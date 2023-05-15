Чому важливо виконувати силові тренування: 5 неочевидних переваг для твого тіла

Коли ми думаємо про нарощування м'язової маси, ми часто уявляємо собі рельєфний набір м'язів і чітко окреслений прес. Але ми рідко задумуємося про інші переваги для свого тіла.

Разом з експертами Freeletics вдалося зібрали п'ять переваг силових тренувань. Дізнайся, чому нарощування м'язів корисне для твого здоров'я.

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1. Краща постава

У сучасному суспільстві ми проводимо багато часу, сидячи за комп'ютером, що може призвести до порушення постави та болю в спині. Однак силові тренування можуть допомогти зміцнити твій м'язовий каркас і поліпшити поставу кількома способами. Тренуючи бічні м'язи живота, ти можеш стабілізувати спину і запобігти болю в спині та іншим проблемам з поставою.

Ти також можеш покращити свій баланс і координацію за допомогою силових тренувань.



У тебе буде краща постава / Фото master1305

2. Менший ризик отримати травму

Всупереч поширеній думці, що "фізичні вправи – це вбивство", силові тренування насправді можуть допомогти запобігти травмам, зміцнюючи м'язи, які оточують твої зв'язки та суглоби. Це стосується і м'язів нижньої частини спини, які можуть запобігти виникненню грижі міжхребцевих дисків та інших проблем зі спиною.

Крім того, силові тренування допоможуть тобі покращити гнучкість, що може знизити ризик розтягнення м'язів та інших травм під час фізичної активності.

3. Покращення працездатності

Підняття важких предметів і встановлення найкращих результатів у спорті – це все добре, але чи знаєш ти, що силові тренування також можуть вплинути на твоє повсякденне життя? Багато рухів, які виконуються під час силових тренувань, можна зустріти в повсякденній діяльності, наприклад, під час підняття важких предметів або перенесення продуктів.

Розвиваючи силу та координацію, ти зможеш легше виконувати ці завдання та уникати травм.



Твоя працездатність значно покращиться / Фото dorbotdean

4. Здорова серцево-судинна система

Регулярні фізичні вправи можуть покращити здоров'я серцево-судинної системи або серця. Насправді серце можна тренувати так само, як і будь-який інший м'яз. Ти можеш зробити його сильнішим і таким чином збільшити його помпову здатність. Це означає, що при нижчому пульсі серце може перекачувати таку ж кількість крові.

Це не тільки забезпечує нижчий пульс, але й знижує загальний ризик серцевих захворювань, інсульту та інших серцево-судинних проблем.

5. Збільшення споживання калорій

Силові тренування і зменшення жирових відкладень йдуть пліч-о-пліч. Коли ти зосереджуєшся на нарощуванні м'язів, ти спалюєш калорії не тільки під час тренування, але й після нього. Причиною цього є те, що для підтримки м'язової тканини потрібно більше енергії, ніж для жирової тканини.

Тож чим більше у тебе м'язів, тим більше калорій спалює твій організм протягом дня, навіть коли ти не тренуєшся!



Ти почнеш ефективніше худнути / Фото Victor Freinas

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Як бачиш, силові тренування принесуть тобі максимум користі. Тож не забувай будувати тренувальну рутину так, щоб у тебе було не лише кардіо, а й тягання "заліза".

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