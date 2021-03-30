Співачка Мадонна вирішила влаштувати своїм підписникам справжню провокацію. 62-річна зірка знялася у відвертій спідній білизні, яка ледве прикриває пишний її бюст. Насолоджуйся порцією краси та спокуси від Мадонни на Men 24!

Мадонна знає, що найлегше розбурхати користувачів мережі за допомогою відвертих фото. Тож не дивно, що на днях вона виклала в мережу серію світлин, на яких позує у спідній білизні, яка виграшно підкреслює її сексуальні вигини. Доповнила свій провокативний образ вона кашкетом від українського дизайнера Руслана Багінського.

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"А тепер трішки для роздумів", – написала Мадонна під постом.

Прихильникам співачки надзвичайно сподобалася її сміливість та відвертість. Вони не лише залишили безліч лайків під цим постом, а й не пошкодували коментарів:

"Ти надзвичайно гаряча";

"Ти така приголомшлива";

"Чому, королево? Чому?";

"Ти шалена бабця".

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Мадонна не стомлюється епатувати нас своїми витівками. Тож гайда підписуватися на 62-річну співачку, щоб не пропустити порцію гаряченького від неї!