Які перепони на цьому шляху, і як людині вдається їх подолати? Розповідаємо простими словами.

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Де саме розташований космос

Де саме починається космос?

Науковці визначили певну точку чи, краще сказати, умовну лінію початку космосу.

чи, краще сказати, умовну лінію початку космосу. Вона називається лінія Кармана та пролягає на висоті у 100 кілометрів над Землею.

Наскільки це високо? Для розуміння: звичайний літак підіймається тільки приблизно на 10 кілометрів.

Чому ми не можемо потрапити в космос на літаку

Є багато причин, чому ми не можемо просто сісти на літак й полетіти у космос. Та головна з них така: чим вище ми підіймаємося, тим менше там повітря (та менше кисню у повітрі).

Чому це важливо? Бо двигуни – завдяки яким літак, власне, літає – потребують кисню для роботи.

Вони працюють турбінним методом – всмоктують повітря спереду вентиляторами.

Далі змішують це повітря з реактивним паливом.

Суміш палива та кисню горить, нагріваючи повітря.

Далі ж гаряче повітря з дуже значною швидкістю викидається через турбіну назад.

І у такий спосіб штовхає літак уперед.

Отже: літак не добереться до космосу, бо там немає (чи надто мало) кисню. І це – головна перепона. Та загалом люди її вже подолали.



Людство навчилося потрапляти у космос завдяки винаходу ракетних двигунів / Фото unsplash

Ракети та ракетні двигуни – ось що вивело людей у космос

Щоб потрапити у космос, нам потрібні ракети – і вони в нас є.

Різниця між ракетними двигунами та реактивними двигунами літаків – дуже велика, хоча принцип той же (випускання з задньої частини дуже гарячого газу, який штовхає ракету вперед).

Але ракетним двигунам кисень із повітря не потрібен. Вони несуть кисень з собою. Просте, погодься, але геніальне рішення.

Так, ми дещо програли: у ракеті залишається менше місця для інших вантажів та пасажирів.

у ракеті залишається менше місця для інших вантажів та пасажирів. Але виграли куди більше: ракети можуть долітати до космосу та працювати у космосі.

Що ж, далі чекаємо інших геніальних рішень від учених – аби ми нарешті змогли податися до далеких зірок!