Сонячний максимум у 2024 настане раніше й буде сильнішим і тривалішим: що це означає для людства

Сонце досягне піка свого поточного циклу активності у 2024 році. Тобто – на рік раніше, ніж передбачали до цього. Так вважають експерти Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) при Національному управлінні аерокосмічної агенції США (NOAA).

Отже, за оновленим прогнозом, пік активності 25-го сонячного циклу, відомого як "сонячний максимум", припадає на період з січня по жовтень 2024. Пік прийде раніше, буде сильнішим і триватиме довше, ніж прогнозували вчені у 2019 році.

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"Це досить значна зміна прогнозу", – мовиться у заяві NOAA. Нагадаємо, сонячний цикл описує приблизно 11-річний період сонячної активності, зумовлений магнітним полем Сонця і позначений частотою та інтенсивністю видимих сонячних плям на поверхні.

Що таке сонячний максимум і як впливає на життя на Землі

Прогнози щодо того, коли відбудеться сонячний максимум, ґрунтуються на довгострокових історичних записах кількості сонячних плям, передових статистичних даних і моделях сонячного динамо – потоку гарячих іонізованих газів всередині Сонця, які генерують магнітне поле нашої зірки, яке є рушієм сонячного циклу.

За новим прогнозом, максимальна кількість сонячних плям на максимумі 2024 року коливатиметься між 137 і 173. Також цікаво, що повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 відбудеться поблизу сонячного максимуму. Під час повного затемнення, коли Місяць повністю закриває сонячний диск, спостерігачам видно зовнішню атмосферу Сонця (корону). А під час підвищеної сонячної активності корона дуже активна, і спостерігачі зможуть побачити сонячні протуберанці – гігантські петлі плазми, що виходять назовні від Сонця – у вигляді яскраво-рожевих плям по краях зорі.



Прогноз Центру прогнозування космічної погоди NOAA на 25-й сонячний цикл / Зображення NOAA

Точні прогнози сонячної активності мають важливе значення, оскільки геомагнітні бурі, спричинені спалахами плазми, можуть впливати на електричні мережі, сигнали GPS, збивати супутники з орбіти й створювати радіаційний ризик для працівників авіакомпаній та астронавтів. Завчасне попередження про явища космічної погоди може допомогти галузям впровадити захисні процедури, щоб зменшити ризик для обладнання та працівників.

Звісно, ми не позбавлені природного захисту – магнітного поля Землі. Наша захисна магнітна "бульбашка", відома як магнітосфера, відштовхує шкідливу енергію від Землі та затримує її в зонах, які називаються радіаційними поясами Ван Аллена. Ці пончикоподібні радіаційні пояси можуть розширюватися, коли сонячна активність зростає.

– магнітного поля Землі. Наша захисна магнітна "бульбашка", відома як магнітосфера, відштовхує шкідливу енергію від Землі та затримує її в зонах, які називаються радіаційними поясами Ван Аллена. Ці пончикоподібні радіаційні пояси можуть розширюватися, коли сонячна активність зростає. Але – наш захисний щит не є нездоланним. Під час особливо сильних явищ космічної погоди, які якраз найчастіше трапляються під час сонячного максимуму, магнітне поле Землі порушується, і геомагнітні бурі можуть проникати в магнітосферу і призводити до масових відключень радіо- та електропостачання, а також наражати на небезпеку астронавтів і супутники на орбіті.

Один з яскравих прикладів стався в 1989 році, коли CME супроводжував сонячний спалах і занурив всю провінцію Канади Квебек в електричне відключення на 12 годин. Та, на щастя, не всі магнітосферні збурення є руйнівними. Одне з них, зокрема, призводить до чудового видовища – полярних сяйв. Це північне сяйво (aurora borealis) у Північній півкулі та південне сяйво (aurora australis) у Південній.

сонячна активність здатна чинити великий вплив на наш технологічний світ, тому завчасне попередження і точні прогнози є ключем до пом'якшення потенційної шкоди. А ще сонячна активність дає фотографам полярних сяйв шанс на зйомку неймовірних видовищ!