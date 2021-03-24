Майже кожен 5-й власник AirPods займається сексом в навушниках: шокуюче опитування

AirPods викликають рівно стільки ж захоплення, скільки обурення. І поки одні люди носять ці чудові навушники ледь не цілодобово. Інші дратуються через те, що їх не поважають, адже не знімають AirPods під час розмови. Але як щодо сексу. Опитування виявило, що AirPods використовують навіть у найспекотніші моменти.

Якщо вірити даним опитування, проведеного на замовлення компанії TickPick, AirPods стали тим гаджетом, з яким не хочуть розлучатися ані на мить. Про це свідчить той факт, що майже кожен 5-й власник фірмових "яблучних" навушників не знімає їх під час сексу.

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Дослідження взаємозв'язку музики та сексуальних уподобань пролило світло не лише на улюблену музику для заняття сексом. Воно ще й показало, що навушники AirPods мають усі шанси зрівнятися за успішністю під час інтимних ігор з презервативами. Якщо не обігнати їх у найближчому майбутньому.

В опитуванні брали участь 1010 респондентів. 17% з них зізналися, що носять AirPods навіть під час заняття сексом. На жаль, в опитуванні не запитували, чому ж люди не розлучаються з цим гаджетом навіть у спальні.



17% власників Apple AirPods не знімають їх під час сексу / Фото Unsplash

У TickPick вважають, що причина криється у музичних смаках, які часто не збігаються.

"Тим, хто як і раніше піклується про свого партнера, попри музичні відмінності, сучасні технології можуть стати в пригоді. 17% власників Apple AirPods займалися сексом в навушниках. Бездротові навушники можуть пропонувати одночасну насолоду абсолютно різним музичним смакам, хоча це лише один зі сценаріїв", – міркують у компанії.

А ще власник AirPods може відповідати на телефонні дзвінки під час сексу, слухати подкасти або аудіокниги, а також запитувати поради у Siri. Звичайно ж, ми це все жартома тут написали. Адже сама думка про секс в AirPods викликає у нас відвертий подив.

І хоч вибірка порівняно невелика та може бути не репрезентативною, саме опитування змушує нас задуматися. Якщо ти власник AirPods, то навіть не думай повторяти за цими 17% диваків, які носять навушники під час сексу. Це щонайменше можна розцінювати як прояв неповаги. Не роби так, друже!

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