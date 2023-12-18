Американець потрапив до Книги рекордів Гіннеса: що він зробив зі своєю бородою

Книга рекордів Гіннеса завжди була сценою для демонстрації неординарних талантів. Останній рекорд – доволі незвичний. Наш герой відомий здатністю перетворити свою бороду на святковий шедевр.

Знайомся: Джоел Штрассер, американець, який вміє поєднувати різдвяний дух з рослинністю на обличчі. Його останній тріумф? Дивовижні 187 цукеркових паличок, що вмостилися в його бороді, забезпечивши йому місце в Книзі рекордів Гіннеса.

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Коли його запитали про його досягнення, Джоел відповів: "Мені довелося залишити цукерки в обгортці, тому що вони настільки крихкі, що могли б просто зламатися". Цей рекорд був довгоочікуваною метою для Джоела, який стратегічно обрав різдвяний сезон, щоб продемонструвати свою творчість.

Це не перше родео Джоела зі святковими прикрасами для бороди. Минулого року він побив власний рекорд за кількістю прикрас для бороди, оздобивши своє обличчя приголомшливими 710 різдвяними кульками. Чоловік витратив дві з половиною години на те, щоб прикріпити кульки, і ще одну болісну годину, щоб їх зняти.

Штрассер прикрасив свою бороду 187 цукровими паличками: дивися відео

Джоел, також відомий як "бородач", привертає увагу і б'є рекорди з 2019 року, коли він вперше потрапив в інтернет-тренд на прикрашання бороди. Його пристрасть до Різдва та жага прикрашати бороду принесли йому кілька титулів у Книзі рекордів Гіннеса за ці роки.

Окрім цукеркових паличок та кульок, Джоел встановив рекорди з найбільшої кількості виделок (126), паличок для їжі (520) та паперових соломинок (534) у бороді. Кожна спроба встановлення рекорду вимагає ретельних зусиль, адже Джоел розділяє свою бороду на частини і прикріплює святкові прикраси.

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Хоча цей процес може забирати багато часу і бути дещо болючим, відданість Джоела Штрассера святковому оздобленню бороди вже стала традицією. Продовжуючи додавати нові рекорди до свого імені, Джоел доводить, що немає межі для творчості та святкового духу, який можна вкласти навіть у найнесподіваніші місця – наприклад, у бороду.