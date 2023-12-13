Сонячні бурі можуть вплинути на безпеку поїздів: нове дослідження пояснило, як це можливо

Нове дослідження стверджує, що для безпечнішої подорожі потягами необхідно відстежувати сонячні бурі. Мовляв, потужні спалахи на Сонці можуть спричинити нещасні випадки під час пікового руху поїздів.

Як саме? Втручаючись у роботу станцій електричної сигналізації. Простіше кажучи, ці космічні втручання потенційно можуть перемикати залізничні індикатори з червоного ("стоп") на зелений ("поїхали").

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Як сонячні бурі можуть вплинути на поїзди

"Очевидно, що це дуже важливо для безпеки", – сказав провідний автор дослідження Кемерон Паттерсон, фізик із Ланкастерського університету в Англії.

Ми виявили, що події космічної погоди, що здатні викликати несправності в колійних ланцюгах, очікуються у Великій Британії кожні кілька десятиліть,

– зазначив учений.

Ризики для залізниць та іншої інфраструктури можуть бути особливо високими, коли Сонце досягає піка свого 11-річного циклу активності, що й відбувається зараз.

Електричні струми на Сонці можуть скручуватися і замикатися, спричиняючи викиди частинок, які рухаються вздовж магнітних ліній Землі.

Ця активність може викликати полярні сяйва і, якщо вона особливо сильна, перешкоди для радіо- чи електрообладнання.

У дослідженні за допомогою комп'ютера змоделювали два залізничні маршрути у Королівстві: ділянку від Престона до Ланкастера та від Глазго до Единбурга. Ці колії є одними з тих, що використовують 50 тисяч сигнальних рейкових ланцюгів, керованих електрикою.



Вид на Сонце, коли воно випустило великий спалах класу X1.1 17 квітня 2022 року / Зображення NASA, SDO

У центрі уваги дослідження була Британія, але вчені зазначають, що подібного значного впливу під час минулих сонячних бур зазнавали мережі по всьому світу.

Згадаймо бодай відключення електроенергії в канадській провінції Квебек у 1989 та шведському місті Мальме у 2003, кожне з яких вплинуло на мільйони людей.

Також відома "Каррінгтонська подія" 1859 року, що вивела з ладу телеграфні лінії та залізничні сигнали по всьому світу.

Зазначимо, перемикання сигналів не обов'язково спричиняє проблеми. Наприклад, якщо сонячна буря змінить зелений сигнал на червоний, це просто змусить потяг зупинитися.

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Однак гірше було б, якби сигнал змінився з червоного на зелений, що означало б, що їхати безпечно, хоча насправді це не так.

Дослідження припускає, що такі збої з потенційними поганими наслідками траплятимуться за меншої напруженості геоелектричного поля. Іншими словами, слабша сонячна буря може викликати нехороші ситуації кожні кілька десятиліть.

Європейське космічне агентство, НАСА та багато інших організацій пильно стежать за активністю Сонця саме з цієї причини. Вони використовують мережу супутників і місцеві системи оповіщення для попередження про потенційний вплив на радіозв'язок.

Авіація, бізнес, передача електроенергії, космічна галузь – всюди розглядають ризики для діяльності та вивчають, як бурі можна пом'якшити.

Важливо, щоб залізничний сектор додали до цього планування,

– наголосив професор космічної фізики в Ланкастерському університеті Джим Вайлд.