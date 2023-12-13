Как именно? Вмешиваясь в работу станций электрической сигнализации. Проще говоря, эти космические вмешательства потенциально могут переключать железнодорожные индикаторы с красного ("стоп") на зеленый ("поехали").

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Как солнечные бури могут повлиять на поезда

"Очевидно, что это очень важно для безопасности", – сказал ведущий автор исследования Кэмерон Паттерсон, физик из Ланкастерского университета в Англии.

Мы обнаружили, что события космической погоды, способные вызвать неисправности в путевых цепях, ожидаются в Великобритании каждые несколько десятилетий.

– отметил ученый.

Риски для железных дорог и другой инфраструктуры могут быть особенно высокими, когда Солнце достигает пика своего 11-летнего цикла активности, что и происходит сейчас.

Электрические токи на Солнце могут скручиваться и замыкаться, что приводит к выбросам частиц, движущихся вдоль магнитных линий Земли.

Эта активность может вызвать полярные сияния и, если она особенно сильна, помехи для радио- или электрооборудования.

В исследовании с помощью компьютера смоделировали два железнодорожных маршрута в Королевстве: участок от Престона до Ланкастера и от Глазго до Эдинбурга. Эти пути являются одними из тех, что используют 50 тысяч сигнальных рельсовых цепей, управляемых электричеством.



Вид на Солнце, когда оно выпустило большую вспышку класса X1.1 17 апреля 2022 года / Изображение NASA, SDO

В центре внимания исследования была Британия, но ученые отмечают, что подобное значительное влияние во время прошлых солнечных бурь испытывали сети во всем мире.

Вспомним хотя бы отключение электроэнергии в канадской провинции Квебек в 1989 и в шведском городе Мальме в 2003, каждое из которых повлияло на миллионы людей.

Также известно "Каррингтонское событие" 1859 года, выведшее из строя телеграфные линии и железнодорожные сигналы по всему миру.

Отметим, переключение сигналов необязательно влечет за собой проблемы. К примеру, если солнечная буря сменит зеленый сигнал на красный, это просто заставит поезд остановиться.

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Однако хуже было бы, если бы сигнал изменился с красного на зеленый, что означало бы, что можно ехать безопасно, хотя на самом деле это не так.

Исследование предполагает, что такие сбои с потенциальными плохими последствиями будут случаться при меньшей напряженности геоэлектрического поля. Другими словами, более слабая солнечная буря может вызвать нехорошие ситуации каждые несколько десятилетий.

Европейское космическое агентство, НАСА и многие другие организации внимательно следят за активностью Солнца именно по этой причине. Они используют сеть спутников и местные системы оповещения для предупреждения потенциального влияния на радиосвязь.

Авиация, бизнес, передача электроэнергии, космическая отрасль – повсюду рассматривают риски для деятельности и изучают, как бури можно смягчить.

Важно, чтобы железнодорожный сектор добавил к этому планированию,

– подчеркнул профессор космической физики в университете Ланкастера Джим Уайлд.