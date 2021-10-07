Скажи їй це: 6 компліментів, від яких не встоїть жодна дівчина

Робити компліменти під час побачення – не така вже й проста задача. Ти хочеш показати, що тобі подобається дівчина навпроти, але боїшся перестаратися. Натомість банальні компліменти можуть її лише відштовхнути. На щастя, у нас є кілька порад для тебе.

Ми рекомендуємо зосередитися на доволі нетипових компліментах. Пора нарешті відмовитися від фрази: "Ти найкрасивіша жінка, яку я знаю". Вона вже давно не працює. Натомість ці репліки можуть позитивно вплинути на можливість наступної зустрічі.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

У тебе гарні очі / губи / усмішка

Почнемо з простого. Всі жінки чули, що вони красиві. Але фраза "Ти красива" може здатися трохи нещирою, адже кожна дівчина знає свої плюси та мінуси. Натомість краще зосередитися на тому, що саме в ній тобі подобається найбільше. Це очі, губи, усмішка або щось ще? Зроби їй комплімент. Це дозволить дівчині переконатися, що ти дійсно уважний.

Але будь максимально щирим. В інакшому випадку тебе дуже швидко розкусять, гарантуємо!



Скажи їй, що заворожений її усмішкою / Фото Unsplash

Ти кумедна

Кожен чоловік повинен розвеселити жінку. Але й дівчата можуть дати жару. Тож не варто замовчувати той факт, що її жарт неабияк розвеселив тебе. Дай зрозуміти, що ти цінуєш її гумор. Смійся разом з нею, веселися. Але не насміхайся.

Мені є чого в тебе повчитися

Кожен приносить з собою певні знання. Чи читаєш ти багато книг, займаєшся складним навчальним процесом або просто багато знаєш про музику. Кожен може чогось навчити іншого. Приємно чути, що знання, які ти намагаєшся передати, чогось варті. Тож уважно слухай, чого вона тебе вчить. Наприклад, вона розповідає тобі історію, яка стоїть за певною піснею, що грає в кафе. Зроби їй комплімент. Скажи, наскільки тобі подобається, що вона знає стільки і залюбки ділиться цими знаннями.

Ти не схожа ні на кого, кого я зустрічав раніше

Ця фраза звучить інакше, ніж "Ти відрізняєшся від інших дівчат". І це їй гарантовано сподобається. За допомогою цих слів ти помічаєш її неповторний характер. Кожен може оцінити те, коли хтось може побачити й оцінити їх особливості. Це означає, що ти цінуєш її такою, якою вона є.

Ти дійсно сексуальна

Забігаємо наперед: не потрібно цю фразу озвучувати на початку побачення. Ти ж не хочеш здаватися тим хлопцем, який зосереджений лише на сексі. Це не той образ, який ти хочеш створити. Однак, коли ви зустрічаєтеся трохи довше, важливо дати їй зрозуміти, що вона сексуальна для тебе.

Особливо добре працює, коли ти помічаєш, що ваше побачення "йде в правильному напрямку", або коли ти бачиш, що вона виглядає і почувається добре. Це може бути просто вишенькою на торті, яка змусить її відчувати себе прекрасною.



До слова, такий комплімент не варто говорити на першому побаченні / Фото Unsplash

Ти, як завжди, на висоті

Зробити комплімент жінці з приводу її зовнішнього вигляду – справа делікатна. Якщо ти просто зробиш їй комплімент у той день, коли вона щедро "наштукатурена", вона може подумати, що зазвичай тобі не подобається. З іншого боку, якщо ти зробиш це, коли вона не нафарбована, вона може подумати, що тобі не подобається її макіяж.

У цьому випадку краще зробити комплімент більш загальним. Найменше тобі потрібно, щоб твій жест вона сприйняла якось не так. Тож фраза "Ти, як завжди, на висоті" доволі розмита, але працює. Вона ж дійсно вражає тебе щоразу, коли ви зустрічаєтеся?

Це цікаво Чому багато пар люблять цілуватися на публіку: цікаве дослідження

Який би комплімент ти не обрав, пам'ятай: усі вони мають іти від тебе максимально щиро. Лише в такому випадку ти зможеш донести свої справжні відчуття й емоції.