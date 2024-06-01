Які перепони на цьому шляху, і як людині вдається їх подолати? Розповідаємо простими словами.

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Де саме розташований космос

Де саме починається космос?

  • Науковці визначили певну точку чи, краще сказати, умовну лінію початку космосу.
  • Вона називається лінія Кармана та пролягає на висоті у 100 кілометрів над Землею.

Наскільки це високо? Для розуміння: звичайний літак підіймається тільки приблизно на 10 кілометрів.

Чому ми не можемо потрапити в космос на літаку

Є багато причин, чому ми не можемо просто сісти на літак й полетіти у космос. Та головна з них така: чим вище ми підіймаємося, тим менше там повітря (та менше кисню у повітрі).

Чому це важливо? Бо двигуни – завдяки яким літак, власне, літає – потребують кисню для роботи.

  • Вони працюють турбінним методом – всмоктують повітря спереду вентиляторами.
  • Далі змішують це повітря з реактивним паливом.
  • Суміш палива та кисню горить, нагріваючи повітря.
  • Далі ж гаряче повітря з дуже значною швидкістю викидається через турбіну назад.
  • І у такий спосіб штовхає літак уперед.

Космос
Людство навчилося потрапляти у космос завдяки винаходу ракетних двигунів / Фото unsplash

Ракети та ракетні двигуни – ось що вивело людей у космос

Щоб потрапити у космос, нам потрібні ракети – і вони в нас є.

Різниця між ракетними двигунами та реактивними двигунами літаків – дуже велика, хоча принцип той же (випускання з задньої частини дуже гарячого газу, який штовхає ракету вперед).

Але ракетним двигунам кисень із повітря не потрібен. Вони несуть кисень з собою. Просте, погодься, але геніальне рішення.

  • Так, ми дещо програли: у ракеті залишається менше місця для інших вантажів та пасажирів.
  • Але виграли куди більше: ракети можуть долітати до космосу та працювати у космосі.

Що ж, далі чекаємо інших геніальних рішень від учених – аби ми нарешті змогли податися до далеких зірок!