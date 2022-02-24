Не став винятком її останній пост. На ньому можна вдосталь помилуватися бездоганними формами Сіари у джинсовому комбінезоні. Його особливість полягає в тому, що у верхній частині він відкриває груди нашої героїні. І це просто щось з чимось!

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Прихильники співачки, як і наша редакція, просто у захваті від світлин. Тож не дивно, що публікація зібрала тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти розкішна";

"Я закоханий у тебе";

"Ти викликала справжню пожежу у моїй стрічці";

"Мені дуже подобається твій образ";

"Погана дівчинка";

"Справжня королева";

"Я в захваті від твого костюма";

"Феноменальна жінка";

"Ікона стилю";

"Ти абсолютно приголомшлива";

"Яка ж ти гаряча".



Спокусливі фото Сіари розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сіари



Спокусливі фото Сіари розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сіари



Спокусливі фото Сіари розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сіари



Спокусливі фото Сіари розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сіари

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Сіара надзвичайно красива та спокуслива. Тож не дивно, що з кожним днем її армія прихильників лише зростає. Підпишися і ти на співачку, щоб одним з перших милуватися її гарячими фото!