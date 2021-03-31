24-річна Мішель Андраде неабияк потішила своїх підписників у мережі. Цього разу вона виклала серію спокусливих фото, на яких можна помилуватися розкішними формами зірки. Насолоджуйся порцією краси від Мішель Андраде на Men 24!

На серії світлин, яку Мішель Андраде виклала на своїй сторінці в інстаграмі, співачка хизується своїми сідницями. Фотографії красуні настільки сподобалися її підписникам, що вони буквально засипали її компліментами.

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"Настрій "вечірка тут і зараз" може бути й у понеділок, якщо поруч є ті, хто підтримає будь-яку твою божевільну витівку", – написала Мішель під постом.

Не дивно, що цю сміливу витівку підтримали підписники співачки. Вони не лише залишили безліч лайків під постом, а й оспівали її красу:

"Я обожнюю ці фото";

"Вау, яка красива";

"Ти просто особлива";

"Сексуальна";

"Сідниці – просто вогонь".

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Мішель Андраде не лише заслуговує на твій лайк, а й підписку. Тож не полінуйся це зробити, щоб не пропустити порцію гаряченького від 24-річної спокусливої співачки!