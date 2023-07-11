Трішки передісторії. Перші занепокоєння щодо такої катастрофи з'явилися в соціальних мережах, коли у 2021 вийшло дослідження "Сонячні супербурі: планування інтернет-апокаліпсиса". У нім автори припустили, що велика сонячна буря може серйозно пошкодити інтернет-кабелі – особливо ті, що прокладені під водою та з'єднують континенти.

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У наші дні ж, буквально минулого тижня, у мережі поширилася відверта дезінформація із таким же змістом, тепер заснована на вигаданих попередженнях NASA. І страх перед апокаліпсисом інтернету в самому ж інтернеті набув нового життя. Що цікаво, до чуток про сонячну супербурю додалася й інша: що сонячний зонд NASA Parker, запущений у 2018 для вивчення Сонця і погоди на ньому зблизька, може, не повіриш, врятувати інтернет від загибелі.



Немає жодних доказів про жодні апокаліпсиси інтернету через сонячні бурі / Фото University of Illinois

Апокаліпсис інтернету: просто правда