Немного предыстории. Первые беспокойства относительно такой катастрофы появились в социальных сетях, когда в 2021 году вышло исследование "Солнечные супербури: планирование интернет-апокалипсиса". В нем авторы предположили, что большая солнечная буря может серьезно повредить интернет-кабели – особенно проложенные под водой и соединяющие континенты.

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В наши дни же, буквально на прошлой неделе, в сети распространилась откровенная дезинформация с таким же содержанием, основанная на вымышленных предупреждениях NASA. И страх перед апокалипсисом интернета в самом же интернете обрел новую жизнь. Что интересно, к слухам о солнечной супербуре добавились и другие: что солнечный зонд NASA Parker, запущенный в 2018 году для изучения Солнца и погоды на нем вблизи, может, не поверишь, спасти интернет от гибели.



Нет никаких доказательств каких-либо апокалипсисов интернета из-за солнечных бурь / Фото University of Illinois

Апокалипсис интернета: просто правда