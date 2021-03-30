Мадонна знялася у провокативній спідній білизні: відверті фото співачки 18+
Співачка Мадонна вирішила влаштувати своїм підписникам справжню провокацію. 62-річна зірка знялася у відвертій спідній білизні, яка ледве прикриває пишний її бюст. Насолоджуйся порцією краси та спокуси від Мадонни на Men 24!
Джерело:інстаграм Мадонни
Мадонна знає, що найлегше розбурхати користувачів мережі за допомогою відвертих фото. Тож не дивно, що на днях вона виклала в мережу серію світлин, на яких позує у спідній білизні, яка виграшно підкреслює її сексуальні вигини. Доповнила свій провокативний образ вона кашкетом від українського дизайнера Руслана Багінського.
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"А тепер трішки для роздумів", – написала Мадонна під постом.
Прихильникам співачки надзвичайно сподобалася її сміливість та відвертість. Вони не лише залишили безліч лайків під цим постом, а й не пошкодували коментарів:
- "Ти надзвичайно гаряча";
- "Ти така приголомшлива";
- "Чому, королево? Чому?";
- "Ти шалена бабця".
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Мадонна не стомлюється епатувати нас своїми витівками. Тож гайда підписуватися на 62-річну співачку, щоб не пропустити порцію гаряченького від неї!
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