Мы рекомендуем сосредоточиться на довольно нетипичных комплиментах. Пора наконец отказаться от фразы: "Ты самая красивая женщина, которую я знаю". Она уже давно не работает. Зато эти реплики могут положительно повлиять на возможность следующей встречи.

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У тебя красивые глаза / губы / улыбка

Начнем с простого. Все женщины слышали, что они красивы. Но фраза "Ты красивая" может показаться немного неискренней, ведь каждая девушка знает свои плюсы и минусы. Вместо этого лучше сосредоточиться на том, что именно в ней тебе нравится больше всего. Это глаза, губы, улыбка или что-то еще? Сделай ей комплимент. Это позволит девушке убедиться, что ты действительно внимательный.

Но будь максимально искренним. В противном случае тебя очень быстро раскусят, гарантируем!



Скажи ей, что завороженный ее улыбкой / Фото Unsplash

Ты забавная

Каждый мужчина должен развеселить женщину. Но и девушки могут дать жару. Поэтому не стоит замалчивать тот факт, что ее шутка изрядно развеселила тебя. Дай понять, что ты ценишь ее юмор. Смейся вместе с ней, веселись. Но не насмехайся.

Мне есть чему у тебя поучиться

Каждый приносит с собой определенные знания. Читаешь ли ты много книг, занимаешься ли сложным учебным процессом или просто много знаешь о музыке. Каждый может чему-то научить другого. Приятно слышать, что знания, которые ты пытаешься передать, чего-то стоят. Поэтому внимательно слушай, чего она тебя учит. Например, она рассказывает тебе историю, которая стоит за определенной песней, какая играет в кафе. Сделай ей комплимент. Скажи, насколько тебе нравится, что она знает столько и охотно делится этими знаниями.

Ты не похожа ни на кого, кого я встречал раньше

Эта фраза звучит иначе, чем "Ты отличаешься от других девушек". И это ей гарантировано понравится. С помощью этих слов ты замечаешь ее неповторимый характер. Каждый может оценить, когда кто-то может увидеть и оценить их особенности. Это значит, что ты ценишь ее такой, какая она есть.

Ты действительно сексуальная

Забегаем вперед: не нужно эту фразу озвучивать в начале свидания. Ты же не хочешь казаться тем парнем, который сосредоточен только на сексе. Это не тот образ, который ты хочешь создать. Однако, когда вы встречаетесь немного дольше, важно дать ей понять, что она сексуальная для тебя.

Особенно хорошо работает, когда ты замечаешь, что ваше свидание "идет в правильном направлении", или когда ты видишь, что она выглядит и чувствует себя хорошо. Это может быть просто вишенкой на торте, которая заставит ее чувствовать себя прекрасной.



К слову, такой комплимент не стоит говорить на первом свидании / Фото Unsplash

Ты, как всегда, на высоте

Сделать комплимент женщине по поводу ее внешнего вида – дело тонкое. Если ты просто сделаешь ей комплимент в тот день, когда она щедро накрашена, она может подумать, что обычно тебе не нравится. С другой стороны, если ты сделаешь это, когда она не накрашена, она может подумать, что тебе не нравится ее макияж.

В этом случае лучше сделать комплимент более общим. Меньше что тебе нужно, чтобы твой жест она восприняла как-то не так. Поэтому фраза "Ты, как всегда, на высоте" довольно размыта, но работает. Она ведь действительно поражает тебя каждый раз, когда вы встречаетесь?

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