разногласиями или ростом личности.



Вы просто можете быть несовместимыми / Фото Milan Popovic

2. Недоразумение

Основная причина большинства ссор, конфликтов и разводов – недоразумение.

Предположения идут бок о бок с этой проблемой. Семейные проблемы и финансовое бремя, если их не обсуждать, приводят к паузе в отношениях или разводу. А хуже всего то, что они могут крайне негативно повлиять на будущие отношения, если вообще будет желание их строить.

3. Измены

Неверность независимо от того, женаты вы или нет, недопустима. Если это происходит в браке, нельзя ожидать понимания возлюбленной. Очевидно, что у тебя есть определенные причины. И именно поэтому мы еще раз напоминаем, что брак – это не только милая рутина, но и кропотливая работа. И было бы очень странно ставить крест на счастливых отношениях только потому, что вы вдвоем не смогли обсудить вопросы, связанные с сексом.

К сожалению, измены часто становятся причиной разводов. Хотя статистика свидетельствует, что во многих парах походы налево прощают, такое происходит не со всеми и не всегда. Более того, это все равно крайне негативно влияет на уровень доверия между партнерами.



Измены часто становятся причиной разводов / Фото Romina Ahmadpour

4. Зависимости

Следует понимать, что любая зависимость может крайне негативно отразиться на браке. И ты не поверишь, но чрезмерная привязанность к работе здесь – не исключение. Все это может влиять не только на твое настроение, но и на самочувствие.

Более того, между вами разрушается та ценная связь, которую чрезвычайно важно не потерять с годами.

5. Насилие

И здесь говорится не только о физическом, но и психологическом и финансовом.

Следует понимать, что с ним сталкиваются не только женщины, но и мужчины. Все это не только негативно влияет на отношения, но и самого человека. Это недопустимо и оскорбительно. И этому однозначно не место в счастливом браке. В противном случае он просто обречен на крах.



Психологическое насилие тоже негативно влияет на брак / Фото Afif Kusuma

6. Проблемы в семье

Будем откровенны, нас никто не учил, как нужно вести себя в семье. И это очень плохо. Особенно в тех ситуациях, когда мелкие конфликты перерастают в настоящие скандалы. А все потому, что никто не умеет спокойно сесть и обсудить беспокоящую проблему. Неудивительно, что со временем количество этих проблем растет, напоминая настоящую лавину. И после этого брак не просто трещит по швам. Он перестает существовать.

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