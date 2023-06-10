Ти завжди це робив неправильно: як часто та скільки хвилин потрібно стояти у душі

Ймовірно, якби тебе запитали, скільки разів на тиждень потрібно приймати душ, твоя відповідь була б гучною: щодня. І так, залежно від того, який у тебе розпорядок дня, ця відповідь, безумовно, буде правильною.

Однак Гарвардський медичний журнал стверджує, що, згідно з дослідженнями, приймати душ щодня шкідливо для здоров'я. Розберімося, що тут і до чого.

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Експерти пояснюють, що шкіра може страждати, якщо ми щодня підставляємо її під гарячу воду, натираємо, використовуємо багато гелю для душу, який видаляє природні олії, що підтримують шкіру здоровою. Тож, як наслідок – вона може бути подразненою, свербіти та навіть викликати інфекції чи алергію. Тож якщо ти звик приймати ванну щодня, бо вважав, що це найздоровіша річ, це може бути не так.

Скільки разів на тиждень приймати душ

Тож скільки разів на тиждень потрібно приймати душ? Очевидно, що все залежить від твоєї звичайної активності, як ми вже згадували на початку. Якщо ти щодня займаєшся спортом або маєш роботу, де ти багато рухаєшся, тобі потрібно приймати душ щодня. Для решти ж, за даними Гарвардського журналу, достатньо "кілька разів на тиждень". Експерти не сходяться на думці, скільки саме днів, але припускають, що близько 4.

Скільки хвилин варто приймати душ

Якщо тебе все ще не переконує ця кількість, то ти можеш принаймні дотримуватися деяких рекомендацій щодо догляду за шкірою: не використовуй дуже гарячу воду, найкраще – теплу.



Достатньо приймати душ 4 рази на тиждень / Фото freepik

Уникай сильного тертя губкою, і якщо ти не був фізично активним, використання мила в пахвових западинах і паху буде більш ніж достатньо. Також шукай засоби, які не подразнюють шкіру і допомагають захистити її та зберегти її зволоженою. Звичайно, намагайся приймати душ недовго, близько 4 хвилин більш ніж достатньо.

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І якщо на вихідних ти лежиш вдома на дивані, відпочиваючи від робочого стресу, і тобі не хочеться приймати ванну, нічого страшного. Просто подумай, що в кінці дня ти даєш своїй шкірі перепочинок і піклуєшся про неї. Однак у неділю ввечері або в понеділок вранці, залежно від твоїх уподобань, занурся під воду.