Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. За його словами, це комплекс нон-стоп для преса, в якому ускладнення досягається з допомогою фітнес-гумок.

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Це цікаво! Кожна вправа подається у двох варіантах. Тож ти сам обиратимеш, наскільки складний рівень ти готовий виконувати.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Слід виконати 20 повторень кожної вправи. У цьому випадку йдеться про 10 – на кожну ногу. Відпочинок між вправами не передбачений. Натомість слід дати собі видихнути по завершенні кола впродовж 30 – 60 секунд.

Фітнес-тренер рекомендує виконувати 3 – 4 кола цих вправ. А рівень навантаження ти регулюєш з допомогою як запропонованих варіантів, так і завдяки спротиву фітнес-гумки. Чим вона вужча, тим кращим буде результат.

Особливість цього комплексу полягає в тому, що його можна виконувати як окремо, так і додати до тренувальної рутини. Тож насолоджуйся, працюючи над тілом своєї мрії.

Якщо ти досі не визначився, коли приділяти тренуванням свій час, то далі ми розповімо і про це.

Коли тренуватися ефективніше

Науковці зауважили, що у випадках, коли ти хочеш стимулювати метаболізм і спалити більше жиру, то ефективнішими будуть вправи зранку. Натомість фізична активність після обіду або ввечері не принесе настільки очевидного ефекту. Відповідну тезу озвучили автори дослідження Каролінського інституту (Швеція) та Копенгагенського університету (Данія).

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Дослідження продемонструвало, що фізична активність у ранній активній фазі збільшує експресію генів, які беруть участь у розщепленні жирової тканини. Також вона посилює термогенез (вироблення тепла) та мітохондрій у жировій тканині. Це вказує на вищу швидкість метаболізму (спалювання жиру).

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