Немного предыстории. Первые беспокойства относительно такой катастрофы появились в социальных сетях, когда в 2021 году вышло исследование "Солнечные супербури: планирование интернет-апокалипсиса". В нем авторы предположили, что большая солнечная буря может серьезно повредить интернет-кабели – особенно проложенные под водой и соединяющие континенты.
Также интересно Переосмысление популярных коктейлей: авторские модификации Мохито и Апероль Шприца
В наши дни же, буквально на прошлой неделе, в сети распространилась откровенная дезинформация с таким же содержанием, основанная на вымышленных предупреждениях NASA. И страх перед апокалипсисом интернета в самом же интернете обрел новую жизнь. Что интересно, к слухам о солнечной супербуре добавились и другие: что солнечный зонд NASA Parker, запущенный в 2018 году для изучения Солнца и погоды на нем вблизи, может, не поверишь, спасти интернет от гибели.
Нет никаких доказательств каких-либо апокалипсисов интернета из-за солнечных бурь / Фото University of Illinois
Апокалипсис интернета: просто правда
- Во-первых, в NASA не делали никаких предупреждений об интернет-апокалипсисе. А нынешняя паника подпитывается выдумкой. Правда в том, что в статье NASA за март 2023 говорится об усилиях по прогнозированию солнечных штормов с помощью искусственного интеллекта. И совсем не говорится ни о каком апокалипсисе. Это слово тянется еще из упомянутой выше статьи 2021 года, уже даже автор которой Сангита Абду Джиоти публично заявила, что сожалеет об употреблении фразы "интернет-апокалипсис" и что ее работа "привлекла к себе слишком много внимания".
- Во-вторых, правда и в том, что, по новым исследованиям, Солнце действительно может достичь пика своей нынешней активности в 2024 году, что годом ранее, чем прогнозировалось ранее. Большие солнечные бури будут, но нет никаких доказательств, что любая из них приведет к отключению интернета. Ах, да – солнечный зонд Parker не выполняет никакой секретной миссии по спасению интернета. Просто факт.
- В-третьих, никакие ученые не предвидели никакую смертельную солнечную бурю в июле 2025 года. Откровенно говоря, предугадать серьезность вреда, который солнечные бури могут нанести Земле, довольно сложно. Универсального моделирования просто не существует. Поэтому делать решительные заявления о возникновении любых суперштормов бессмысленно. Даже самый мощный искусственный интеллект дает более или менее точные прогнозы по солнечным штормам всего за 30 минут до того, как они начнутся.