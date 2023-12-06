Діра на поверхні Сонця вивергає потужні потоки. Причім, за словами вчених, розмір та орієнтація розриву, вже ширшого за 60 Земель, є безпрецедентними на цій стадії сонячного циклу.

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Велетенська корональна діра на Сонці спрямована просто на Землю

Гігантська темна пляма на Сонці (корональна діра) сформувалася поблизу екватора 2 грудня і досягла своєї максимальної ширини – близько 800 000 кілометрів – за 24 години. А з 4 грудня ця порожнина спрямована просто на Землю.

Експерти спочатку прогнозували, що ця діра може спричинити помірну геомагнітну бурю (класу G2), яка може мати наслідками відключення радіо та сильні авроральні явища протягом кількох днів. Однак сонячний вітер виявився менш інтенсивним, ніж очікували, і буря була слабкою (G1).

З поганого – невідомо, скільки часу діра залишатиметься на Сонці (попередні коронарні діри існували більше одного сонячного оберту – 27 днів). З хорошого – незабаром діра відвернеться від Землі.



Гігантська корональна діра більш ніж у 60 разів ширша за Землю / Зображення NASA, SDO, AIA

Нагадаймо, коронарні діри виникають, коли магнітні поля, які утримують Сонце на місці, раптово розриваються, в результаті чого вміст поверхні Сонця витікає у формі сонячного вітру. Корональна діра має вигляд темної плями, оскільки холодніша і менш щільна, ніж навколишня плазма.

Потоки випромінювання від корональних дір набагато швидші за звичайний сонячний вітер і часто спричиняють збурення в магнітному щиті Землі – геомагнітні бурі. Остання корональна діра на Сонці, яка з'явилася в березні, виплюнула найпотужнішу геомагнітну бурю за останні 6 років.

– геомагнітні бурі. Остання корональна діра на Сонці, яка з'явилася в березні, виплюнула найпотужнішу геомагнітну бурю за останні 6 років. Сонячна активність зростає цілий рік, коли Сонце наближається до вибухового піка (максимуму) свого 11-річного циклу. Однак, за дивним збігом обставин, гігантська нова корональна діра не повинна бути частиною цього зростання сонячної активності.

Звісно, корональні діри можуть виникати в будь-який момент протягом сонячного циклу, але фактично вони частіше трапляються під час сонячного мінімуму. Коли ж вони з'являються під час сонячного максимуму, то зазвичай розташовані поблизу полюсів Сонця, а не біля екватора.

Отже, залишається загадкою, як така масивна діра відкрилася біля екватора, коли Сонце так близько до свого максимуму. Тим часом за останні кілька тижнів з'явилося багато ознак того, що Сонце стає більш активним.



У жовтні вчені переглянули свої прогнози сонячного циклу і тепер передбачають, що вибуховий пік може розпочатися на старті 2024 року.