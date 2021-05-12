Син Арнольда Шварценеггера протягом 50 днів тренувався о 5 ранку: несподіваний ефект

Патрік Шварценеггер розповідає, що він щодня прокидався о 5 ранку, щоб тренуватися протягом 50 днів. І це, на його думку, допомогло наростити м'язи та скинути жир. Розповідаємо, чого він досягнув за цей час!

Актор, модель та підприємець Патрік Шварценеггер написав на своєму інстаграмі, що набрав 10 кілограмів. Також йому вдалося скоротити вміст жиру в організмі з 13% до 8%.

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"Я був у найкращій формі у моєму житті. І фізично, і морально", – наголосив він.

Ранкові тренування можуть бути корисними

Шварценеггер розповів, що він тренувався о 5 ранку протягом 50 днів. Це він робив, щоб задавати тон, мотивуючи свій розум і тіло. Також він намагався сформувати звичку, яка з часом мала б привести до прогресу.

Персональний тренер CrossFit Putney у Лондоні Сара Моллой сказала, що ранні тренування можуть добре працювати для зайнятих людей.

"Дивно, як швидко це стає рутиною, особливо, якщо ви зустрічаєтеся з однією і тією ж групою друзів у залі. Ви з нетерпінням чекаєте цієї години з ними. Тому рано вставати не набридне. І це допомагає зробити їх стійкими", – зауважила вона.

Моллой додала, що у багатьох людей більше енергії саме вранці. Тому їхні результати у спортзалі кращі, ніж вдень або ввечері.

Елліот Аптон, особистий тренер Ultimate Performance і керівник онлайн-коучингу LiveUP, сказав, що ранкові вправи можуть бути корисними, тому що вони перекачують кров по тілу та мозку, вивільняючи ендорфіни, знижуючи стрес і роблять людину продуктивнішою.

"Це створює позитивний зворотний зв'язок, який покращить усі аспекти твого здоров'я, відновлення, тренувань та харчування", – зауважив Аптон.

Ранкові тренування підходять не всім

Якщо ти хочеш змінити своє тіло або просто вести здоровіший спосіб життя, тренування о 5 ранку "не обов'язкові". У цьому переконаний Аптон.

"Тренування, коли ти можеш показати себе якнайкраще й отримати максимальну віддачу від тренувань, завжди буде найважливішим фактором", – додав він.

Усі люди індивідуальні, і краще тренуватися, коли ти почуваєшся відмінно, ніж намагатися змусити своє тіло тренуватися відповідно до чийогось розпорядку.

"Деякі люди – жайворонки, а деякі – сови. Тож усе залежить від твого біологічного годинника", – додала Моллой.

Тож вона рекомендує знайти для себе оптимальний час, коли ти почуваєшся максимально добре. Усе для того, щоб ти насолоджувався тренуваннями, а не робив їх через силу.

Для цього вона пропонує тренуватися у різний час дня протягом кількох тижнів, щоб відстежити свій рівень енергії. Це дозволить побачити, як ти почуваєшся після тренування й оцінити, чи сподобалося тобі тренуватися зранку або, наприклад, ввечері.

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Перебудова тіла – не лише про тренування

Експерти наголошують, що нарощування м'язової маси при одночасному спалювання жиру відома як "перебудова тіла". Це складне завдання, особливо якщо у тебе є досвід у тренуваннях.

За словами Аптона, силові тренування – це тільки одна частина головоломки. Ключовим моментом є правильне харчування. Ти повинен їсти правильну кількість, у тому числі багато білка.

Раніше Патрік Шварценеггер розповів, що його дієта зазвичай складається з:

5:00 – протеїновий батончик

– протеїновий батончик 7:30 – великий смузі

– великий смузі 10:30 – яйця з овочами та ковбасою

– яйця з овочами та ковбасою Обід – заздалегідь упаковані страви, наприклад, 4 шматки лосося

– заздалегідь упаковані страви, наприклад, 4 шматки лосося 16:00 – смузі з арахісовим маслом і желе

– смузі з арахісовим маслом і желе 17:30 – в'ялена яловичина

– в'ялена яловичина 19:00 – м'ясо, овочі та трохи вуглеводів

– м'ясо, овочі та трохи вуглеводів Перед сном – морозиво.

Він додав, що раніше тренувався під час голодування. Але тепер завжди їсть перед тренуванням, щоб покращити продуктивність та наростити м'язи.

Тож тобі зовсім необов'язково прокидатися з самого ранку, щоб вибиратися до спортзалу. Знайди свій оптимальний графік, а також потурбуйся про збалансоване харчування та здоровий відпочинок. І тобі однозначно вдасться досягнути бажаних результатів!

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