Сміття на Місяці: чому люди не прибрали за собою і не збираються цього робити

Ти вже знаєш, що таке "місячний детрит". І знаєш, скільки приблизно всіляких "уламків" та "залишків" після відвідин людьми Місяця залишилося на поверхні природнього супутника Землі.

Але чому саме його аж настільки багато (понад 180 тонн)? І чому люди його не вивозять? Ба більше – навіть не збираються вивозити? Розповідаємо.

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Чому на Місяці так багато сміття

У 1960-х на Місяць відправляли багато зондів, які мали буквально одне завдання – з'ясувати, чи на супутнику Землі є місце, на яке може приземлитися космічний корабель.

Так, так – річ у тім, що вчені того часу вважали поверхню Місяця чимось на кшталт сипких пісків.

Звісно, помилкове судження швидко спростували, але на Місяці залишилися стояти чимало роботизованих зондів.

А на додачу до них – місячні орбітальні апарати (які малювали для людей мапу поверхні Місяця, а потім врізалися у неї, виконавши свою місію) і супутник спостереження та зондування місячних кратерів LCROSS, який шукав воду.



Місячні гори / Фото NASA

Чому люди не прибрали з Місяця сміття за собою

Звісно, повертати сміття на Землю астронавти наміру не мали. Адже це – зайва вага для космічних кораблів, а отже – зайві витрати (передовсім палива) та зайва небезпека для людей, яких потрібно було повернути додому.

Але нині у NASA навіть раді (або вдають, що раді), що на Місяці є купи сміття. Мовляв, тепер дослідники можуть…

Вивчати ці об’єкти, щоб побачити, як їхні матеріали з часом витримували радіацію та вакуум космосу.

Тож це вже не сміття, і навіть не детрит – це тепер піддослідні об'єкти!

Мовчимо вже про те, яким скарбом вони будуть для археологів далекого майбутнього. Або – для туристів, які охоче дивитимуться на залишки історичних місій Apollo.