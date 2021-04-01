Співачка Сіара розбурхала мережу звабливими формами: гарячі фото

Джерело:інстаграм Сіари
Спокуслива співачка Сіара вкотре розбурхала користувачів мережі. Цього разу 35-річна красуня виклала серію фотографій, на яких позує у спідній білизні на фоні моря. Насолоджуйся порцією краси від Сіари на Men 24!
Сіара не лише похизувалася своїм довжелезним волоссям, а й показала прихильникам апетитні форми. Ось що означає підібрати правильний ракурс, а також знати свої виграшні сторони. Від співачки просто неможливо відірвати очей.
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"Він приглядає за мною", – написала Сіара під одним з постів, натякаючи на фотографа.
Підписникам співачки шалено сподобалися її спокусливі вигини. Вони не лише залишили безліч лайків під постом 35-річної зірки, а й засипали її компліментами:
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Чарівна Сіара однозначно заслуговує на твій лайк. Тож не полінуйся поставити його під постами 35-річної співачки, а також підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від неї?