Так, сонячні бурі посилюються, але не варто втрачати сон через апокаліпсис в інтернеті
Джерело:Space.com
Нещодавно в мережі почали розлітатися "попередження NASA", мовляв, сонячна буря спричинить глобальне відключення інтернету у 2025 році. А проте, попри все, що говорять заголовки, жодного інтернет-апокаліпсиса на горизонті немає.
Трішки передісторії. Перші занепокоєння щодо такої катастрофи з'явилися в соціальних мережах, коли у 2021 вийшло дослідження "Сонячні супербурі: планування інтернет-апокаліпсиса". У нім автори припустили, що велика сонячна буря може серйозно пошкодити інтернет-кабелі – особливо ті, що прокладені під водою та з'єднують континенти.
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У наші дні ж, буквально минулого тижня, у мережі поширилася відверта дезінформація із таким же змістом, тепер заснована на вигаданих попередженнях NASA. І страх перед апокаліпсисом інтернету в самому ж інтернеті набув нового життя. Що цікаво, до чуток про сонячну супербурю додалася й інша: що сонячний зонд NASA Parker, запущений у 2018 для вивчення Сонця і погоди на ньому зблизька, може, не повіриш, врятувати інтернет від загибелі.
Немає жодних доказів про жодні апокаліпсиси інтернету через сонячні бурі / Фото University of Illinois
Апокаліпсис інтернету: просто правда
- По-перше, у NASA не робили жодних попереджень про інтернет-апокаліпсис. А нинішня паніка підживлюється вигадкою. Правда в тому, що у статті NASA за березень 2023 року мовиться про зусилля з прогнозування сонячних штормів за допомогою штучного інтелекту. І зовсім не мовиться про жоден апокаліпсис. Це слово тягнеться ще зі згаданої вище стаття 2021 року, вже й навіть авторка якої Сангіта Абду Джіоті публічно заявила, що шкодує про вживання фрази "інтернет-апокаліпсис" і що її робота "привернула до себе занадто багато уваги".
- По-друге, правда і в тому, що, за новими дослідженнями, Сонце дійсно може досягти піку своєї нинішньої активності у 2024 році, що на рік раніше, ніж прогнозувалося раніше. Великі сонячні бурі будуть, але немає жодних доказів, що будь-яка з них призведе до відключення інтернету. І, до слова, сонячний зонд Parker не виконує жодної секретної місії з порятунку інтернету. Просто факт.
- По-третє, жодні вчені не передбачили жодної смертельної сонячної бурі в липні 2025 року. Відверто кажучи, передбачити серйозність шкоди, яку сонячні бурі можуть завдати Землі, досить складно. Універсального моделювання просто не існує. Тому робити рішучі заяви про виникнення будь-яких суперштормів безглуздо. Навіть найпотужніший штучний інтелект дає більш-менш точні прогнози щодо сонячних штормів лише за 30 хвилин до того, як вони відбудуться.