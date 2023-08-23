Скільки часу можна працювати на одній роботі, щоб не поставити хрест на кар'єрі

Ти коли-небудь замислювався, як довго ти повинен залишатися на роботі, яка тобі не подобається, яка вже дала тобі те, що могла дати, або це не зовсім те, чого ти хочеш?

Ти не єдиний, кого цікавить відповідь на це питання. І залежати вона може від багатьох речей. Робота, яка тобі не подобається, не задовольняє тебе або не дає того, що тобі потрібно, може бути фактором, який посилює втому, виснаження та вигорання.

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Тобі точно не потрібно залишатися на роботі, яка тебе не задовольняє або яка тобі не подобається. Але це також не гарна ідея залишатися на кожній роботі кілька місяців і стрибати по всьому світу роботи без напряму чи мети.

Адже таким чином ти ніколи не отримаєш трудовий стаж, у тебе буде менше можливостей отримати підвищення зарплати, і ти навіть можеш поставити великий червоний прапор у своєму резюме, що може означати, що ти ненадійний чи недостатньо стабільний.

Але знову ж таки, LinkedIn каже, що занадто довго залишатися на одному місці також не варто. Це може стати причиною низки інших проблем.

Як довго ти повинен залишатися на одній роботі?

Відповідно до того, що каже LinkedIn, занадто тривале перебування на одній позиції може призвести до того, що тобі буде важко просуватися вперед, отримати кращу зарплату та більше можливостей. Це може навіть призвести до того, що ти застарієш і відстанеш у певних темах.

На сайті стверджується, що якщо ти прагнеш отримати кращу посаду та продовжувати розвиватися у вибраній сфері, то тобі не слід проводити понад 5 років на тій самій посаді, оскільки в конкурентному світі ти можеш мати менше шансів на просування.



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Найкраще спробувати залишитися у вікні від 2 до 5 років, щоб не застрягти. Крім того, на сайті сказано, що якщо тобі наближається 5 років і на твоїй роботі немає жодних ознак підвищення по службі, тобі слід оновити своє резюме та почати розсилати його.

Коли ти пройшов понад 5 років без будь-яких змін, ти став тим, кого називають "захоплювачем роботи" або тим, хто чіпляється за роботу. Проблема полягає в тому, що це може призвести до того, що ти будеш заробляти менше, отримуватимеш менше підвищення. А ще ти перестанеш вчитися та рости.

Але ти також не повинен залишатися занадто мало, оскільки це заважає тобі вчитися на роботі, показувати, що ти є цінним працівником і що є багато речей, які ти можеш зробити, крім того факту, що твоя зарплата не буде підвищена якщо ти там лише кілька місяців.

Ти повинен втекти, якщо твоя робота токсична, жорстока, яка тобі не подобається або де є погане поводження чи зловживання владою. Але рекомендуються залишитися принаймні на кілька місяців. LinkedIn пропонує спробувати зупинитися на проміжку між 12 і 18. Проблема не в тому, що ти працюєш менш як рік. Проблема в тому, що ти робиш це регулярно, що можна витлумачити як ознаку того, що ти не той, на кого можна покластися, або що інвестування у тебе може бути марною тратою часу та ресурсів.

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У Indeed Career Guide сказано, що ти повинен могти пояснити, чому ти недовго пропрацював на одній роботі. Крім того, перед тим, як звільнитися, ти повинен поставити собі правильні запитання, щоб зрозуміти, чому ти це робиш, чи добре це для твоєї кар'єри та майбутньої роботи, чи справді немає можливості покращити те, що ти маєш зараз.