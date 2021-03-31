Мішель Андраде похизувалася спокусливими сідницями в мережі: гарячі фото співачки
24-річна Мішель Андраде неабияк потішила своїх підписників у мережі. Цього разу вона виклала серію спокусливих фото, на яких можна помилуватися розкішними формами зірки. Насолоджуйся порцією краси від Мішель Андраде на Men 24!
Джерело:інстаграм Мішель Андраде
На серії світлин, яку Мішель Андраде виклала на своїй сторінці в інстаграмі, співачка хизується своїми сідницями. Фотографії красуні настільки сподобалися її підписникам, що вони буквально засипали її компліментами.
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"Настрій "вечірка тут і зараз" може бути й у понеділок, якщо поруч є ті, хто підтримає будь-яку твою божевільну витівку", – написала Мішель під постом.
Не дивно, що цю сміливу витівку підтримали підписники співачки. Вони не лише залишили безліч лайків під постом, а й оспівали її красу:
"Я обожнюю ці фото";
"Вау, яка красива";
"Ти просто особлива";
"Сексуальна";
"Сідниці – просто вогонь".
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Мішель Андраде не лише заслуговує на твій лайк, а й підписку. Тож не полінуйся це зробити, щоб не пропустити порцію гаряченького від 24-річної спокусливої співачки!
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