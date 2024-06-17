Натомість вживають дещо науковіше поняття – "детрит". Простіше кажучи, це уламки та залишки органічного та іншого... Сміття. Від золотої оливкової гілки до соколиного пера.

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Скільки сміття залишили люди на Місяці

Тонни залишків роботизованого обладнання, молоток, набори для збору залишків сечі, золота оливкова гілка, прапори, орбітальні апарати, зонди, перо сокола та багато іншого.

Усе це можна знайти не тільки на Землі, а й, не повіриш, на Місяці. Так, люди добряче насмітили на нашому природному супутнику, відколи почали до нього добиратися.

на нашому природному супутнику, відколи почали до нього добиратися. Скажімо, оливкову гілку, молоток та перо залишили у 1971 – ці та інші предмети були складниками експерименту, покликаного показати, що об’єкти різної маси на Місяць падають з однаковою швидкістю.

Але скільки загалом сміття люди залишили на Місяці? На це питання відповісти насправді важко. За скромними оцінками, мовиться про понад 180 тонн!



Молот і перо сокола все ще на Місяці / Фото NASA

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З чого ще складається місячний детрит Чимало? Так 5 місячних рейнджерів чого варті. Що ще сформувало місячний детрит (цим словом вчені часто маскують некрасиве поняття "сміття", хоча воно означає, по-суті, те ж саме – залишки та уламки)?

Значну частину сміття на Місяці залишили астронавти NASA (що й не дивно, адже саме вони висаджувалися на поверхні супутника) між 1969 і 1972 роками у рамках програми "Аполлон".

Інше сміття надійшло від місій без екіпажу різних космічних агентств США, Росії, Японії, Індії та Європи.

Але не все так погано – зараз людство вже не ставиться до Місяця так поверхнево та не смітить бездумно. А проте старе сміття не вивозило і вивозити, схоже, не збирається.